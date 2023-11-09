Выборы

Не назначены, а избраны

09.11.2023
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В рамках реформ, проводимых Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, в минувшее воскресенье впервые в пилотном режиме в стране прошли прямые выборы акимов районов и городов областного значения. В Восточно-Казахстанской области они состоялись в районе Алтай и Глубоковском районе.

Наблюдатели и члены избирательных комиссий отметили высокую активность избирателей. Чувствовалась большая заинтересованность и воодушевление новыми подходами к процессу. Многие отмечали, что участвовать в политической кампании такого формата одновременно радостно и волнительно. Ведь до этого руководителей районов назначали, а теперь впервые их избирают сами жители.

По итогам наибольшее количество голосов избирателей, по сравнению с другими кандидатами, в районе Алтай набрал Ренат Курмамбаев.

– В списки избирателей были включены 45 844 человека, – сообщила председатель территориальной избирательной комиссии района Алтай Ботакоз Туктыбаева. – В голосовании приняли участие 34 607 избирателей. За Рената Курмамбаева отдано 28 232 голоса, за Раушан Мусабалинову – 5328 голосов избирателей. По итогам выборов акимом района Алтай избран Ренат Курмамбаев.

На встрече с населением аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев представил нового акима района Алтай. Ренату Курмамбаеву вручили  служебное удостоверение.

– В рамках предвыборной кампании я провёл 75 встреч с населением района и 19 – в трудовых коллективах градообразующих предприятий, крестьянских хозяйств и организаций, – сказал Ренат Курмамбаев. – Жители активно поднимали вопросы о завершении строительства дороги через Осиновский перевал, развитии туризма в районе, доступности интернета. Буду работать над их решением и в целом над повышением качества жизни местного населения. Постараюсь оправдать доверие своих избирателей.

На следующий день активу Глубоковского района представили избранного акима Эльдара Тумашинова. На первых прямых выборах акимов районов и городов областного значения он набрал около 23 тысяч голосов.

– В Послании народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Токаев сказал о необходимости повышения прямого участия граждан в выборности акимов, – подчеркнул Ермек Кошербаев. – Планируется продолжить работу в рамках трансформации общества и модернизации всех сфер жизни.

Согласно данным, представленным территориальной избирательной комиссией Глубоковского района, из 39,5 тысячи избирателей в голосовании приняли участие 28 854 человека, из них 155 – вне помещения.

– Выражаю благодарность за оказанное доверие. В последующие четыре года приложу максимум усилий, чтобы его оправдать, работать на благо развития района, – поблагодарил своих избирателей Эльдар Тумашинов.

Глава региона в ходе встречи с населением Глубоковского района представил итоги социально-экономического развития области и обозначил векторы развития района. По словам Ермека Кошербаева, здесь огромный потенциал в промышленном, сельскохозяйственном комплексе, этнотуризме.

Перед избранным акимом района поставлен ряд задач, в том числе обеспечить рост по всем показателям социально-экономического развития района и реализовать в полной мере все проекты, заявленные в предвыборной программе. А также уделить особое внимание тепловому режиму на социальных объектах, наличию резерва угля, своевременной очистке дорог для обеспечения связи со всеми населёнными пунктами.

Меир Токобаев, Меруерт Бахтиярова

Район Алтай, Глубоковский район

09.11.2023
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