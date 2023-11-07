Отправь SMS, получи пособие

Цифровая карта семьи упрощает казахстанцам доступ к положенным госуслугам.

В министерстве труда и социальной защиты отмечают, что благодаря внедрению Цифровой карты семьи тысячи казахстанцев получили положенные им государственные услуги в социально-трудовой сфере проактивно, просто ответив на SMS-сообщение.

Все плюсы такого подхода особенно оценили женщины, родившие детей.

– Я не знала об этой функции. Когда пришло SMS, обрадовалась, что никуда не надо идти. После моего ответа деньги поступили через месяц, – рассказала жительница Тараза Назгул Шырынбек.

Цифровая карта семьи формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. На сегодняшний день в ней аккумулирована информация о более 19,8 млн граждан Казахстана, или более шести млн семей.

В случае наступления какой-либо жизненной ситуации, при которой гражданину положена мера поддержки, он получает SMS на номер, указанный в базе мобильных граждан, и может сразу ответить на него, существенно сократив время получения услуги – нет необходимости обращаться в ЦОН или другое учреждение для оформления заявки.

С начала года было направлено более 740 тыс. подобных сообщений, на которые ответили свыше 283 тыс. человек и получили свои выплаты или пособия без каких-либо заявлений.

Важно, чтобы исключить риск мошенничества, необходимо отвечать на SMS, поступившие только от единого контакт-центра 1414.

Алма Закирова