Всё под контролем?

Всё чаще в социуме обсуждается тема безопасности детей. Несмотря на обилие гаджетов, родители не могут тотально контролировать ситуацию и быть уверенными в том, что с их ребёнком ничего не случится. В детском саду, в школе, на улице…

Помимо родителей и иных законных представителей, ответственность за безопасность детей несут педагоги. Точнее – в учебное время, во время школьных мероприятий, организованных экскурсий и даже во время школьных перевозок, если такие имеются. В целом, руководители и сотрудники образовательных организаций ответственны за то, чтобы создать здоровые и безопасные условия обучения, воспитания, труда и отдыха в стенах детских садов и школ.

На ЦОУ надейся…

По информации заместителя руководителя Управления образования ВКО Алимы Акылбек, на территории области работают 343 государственных общеобразовательных школы, 116 детских садов и 21 колледж. Во всех этих организациях образования установлены системы видеонаб-

людения.

На текущий момент к межведомственному ситуационному центру и центрам оперативного управления Департамента полиции на территории области подключены 204 школы, 46 детских садов и 16 колледжей. В целом, подлежат подключению к ЦОУ ещё 138 школ, 62 детских сада и 15 колледжей Восточно-Казахстанской области.

– Что касается других мер обеспечения безопасности в организациях образования, то системами оповещения гражданской защиты обеспечено 97 школ, 31 детский сад и 21 колледж. Тревожные кнопки имеются в 335 школах, 89 детских садах и во всех колледжах. Турникеты установлены в 147 школах, двух детских садах и 13 колледжах области, – сообщила Алима Акылбек.

…но и сам не плошай

Помимо технического оснащения объектов образования в регионе ведётся работа по обучению детей и подростков правилам поведения при чрезвычайных ситуациях. Так, при 129 школах и дворовых клубах работают кружки «Юный спасатель», в которых занимаются 1306 ребят.

– В регионе ежегодно проводятся областные слёты «Школа безопасности», в рамках которых школьники практикуются в преодолении полосы препятствия и испытаний, отрабатывают навыки поведения при чрезвычайных ситуациях, – поясняет Алима Акылбек. – С ребятами проводят мастер-классы и тренинги профессиональные пожарные и спасатели.

Кроме того, школьников регулярно приглашают в пожарные части на экскурсии и «Дни открытых дверей». Сотрудники ДЧС рассказывают ребятам о профессии спасателя-пожарного, о правилах поведения при непредвиденных ситуациях на улице и в помещении, о том, как вызвать службу спасения, как вести себя при пожаре. Несомненно, эти полезные навыки могут пригодиться в жизни.

юный дорожный инспектор

Ещё одним направлением в обеспечении безопасности детей является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Этим активно занимаются на занятиях в 199 кружках «Юных инспекторов движения», их посещают около 2500 школьников. Полученные теоретические знания ребята закрепляют на практике. Для этих целей оборудовано 18 кабинетов по изучению ПДД, 218 уголков дорожной безопасности, 57 «автоплощадок» с дорожной разметкой, перекрёстками и пешеходными переходами, светофорами и дорожными знаками. Результаты? Впечатляющие!

– Этой весной команда школьников достойно представила Восточный Казахстан на Международном слёте ЮИД в Беларуси и заняла первое общекомандное место, – подчеркнула Алима Акылбек.

Совместно с педагогами вопросами безопасности детей на дорогах занимаются и сотрудники местной полиции Департамента полиции ВКО. Как отметил заместитель начальника Управления местной полицейской службы Департамента полиции ВКО Адыльжан Хамитов, в преддверии нового учебного года по всей территории области провели ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасного пути для детей, отправляющихся в школы в своих микро-

районах.

Тем не менее, как отметил Адыльжан Хамитов, в регионе в текущем году зафиксировано 77 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Важно отметить, что в большинстве случаев дети и подростки находились во время ДТП в салонах автомобилей.

В зоне отчуждения

Пристальное внимание сотрудники органов внутренних дел уделяют происшествиям, где так или иначе фигурируют несовершеннолетние. Участковые инспекторы, инспекторы ювенальной полиции и сотрудники других подразделений регулярно проводят рейды и оперативно-профилактические мероприятия, совершают обход увеселительных заведений, ночных клубов. Посещают и неблагополучные семьи, которые находятся на их учёте.

– По сравнению с аналогичным периодом прошлого года предпринимаемые меры позволили на десять процентов сократить подростковую преступность в области. Число правонарушений среди студентов колледжей тоже снизилось на 38 процентов, – привёл данные статистики Адыльжан Хамитов. – В целом, за различные виды правонарушений к административной ответственности были привлечены более одной тысячи несовершеннолетних и около четырёх тысяч их законных представителей.

Также, по его словам, в течение года в Центры адаптации несовершеннолетних на территории региона доставили 251 подростка, 183 несовершеннолетних граждан области поставили на учёт ювенальной полиции, а также ещё 288 неблагополучных семей. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в текущем году рассмотрели 404 материала, а ювенальные суды лишили родительских прав 76 законных представителей.

– Огромное внимание уделяется вопросам профилактики насилия в отношении несовершеннолетних. Анализ показывает, нередко дети подвергаются разного рода насилию внутри семьи со стороны родственников или знакомых родителей. Но выявить такие факты непросто, – отметил заместитель руководителя Управления местной полицейской службы Департамента полиции ВКО.

По его мнению, родителям несовершеннолетних детей стоит внимательно присматриваться к родственникам, друзьям и знакомым, которые находятся в тесном контакте с их

детьми.

Екатерина Гуляева