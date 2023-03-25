Прозрачные и демократичные

На время проведения внеочередных выборов в Мажилис Парламента РК и маслихаты всех уровней в Казахстан съехались десятки иностранных наблюдателей. Это были представители международных организаций, официальные представители МИД различных стран и депутаты парламентов в своих республиках. Все они, побывав на избирательных участках в разных уголках страны, отметили, что выборы прошли прозрачно и признаны легитимными.

Отметим, что за выборами в Казахстане наблюдали 800 международных специалистов от 12 организаций из более чем 40 государств. Только от Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств за выборами в Казахстане следил 61 наблюдатель.

Ежи Олендзкий прибыл в республику в качестве официального международного наблюдателя от Польши. В этом качестве он посетил несколько избирательных участков и не заметил каких-либо нарушений процедуры голосования. По мнению иностранного наблюдателя, всё шло в соответствии с казахстанским законодательством.

– Я решил наблюдать за этим важным событием в казахстанской истории, и мы считаем, это значимый момент в процессе демократизации, – поделился своими впечатлениями Ежи Олендзкий в ходе итоговой пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям.

Из Норвегии на выборы в качестве иностранного наблюдателя прибыл Гленн Агунг Холе, который тоже достаточно высоко оценил и организацию, и ход выборов в Республике Казахстан.

– Мы понимаем, что строительство демократии занимает много времени. Нельзя сделать это за один день. Требуется время, и важно это понимать, необходимо терпение для этого процесса, – отметил Гленн Агунг Холе.

Глава миссии наблюдателей ШОС Григорий Логвинов назвал выборы в Казахстане прозрачными, достоверными и демократичными.

– Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов, миссией не отмечено. Миссия признаёт прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными, – такое официальное заявление озвучил по итогам внеочередных выборов заместитель Генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов.

Кроме того, от имени миссии он выразил глубокую благодарность в адрес МИДа и Центризбиркома Казахстана за содействие по обеспечению деятельности наблюдателей от ШОС в ходе процесса голосования.

Также в качестве иностранных наблюдателей в Казахстане работала целая группа представителей Миссии международных наблюдателей Организации тюркских государств. В день голосования они успели посетить 32 избирательных участка, ещё 438 участков они осмотрели в период предвыборной кампании. О результатах своих наблюдений рассказал глава миссии – заместитель Генерального секретаря ОТГ Сади Джафаров.

Он отметил, что Центризбирком Казахстана достаточно тесно сотрудничал с членами миссии, а глава ЦИК Нурлан Абдиров предоставил им полную информацию о том, как изменились выборное законодательство и процедуры проведения голосования после конституционной реформы 2022 года.

Сади Джафаров особо подчеркнул, что во время выборов на всех избирательных участках, которые посетили члены Миссии международных наблюдателей Организации тюркских государств, особое внимание было уделено подготовке комфортных условий для избирателей с инвалидностью и ограниченными возможностями, а также для тех, кто по разным причинам был вынужден проголосовать дома.

– Миссия Организации тюркских государств заявляет, что выборы были открытыми, конкурентными, проведёнными в соответствии с национальным законодательством Республики Казахстан и международными стандартами. Мы ещё раз поздравляем Казахстан и казахстанский народ с успешным проведением выборов и верим, что их результаты будут далее способствовать развитию и процветанию Казахстана, – сказал Сади Джафаров.

Международный наблюдатель, первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев, делая выводы по выборам в Казахстане, отметил, что процедура голосования в республике с каждым разом проходит на всё более высоком уровне.

– Люди знают, что эти выборы являются продолжением конституционных реформ. Они хорошо восприняли смешанную систему и понимают, чего ждут от новых депутатов. Не во всех странах можно отметить такую политическую активность населения, – отметил Казбек Тайсаев.

Кстати, по его словам, до сих пор не доводилось наблюдать такую высокую активность и среди кандидатов в депутаты. В некоторых регионах за один депутатский мандат боролись до 30 кандидатов.

– Я считаю, что это очень хорошо. Это говорит об огромной заинтересованности людей в общественно-политической жизни страны. Избиратели, приходя на участки, осознанно делают свой выбор за конкретного кандидата. Это говорит о том, что те реформы, которые инициировал Президент, нашли отклик у людей, и они хотят внести свой вклад в развитие родной страны, – выразил своё мнение иностранный наблюдатель Казбек Тайсаев.

Совет межпарламентской ассамблеи стран СНГ, которую представлял на внеочередных выборах в Казахстане генеральный секретарь Дмитрий Кобицкий, не только наблюдал за выборами внутри страны, но и проводил мониторинг голосования за пределами республики, а именно в странах СНГ, Корее, Китае и Бельгии.

Сообщалось также, что по запросу штаба миссии ЦИК, Генеральная прокуратура, МВД и Верховный суд Казахстана предоставили данные о жалобах и заявлениях, поступивших в ходе избирательной кампании, а также данные о нарушениях. В целом, в ЦИК поступило 444 обращения, касающихся текущей избирательной кампании. При этом более 90 процентов из них касались просьб о разъяснении действующего выборного законодательства. Также были заданы вопросы по процедуре регистрации кандидатов в депутаты, проведению предвыборной агитации. Генеральная прокуратура зафиксировала ряд административных правонарушений, связанных с проведением предвыборной агитации до окончания срока регистрации кандидатов и партийных списков, нарушением условий проведения опросов общественного мнения и повреждением агитационных материалов кандидатов.

Екатерина Гуляева

По материалам электронных СМИ