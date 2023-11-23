Вейпы: нет дыма без огня?

13-летняя Амина переодевалась после школы, когда в комнату вошла мама. В этот момент, так некстати, из-под кофты выпала «одноразка». Девочка купила её только вчера, в магазине недалеко от дома…

Мама разозлилась и выбросила электронную сигарету в мусорную корзину. Затем, успокоившись, решила поговорить с дочерью, рассказать, как опасен вейп для организма подростка. Но подобрать нужные слова, чтобы не просто запретить, а объяснить, почему стоит отказаться от курения, оказалось непросто.

Модный аксессуар

По словам психолога Венеры Кокеновой, в 80-х годах прошлого века было также модно крутить в руках сигарету. Сейчас их заменили электронные, ещё более опасные изделия. Зачастую этот «модный» аксессуар можно заметить у девочек-подростков.

– Почему именно подростки становятся курильщиками вейпов? Это результат хорошего маркетинга. Их рекламируют как безопасный для здоровья заменитель сигарет, и воспринимаются они как стильный аксессуар, – поясняет Венера Кокенова. – Некоторые курят, чтобы приобщиться к компании, влиться в разговор, устраивают соревнования, пуская клубы дыма. Для подростков – это якобы безопасный метод расслабления.

Обилие рекламы, в которой твердят, что это безвредно, несформированное аналитическое мышление становятся главными причинами такой популярности электронных сигарет среди подростков, считает психолог. Важную роль в этом вопросе отводят родителям, которые должны помочь ребёнку отделить зёрна от плевел. Лучшим методом уберечь детей от пагубной зависимости является профилактика, создание доверительного поля.

– Ребёнку нужна обстановка, в которой он может поделиться событиями из своей жизни, рассказать о проблемах. И всё это в безоценочной обстановке, где его понимают, принимают, не осудят, а поддержат, – считает специалист. – Если подростка будет ждать ярко-агрессивная реакция, это вызовет негативные последствия, он захочет доказать свою правоту и вряд ли бросит вредную привычку. Сильное стремление подростков сепарироваться от опеки родителей может усилить привязанность к курению.

«Попкорновые» лёгкие

Доказано, что употребление никотина детьми и подростками оказывает пагубное воздействие на развитие мозга, приводит к долгосрочным последствиям умственного развития, нарушению способности к обучению и развитию тревожных расстройств.

– Жидкость для вейпов, попадая в лёгкие, может вызвать воспаление интерстициальных тканей. Вследствие чего лёгкое курильщика вейпов выглядит, как попкорн. Отсюда в медицинской терминологии и появилось выражение «попкорновое» лёгкое. Риски инвалидизации и летальных исходов намного выше. К тому же, ароматизаторы, которые добавляются в наполнители вейпа, ведут к изменениям в ДНК, – подчеркнул вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Вячеслав Дудник.

С вейповой эпидемией борются во всём мире. Прячущиеся под маской безобидной альтернативы курению вейпы, на самом деле, ведут к тяжёлым заболеваниям лёгких, развитию сердечно-сосудистых патологий, а также ряду физических травм, включая ожоги от взрывов и неисправностей, инвалидизации и смертельным случаям.

Вейпы представляют собой систему электронной доставки никотина за счёт нагрева и аэролизации. Температура в таком устройстве может достигать 350 градусов C. В состав традиционного наполнителя входит пропиленгликоль, глицерин, никотин, ароматизатор.

Когда смесь в устройстве нагревается, происходит химическая реакция между компонентами и образуются новые химические вещества, которые отсутствуют в ненагретой смеси.

Жидкость для вейпов содержит химические вещества (не содержащие табак), которые при парении попадают в лёгочную ткань (альвеолы), вызывая относительно быстрое и глубокое поражение лёгочной системы, вплоть до летального исхода.

Стоит отметить, употребление никотина беременными женщинами может иметь аналогичные последствия для развития мозга плода.

Примите меры!

До недавнего времени общество не осознавало, насколько опасны новомодные «сигареты». Однако сейчас на уровне Правительства принимаются меры по запрету этих аппаратов, поскольку жертвами вредной привычки становятся дети.

– С подачи депутатов предыдущего Созыва был разработан законопроект о запрете употребления, продажи, распространения и ввоза вейпов. На сегодня документ находится в Парламенте, и мы надеемся, что в ближайшее время он будет принят, – добавил Вячеслав Дудник.

По информации Министерства здравоохранения Республики Казахстан, 9,8% подростков в возрасте 11–15 лет регулярно используют электронные сигареты/вейпы. Из-за отсутствия запаха гари и дыма родители долгое время остаются в неведении о развитии никотиновой зависимости у своих детей.

Своевременный запрет на оборот вейпов ввели уже 32 страны. Среди них – Дания, Норвегия, Уругвай, Аргентина, Панама, Гонконг, Сингапур и другие.

Меруерт Бахтиярова