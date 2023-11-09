Не назначены, а избраны

В рамках реформ, проводимых Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, в минувшее воскресенье впервые в пилотном режиме в стране прошли прямые выборы акимов районов и городов областного значения. В Восточно-Казахстанской области они состоялись в районе Алтай и Глубоковском районе.

Наблюдатели и члены избирательных комиссий отметили высокую активность избирателей. Чувствовалась большая заинтересованность и воодушевление новыми подходами к процессу. Многие отмечали, что участвовать в политической кампании такого формата одновременно радостно и волнительно. Ведь до этого руководителей районов назначали, а теперь впервые их избирают сами жители.

По итогам наибольшее количество голосов избирателей, по сравнению с другими кандидатами, в районе Алтай набрал Ренат Курмамбаев.

– В списки избирателей были включены 45 844 человека, – сообщила председатель территориальной избирательной комиссии района Алтай Ботакоз Туктыбаева. – В голосовании приняли участие 34 607 избирателей. За Рената Курмамбаева отдано 28 232 голоса, за Раушан Мусабалинову – 5328 голосов избирателей. По итогам выборов акимом района Алтай избран Ренат Курмамбаев.

На встрече с населением аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев представил нового акима района Алтай. Ренату Курмамбаеву вручили служебное удостоверение.

– В рамках предвыборной кампании я провёл 75 встреч с населением района и 19 – в трудовых коллективах градообразующих предприятий, крестьянских хозяйств и организаций, – сказал Ренат Курмамбаев. – Жители активно поднимали вопросы о завершении строительства дороги через Осиновский перевал, развитии туризма в районе, доступности интернета. Буду работать над их решением и в целом над повышением качества жизни местного населения. Постараюсь оправдать доверие своих избирателей.

На следующий день активу Глубоковского района представили избранного акима Эльдара Тумашинова. На первых прямых выборах акимов районов и городов областного значения он набрал около 23 тысяч голосов.

– В Послании народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Токаев сказал о необходимости повышения прямого участия граждан в выборности акимов, – подчеркнул Ермек Кошербаев. – Планируется продолжить работу в рамках трансформации общества и модернизации всех сфер жизни.

Согласно данным, представленным территориальной избирательной комиссией Глубоковского района, из 39,5 тысячи избирателей в голосовании приняли участие 28 854 человека, из них 155 – вне помещения.

– Выражаю благодарность за оказанное доверие. В последующие четыре года приложу максимум усилий, чтобы его оправдать, работать на благо развития района, – поблагодарил своих избирателей Эльдар Тумашинов.

Глава региона в ходе встречи с населением Глубоковского района представил итоги социально-экономического развития области и обозначил векторы развития района. По словам Ермека Кошербаева, здесь огромный потенциал в промышленном, сельскохозяйственном комплексе, этнотуризме.

Перед избранным акимом района поставлен ряд задач, в том числе обеспечить рост по всем показателям социально-экономического развития района и реализовать в полной мере все проекты, заявленные в предвыборной программе. А также уделить особое внимание тепловому режиму на социальных объектах, наличию резерва угля, своевременной очистке дорог для обеспечения связи со всеми населёнными пунктами.

Меир Токобаев, Меруерт Бахтиярова

Район Алтай, Глубоковский район