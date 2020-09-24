Всё у них получится 

В Послании народу «Казахстан в новой реальности: время действий» Президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил задачи относительно будущего личных подсобных хозяйств сельчан.

«В рамках вертикальной кооперации следует эффективно задействовать и потенциал личных подсобных хозяйств. Личное подворье может обеспечить возможность миллионам сельчан получать доходы. Нужно вовлекать их в создание региональных продуктовых хабов», – сказал Глава государства.

Семья Аманбаевых из села Курчум является представителем большой армии сельчан района, для кого личное подсобное хозяйство это основной источник дохода. Поэтому небольшой участок земли возле дома стал одновременно и работой, и экономикой для супругов Ержана и Надежды.

Стоит отметить, что благодаря трудам хозяев их усадьба буквально утопает в фруктовых деревьях, повсюду видны плантации и грядки для различных овощей, столовой зелени, кусты вишни, смородины нескольких видов, малины и другой ягоды. Поэтому простая прогулка по этой рукотворной красоте уже поднимает настроение. Однако, кроме этого, как уже было сказано, усадьба для Аманбаевых – это источник дохода. Всё выращенное они уже многие годы реализуют населению на ярмарках.

Как рассказал глава семейства, чтобы фруктово-овощной конвейер из их подсобного хозяйства не прерывался, приходится работать все 12 месяцев в году. Зимой идет очистка и расфасовка семян огурцов, томатов, моркови, кабачков, баклажанов и т. д. С ранней весны семена идут в продажу. Кроме этого, хорошим спросом у населения пользуется овощная рассада. Её высевают, когда на улице ещё лежит снег. Весь весенне-летний сезон семья трудится на грядках и плантациях. У каждого овоща, фрукта и ягоды свой сезон созревания, реа-лизации, и этот цикл остаётся неизменным в течение многих лет. Кроме прочего, готовятся в изобилии зимние маринады. Осенью собирают в местном лесу грибы, которые также пополняют запасы и ассортимент продукции.

Никогда Аманбаевы не обращались к властям с просьбами о помощи, привыкли надеяться на собственные руки и труд. Согласитесь, позиция, которая не может не вызывать уважения. Единственной такой помощью стало получение выплаты в 42 500 тенге в числе тех, чьё дело пострадало из-за пандемии коронавируса.

Примечательно, что семья Аманбаевых – интернациональная: глава семейства Ержан – казах, его супруга Надежда – русская. Поэтому в их доме звучат на равных два языка, отмечаются традиционные праздники. Старший сын Руслан несколько лет назад окончил школу и отучился на электрика. Трудился по специальности в войсковой части, но ушёл оттуда и ныне помогает по хозяйству. Младший сын Темирлан и дочь Зарина учатся в школе.

По словам Ержана Аманбаева, обосновались в Курчуме после переезда из села Барак батыр. С тех пор их сегодняшний дом – это основа всех основ. Прощаясь с дружной, трудолюбивой семьей, пожелал здоровья и благополучия. Всё остальное Аманбаевы создают своими руками и душевным настроем. Правда, помощь государства для дальнейшего развития будет как нельзя кстати.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район