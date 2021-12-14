Всё для праздничного стола

В преддверии празднования Дня Независимости Республики Казахстан многочисленные представители сельскохозяйственной отрасли региона делают всё возможное, чтобы дастархан у земляков был полным и щедрым. Традиционные ярмарки по продаже сельхозпродукции в областном центре проводятся на исходе рабочей пятидневки два дня подряд – в пятницу и субботу.

В конце прошлой недели сразу два района Восточного Казахстана организовали ярмарки в областном центре. Это Кокпектинский и Шемонаихинский районы, предлагавшие свою продукцию рядом с фермерским магазином «Фреш Маркет» и рынком «Дос Нар». Крестьянские и фермерские хозяйства за последние годы уже успели хорошо изучить предпочтения горожан и стараются их оправдать сполна.

Если говорить об основных продуктах питания, то сегодня покупатели однозначно отдают приоритет местному производству. Поскольку это синоним качества, свежести и относительно доступной цены на товар. Особо это касается всех видов мяса, молока, молочной, рыбной, птичьей, мучной, крупяной продукции, растительного масла.

В чём преимущества подобной торговли для горожан, гостей областного центра и продавцов из сельской местности? В том, что продукция поставляется напрямую из села на торговые прилавки без обычных посредников. Потому цены складываются ниже среднерыночных, более того, есть возможность поторговаться дополнительно.

С начала нынешней осени Кокпектинский район уже принимал участие в городских ярмарках. По информации заместителя акима района Даурена Койгельдина, аграрии и животноводы завершили сезон с хорошими показателями. Подведение окончательных итогов ещё только предстоит, но предварительные результаты сезона вселяют оптимизм.

Многие крестьянские и фермерские хозяйства мудро, практично строят свою работу, выстраивают отношения в коллективе. Огромное значение имеют реальные стимулы для мотивации, закрепления кадров на селе. Совсем недавно отметило своё 20-летие КХ «Калисатарулы» из села Самарского. За добросовестный и самоотверженный труд хозяйство вручило своим лучшим работникам ключи от современных сельских домов и легковых автомобилей. Такие методы мотивации кадров приносят свои плоды, когда человек может в селе заработать крышу над головой и личный автотранспорт.

Есть ещё любопытные методы передачи молодёжи практического опыта и подбора будущих специалистов. Это сотрудничество с местными колледжами по обучению молодых людей востребованным сельским профессиям. Не в новинку, когда руководители крестьянских хозяйств выступают в роли заправских лекторов. Всё это необходимо для укрепления села как надёжного продовольственного пояса для больших городов региона.

– В проведении ярмарок в Усть-Каменогорске как всегда дружно принимают участие представители всех сельских округов Кокпектинского района, – говорит Даурен Койгельдин. – Наши хозяйства в разное время возили свою продукцию в другие города, столицу страны. К примеру, уже хорошо известна покупателям рыба из Тассайского сельского округа, медовая продукция из сёл Кокпекты и Мариногорка, поставляющих отличный товар.

Характерно, что в привычной для глаз архитектуре населённых пунктов района появляются новые штрихи. В селе Кокпекты не так давно была построена современная школьная теплица с использованием элементов зелёной экономики. Круглогодичное выращивание овощей, цветов, а также рассады, применение и преобразование энергии солнца, капельное орошение стало предметом изучения и по возможности комплексного внедрения в практику.

В селе Самарское возводится плавательный бассейн по оригинальным проектам и технологиям, из новых современных материалов, ускоряющих его строительство. В порядке вещей воспринимается сооружение площадок для игры в футбол с искусственным покрытием в самых разных сёлах Кокпектинского района и области в целом. В зимнее время уже никого не удивить типовыми кортами для заливки льда и занятий хоккеем с шайбой и мячом, массового катания на коньках, сооружения ёлок на катках.

В сельском хозяйстве из-за роста цен на горючее со временем, возможно, станет выгоднее производить многое своими силами, а не завозить извне. Сельчане внимательно наблюдают за ситуацией на рынке и делают выводы.

Таир Сапаргалиев

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