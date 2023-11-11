Ядовитый бумеранг

Многие считают, что клопов, муравьёв, мух и тараканов можно вывести самостоятельно. Однако такая самоуверенность может привести к серьёзным последствиям.

Ежегодно в стране регистрируются случаи отравлений средствами дезинсекции, в том числе и с летальными исходами. Зачастую они происходят по вине самих собственников квартир, которые самостоятельно проводят обработку, не имея специальных навыков в правильном использовании средств дезинсекции и дератизации.

– Также это происходит из-за халатности, низкой квалификации специалистов организаций, оказывающих услуги дезинсекции, дератизации, – пояснил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Канат Турдиев. – Специализированные организации, в свою очередь, должны иметь в штате специалистов, прошедших профессиональную подготовку.

Согласно данным, представленным территориальными управлениями по региону, за последние пять лет случаев отравлений зарегистрировано не было. Однако нельзя исключать риски их возникновения.

– Деятельность по оказанию услуг дезинфекции, дезинсекции и дератизации долгое время не подлежала лицензированию. Наряду с этим, учреждения, оказывающие такие услуги, находились в перечне объектов незначительной эпидемической значимости, осуществляя свою деятельность по уведомительному порядку, – добавил Канат Турдиев.

Вместе с тем, директор специализирующегося в этой сфере ТОО «Геро» Римма Рахимова рассказала, что организация проводит мероприятия по профилактической дезинфекции на основании учредительных документов, приказов Министерства здравоохранения.

– Дезинфекторы несут полную ответственность за получение приманок, инсектицидов и использование их на объектах города и области. Проводится инструктаж по технике безопасности, охране труда с учётом санитарных требований, экологических мер безопасности, специфики объекта. У каждого дезинфектора есть памятка по использованию инсектицидов, приготовлению рабочих растворов, – сообщила Римма Рахимова.

Также она добавила, что каждые пять лет лаборанты, дезинфекторы проходят специальную подготовку по повышению квалификации на базе Усть-Каменогорского медицинского колледжа.

Наргиз Еркинбекова