Всё лучшее – детям

В Усть-Каменогорске станет больше объектов образования.

Частичную проблему очерёдности в детские сады руководство города намерено решить путём возврата в коммунальную собственность двух зданий, в которых некогда располагались дошкольные учреждения. Типовые строения расположены по улицам Протозанова и Космической.

Об этом сообщил на встрече с населением аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. По его словам, процедура передачи зданий для использования по назначению будет завершена к концу этого года.

– Перед тем как открыть сады для детей, здания необходимо восстановить, – сказал градоначальник. – Уже нашлись инвесторы, готовые их отремонтировать.

Аким города добавил, что в левобережной части Усть-Каменогорска в течение трёх лет будут построены пять школ, которые вместят четыре тысячи учеников.

Также в областном центре появится школа-интернат для одарённых детей. Образовательное учреждение намерены разместить в 19-м микрорайоне.

Более десяти лет назад в Усть-Каменогорске было начато возведение межрегионального центра по подготовке и переподготовке кадров для машиностроительной отрасли. Однако его так и не достроили.

В этом году исполнительные органы решили возобновить строительные работы и отдать объект под образовательное учреждение.

– В ближайшее время будет составлена ПСД реконструкции этого долгостроя, после чего мы обеспечим финансирование, – пояснил на встрече с населением города аким области Даниал Ахметов. – Школа-интернат для одарённых детей будет рассчитана на 880 мест.

Новое помещение, по словам главы региона, получит и детская школа искусств «Жулдыз». Педагоги сетовали, что в том здании, где она сегодня располагается, катастрофически не хватает места для занятий детей, увлечённых творчеством.

– Через три года в одном из новых районов города мы должны начать строительство большого культурного центра, – сказал аким области. – Там смогут разместиться разные организации. Думаю, хватит места и школе искусств.

Бахыт Сарсембаева

Фото Аяужан Утеулиновой