Две стороны одной таблетки

Почти сто лет человечество использует антибиотики, чтобы справиться с инфекционными заболеваниями. Великое открытие Александра Флеминга – пенициллин – спасло миллионы жизней. Но может сложиться так, что в скором времени человечество вновь станет бессильным перед бактериями. Причина тому – резистентность к антибиотикам.

Эффект привыкания. Именно этими двумя словами можно охарактеризовать резистентность к антибиотику. Медики это свойство бактерий обозначают как «устойчивость некоторых микроорганизмов к антибактериальным препаратам».

– На сегодняшний день проблема антибиотикорезистентности и самолечения людей препаратами этой группы – одна из самых актуальных в отечественной медицине, – считает специалист общественного здравоохранения, докторант кафедры общественного здоровья Назым Искакова.

Почему слабеет «заряд»?

Напомним, в 1929 году шотландский бактериолог Александр Флеминг на заседании Медицинского исследовательского клуба при больнице св. Марии Лондонского университета впервые сообщил, что открыл первый антибиотик. Позже пенициллин стал одним из самых великих медицинских открытий двадцатого века.

– Но уже через десять лет после того врачи впервые столкнулись с проявлениями антибиотикорезистентности, – поясняет Назым Искакова. – Очень быстро наступал момент, когда успешно зарекомендовавший себя в лечении инфекционных заболеваний антибиотик резко терял эффективность. Выяснилось, что бактерии могут подавлять и даже полностью нейтрализовать его действие.

С тех пор мало что изменилось. Поэтому бесконтрольный приём препаратов этой лекарственной группы может привести к печальным последствиям. По заявлению ВОЗ, если не принять необходимые меры, то к 2050 году ежегодная смертность из-за антибиотикорезистентности может составить 10 млн человек. Причём от таких «банальных» заболеваний, как ангина, бронхит, инфекции мочевыводящих путей… То есть от всего, что пока ещё успешно лечится при помощи антибиотиков.

– Появление «супербактерий» – полирезистентных микроорганизмов, устойчивых сразу к нескольким антибактериальным препаратам, – серьёзно осложнило лечение многих заболеваний. И чтобы справиться с некоторыми резистентными инфекциями, врачи используют сильные, токсичные для организма препараты, которые не применяются в обычных условиях из-за большого количества побочных эффектов, – разъяснила Назым Искакова.

Уже сейчас медики сталкиваются с проблемами в лечении особо опасных инфекционных заболеваний. Одна из них – туберкулёз. Вылечить его очень сложно. А ведь менее века назад заболевание вообще считалось неизлечимым.

– Бактерии, вызывающие туберкулёз, очень устойчивы к антибиотикам. Врачам приходится использовать сильные препараты в течение длительного времени. Всё это повышает риски развития у человека антибиотикорезистентности и может привести к неэффективности лечения других инфекционных заболеваний. Ведь бактерии адаптировались к препаратам и успешно их «игнорируют», – отметила Назым Искакова.

Сам себе фармацевт

Вышеописанный случай – это вынужденный вид развития антибиотикорезистентности. Но чаще, увлекаясь самолечением, люди сами приводят организм в подобное состояние.

Назым Искакова готовится к защите докторской диссертации по теме антибиотикорезистентности. В научных изысканиях молодой исследователь провела специальный эксперимент и социологический опрос среди жителей Восточно-Казахстанской области и области Абай, специально выбрав группу населения, не имеющего медицинского образования. В неё вошли 727 человек в возрасте от 18 лет и старше.

По результатам опроса выяснилось, что 35% жителей обеих областей приобретают антибиотики на своё усмотрение.

Многие борются с простудой, ОРЗ и ОРВИ при помощи достаточно сильных антибиотиков. Кстати, этот социологический опрос показал, что 91 процент из опрошенных принимают антибиотики для лечения вирусных заболеваний.

– Лечат не только себя, но и детей. Хотя антибиотики при лечении вирусных заболеваний практически бесполезны, ведь их природа вызвана воздействием вирусов на организм, а значит, нужны противовирусные препараты. Но правильнее – обратиться к врачу, который поставит диагноз и назначит курс лечения, – подчеркнула Назым Искакова.

По её словам, если врач и назначит антибиотики, то подберёт правильный препарат и необходимую дозировку.

– Многие родители предпочитают лечить детей антибиотиками, чтобы они поскорее выздоровели и вернулись в детский сад или школу. Но если ребёнок в возрасте 3–5 лет уже «познакомился» с антибиотиками, со временем у него возрастает риск развития антибиотикорезистентности, – предупредила Назым Искакова.

Ещё хуже, если больной по собственной инициативе прерывает назначенное врачом лечение, думая, что он уже здоров. При этом в организме остаются выжившие бактерии, которые с удвоенной силой адаптируются к воздействию данного антибиотика.

Что хранится в домашней аптечке?

В своём исследовании специалист попросила осмотреть домашнюю аптечку в 76 семьях. В итоге в них обнаружились 224 лекарственных средства этой группы, из них 19% были просроченными. Чаще всего это были антибиотики пенициллинового ряда, реже – левомицетинового и тетрациклинового рядов.

– Хранить в домашней аптечке просроченные лекарства очень опасно. Особенно если в доме есть дети. Нужно взять за правило проводить регулярную ревизию лекарственных средств, хранящихся дома. Антибиотики вообще нельзя оставлять «на потом». Если осталось несколько таблеток, необходимо их утилизировать, – рекомендовала Назым Искакова.

Что делать?

По словам специалиста, чтобы снизить риск развития антибиотикорезистентности, необходимо как можно реже принимать антибиотики. Для этого нужно повышать уровень информированности населения. Другой, не менее важный вопрос – это ограничение и контроль продажи лекарственных средств населению. Рецептурный препарат должен отпускаться в аптеке исключительно по рецепту врача.

Екатерина Гуляева