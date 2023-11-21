Войти в семейный круг

Усыновление, опека, патронат, приёмная или гостевая семья – все эти формы могут помочь детям, оставшимся без попечения родителей, обрести семью.

В ВКО 358 ребят, воспитывающихся в детских домах и интернатах, мечтают обрести полноценную семью. Об альтернативных формах устройства в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рассказали на пресс-конференции, прошедшей на площадке Региональной службы коммуникаций ВКО.

Как сообщила заместитель руководителя Управления образования ВКО Динара Шаухина, в Восточно-Казахстанской области проживают 1312 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Большая их часть – 899 детей уже обрели свои семьи и воспитываются на правах опеки, ещё 55 ребят также живут в семьях на условиях патронатного воспитания.

– И всё же остаётся ещё 358 детей разного возраста, которые ждут свою семью. И наша задача помочь им её обрести, – отметила Динара Шаухина.

Для её решения государство определило сразу пять различных форм устройства детей в семьи. О них более подробно рассказал заведующий сектором органа опеки и попечительства, охраны прав детей отдела образования по городу Усть-Каменогорску УО ВКО Досым Калдыбаев.

Как было отмечено, одной из них традиционно считается усыновление ребёнка. В этом случае ребёнка передают в семью на основании решения суда, и взрослые обретают все права и обязанности родителей. Государство при этом выплачивает новой семье единовременное пособие в размере 75 МРП.

Другая, широко распространённая форма устройства ребёнка в семью – это опека (попечительство). На сегодняшний день в ВКО под опекой воспитываются почти 900 детей.

– Чаще всего опеку на ребёнка оформляют его близкие родственники – бабушка, дедушка, братья, сёстры, тётя, дядя. И если дети до 14 лет по приказу отдела образования отдаются в семью под опеку, то дети возраста от 14 до 18 лет – на попечительство. При этом на воспитание ребёнка и его материальное обеспечение государство ежемесячно выплачивает специальное пособие в размере 10 МРП на каждого ребёнка, – уточнил Досым Калдыбаев.

Помимо традиционных, в течение продолжительного времени в Казахстане достаточно активно используются ещё несколько альтернативных форм устройства ребёнка в семью. Так, с 2015 года детей берут под патронат. В регионе 55 ребят воспитываются по патронатной системе.

Как пояснил Досым Калдыбаев, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, передаются на патронатное воспитание в семьи по договору, заключаемому между органом опеки, учреждением для детей-сирот и лицом, выразившим желание взять ребёнка в семью. При этом по этой форме можно взять в семью не более трёх детей, конечно, если они не являются друг другу родными братьями и сёстрами.

Для поддержки семьи, воспитывающей ребёнка на правах патронатного воспитания, государство выплачивает на содержание каждого ребёнка по 10 МРП. Кроме того, с мая текущего года одному из родителей выплачивается ещё и заработная плата в размере 35 МРП.

Если же в семье воспитываются одновременно от четырёх до десяти детей из детского дома или интерната, ей присваи-

вают статус приёмной. В этом случае, помимо ежемесячного пособия на каждого ребёнка в размере 10 МРП, заработную плату получают оба приёмных родителя – по 35 МРП каждый.

Есть и ещё одна форма – гостевая семья, когда воспитанника детского дома могут передать в семью на выходные дни или на каникулярное время. Чаще всего эта форма удобна для родственников, которые в силу различных причин не могут воспитывать ребёнка в семье.

– Если появилось желание взять ребёнка в свою семью, стать для него родителями, необходимо обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства. В ВКО они работают во всех городах и районах области. Специалисты помогут собрать и оформить документы и будут сопровождать до и после передачи ребёнка в семью на период адаптации, – отметила Динара Шаухина.

При этом каждый кандидат в приёмные родители должен официально зарегистрироваться в Республиканской базе детей, где размещена информация обо всех детях Казахстана, оставшихся без попечения родителей. По словам Динары Шаухиной, на сегодняшний день в базе данных зарегистрированы более 400 кандидатов, желающих взять детей в свою семью. И с каждым из них ведётся разъяснительная работа, в том числе и занятия в школе приёмных родителей – курсы, которые стали обязательными для каждого кандидата.

– За три месяца занятий в этой школе взрослые принимают окончательное решение: готовы ли они морально и материально взять на себя полную ответственность за ребёнка или группу детей. И если ещё на этапе курсов в школе они понимают, что не готовы и отказываются – это лучший из результатов. Потому что в данном случае не будет травмы для обеих сторон, когда начнутся в семье непредвиденные проблемы и разногласия. Тем более, не последует возврат ребёнка в детский дом, – считает региональный специалист ресурсного центра «Дом мамы» общественного фонда «Ана үйі» Наиля Онгарбаева.

Как отметила Динара Шаухина, Республиканский банк данных детей постоянно пополняется анкетами новых ребят, которые остались без попечения родителей по самым разным причинам, в том числе и из-за лишения родительских прав или их временного ограничения.

За 10 месяцев 2023 года по области выявлен и поставлен на первичный учёт в Республиканский банк данных 201 ребёнок, из них 123 на текущий момент устроены в семьи под опеку (попечительство), патронат или усыновление, в государственные учреждания передано 74 ребёнка и пять детей возвращены в родные семьи.

В целом, за последние пять лет в регионе сократилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 2571 в 2019 году до 1312 детей в 2023 году. Также наблюдается стабильная динамика уменьшения количества детей в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 2019 года количество воспитанников детских домов в области сократилось на 350 детей.

– Но есть и другая статистика, данные которой вызывают тревогу. Так, известно, что у 70% детей, воспитывающихся в детских домах, есть родители, живые и здоровые. Но их лишили родительских прав за алкоголизм, употребление наркотиков или в силу того, что они попали в исправительное учреждение. И воспитание их детей государство взяло на себя. Это называется социальное сиротство. Так вот, чтобы дети как можно реже попадали в детские дома, в течение десяти лет в Казахстане работают «Дома мамы» общественного фонда «Ана үйі», которые занимаются профилактикой социального сиротства, – отметила Динара Шаухина.

Как рассказала Наиля Онгарбаева, за десять лет работы «Дома мамы» в Усть-Каменогорске произошли огромные перемены. Если несколько лет назад в родильных домах насчитывалось до 50 детей, от которых отказались родители, то сейчас такое происходит лишь в том случае, если у него глубокие патологии в развитии, либо мама ведёт аморальный образ жизни. И эти случаи сегодня тоже – редкость.

– Когда был сделан анализ причин, по которым мамы отказывались от детей, выяснилось, что чаще всего это молодые женщины, родившие без мужа и не принятые родителями. От безысходности они вынуждены были оставить ребёнка в детском доме. А им всего лишь нужна была определённая поддержка на какое-то время. «Дом мамы» создаёт эти условия, и за десять лет работы в Казахстане почти семь тысяч детей не стали сиротами, потому что их мамам была оказана необходимая им своевременная поддержка, – пояснила Наиля Онгарбаева.

Сегодня, когда количество отказников в родильных домах резко сократилось, «Дома мамы» в регионах работают с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, где возникла реальная угроза отказа родителей от детей.

– Чаще всего это связано с юридической и компьютерной безграмотностью родителей. Они просто не знают о тех многочисленных пособиях, которые выплачиваются семьям. Другая причина – непогашенный вовремя кредит, который стал для семьи неподъёмной ношей. Чтобы погасить его, надо официально оформиться на работу. Поэтому взрослые трудятся нелегально на низкооплачиваемой работе, денег не хватает, отчего страдают и дети, – пояснила Наиля Онгарбаева.

Для решения накопившихся в семье проблем специалисты «Дома мамы» помогают с оформлением документов, социальных пособий и прописки. Также оказываются психологическая и социальная помощь, при необходимости маме с детьми предоставляется временное жильё.

Екатерина Гуляева