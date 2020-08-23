Вы можете спасти чью-то жизнь

Перенёсших коронавирус восточноказахстанцев приглашают стать донорами иммунной плазмы.

Переливание иммунной плазмы пациентам с КВИ поможет ускорить выздоровление и, возможно, предотвратить летальные исходы.

В Центре крови города Семея начали формировать списки потенциальных доноров и работают над заготовкой иммунной плазмы с антителами к COVID-19.

О новом методе лечения КВИ рассказала директор Центра крови Семея Айгуль Альжанова.

– Что такое иммунная плазма?

– Иммунная плазма – это жидкая часть крови, которая содержит антитела против каких-либо инфекционных агентов. В плазме людей, переболевших коронавирусной инфекцией, содержатся такие антитела, которые помогают справляться с этой болезнью. При переливании иммунной плазмы переболевших коронавирусной инфекцией людей у реципиента создается пассивный иммунитет, который помогает ему справляться с этой болезнью.

– Все ли переболевшие коронавирусной инфекцией могут стать донорами иммунной плазмы? Каковы критерии при отборе доноров?

– Не все переболевшие COVID-19 могут стать донорами иммунной плазмы. Критерием отбора является достаточное количество антител к коронавирусной инфекции. Специалисты ведут серьёзный отбор доноров-реконвалесцентов. Другие требования к донорам иммунной плазмы ничем не отличаются от требований к обычной донации крови.

Также донором плазмы можно стать только через определенный промежуток времени после заболевания. Забор иммунной плазмы проводится как минимум через две недели после выздоровления. Донор должен окрепнуть после перенесённой инфекции.

– Как получают иммунную плазму?

– Иммунную плазму заготавливают методом аппаратного плазмофереза. Процедура донации иммунной плазмы ничем не отличается от обычной процедуры донации и занимает от 30 до 45 минут. Все аппараты для сбора плазмы снабжены системами безопасности, за их работой и состоянием донора наблюдают врачи-трансфузиологи и операционные медицинские сёстры. Данная процедура является безопасной для донора. После донации в обязательном порядке полученная доза плазмы подвергается процедуре патогениннактивации. От одной донации плазмы заготавливают 2–3 стандартные дозы иммунной плазмы.

– Каков международный опыт использования плазмы в лечении КВИ?

– Данный опыт активно применяется в мировой практике по лечению КВИ. В частности, к донорству иммунной плазмы прибегают специалисты России, Китая, Южной Кореи, Японии и США. Уже есть первые пациенты, излечившиеся от опасного вируса при помощи переливания плазмы. Плазму крови, к слову, часто используют во всем мире для лечения инфекций. Уже много лет так выхаживают тяжелых больных со стафилококком. Несколько лет назад с её помощью спасали заболевших вирусом Эбола. Поэтому нет ничего удивительного, что об эффективном средстве вспомнили и сейчас. У тех, кто переболел, в крови содержатся антитела. Они должны помочь в борьбе с коронавирусом тем, чей иммунитет не справляется.

– Можно ли иммунную плазму назвать новым методом лечения в борьбе с коронавирусом?

– Нужно отметить, что лечение иммунной плазмой не является самостоятельным методом, а применяется в комплексе с другими методами лечения коронавирусной инфекции. Назначается в индивидуальном порядке лечащим врачом в зависимости от состояния и тяжести заболевания больного.

– Предусмотрена ли оплата донорам иммунной плазмы?

– Да, предусмотрена оплата в размере семи месячных расчетных показателей – 19 446 тенге. Но думаю, это не главная мотивация. Если вы недавно перенесли подтвержденный COVID-19, то можете стать донором иммунной плазмы и спасти жизнь человека!

– Куда обратиться тем, кто желает стать донором иммунной плазмы?

– Для этого необходимо связаться с Центром крови Семея: справки по телефону 8-7222-42-15-34. Мы находимся по адресу: Семей, ул. Сеченова, 4. Конфиденциальность гарантируем. Вы также можете воспользоваться нашим автотранспортом, чтобы доехать в Центр крови и обратно.

Банк плазмы

В сентябре в регионе появится банк плазмы крови выздоровевших от коронавируса людей, которая содержит антитела к вирусу.

Глава региона Даниал Ахметов поручил создать его не позднее 19 сентября. В банке плазмы должно находиться не менее 1000 доз, сообщает Инфоцентр ВКО.

– Мы должны быть готовы к возможной второй волне коронавируса в октябре. Поэтому уже сейчас надо работать над созданием банка плазмы. В Восточном Казахстане коронавирусной инфекцией переболели 4 409 человек. Кровь этих людей может помочь больным. В ней могут быть антитела, которые впоследствии через плазму помогут справиться со страшным заболеванием тем, кто заразился, – отметил Даниал Ахметов.

Желающие помочь тем, кто сейчас заражён коронавирусом и переносит заболевание в тяжелой форме, могут сообщить о своём намерении в Восточно-Казахстанский областной центр крови по телефонам: 8(7232)70-38-38 и 8 (705)752-09-64.

Следует отметить, что в целом область готова к возможному всплеску сезонных заболеваний. В частности, идет подготовка к вакцинации от гриппа. Планируется закупить и доставить в медучреждения области 20 000 вакцин от гриппа. Бесплатно вакцина будет выделяться для уязвимых категорий населения.

Флора Левина

Семей