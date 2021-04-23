Всё для молодёжи

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Актуальные вопросы молодёжи обсудили в формате Zoom-конференции в Курчатове.
В заседании приняли участие руководители спортивного клуба, детско-юношеской спортшколы, дома детского и юношеского творчества, Центра волонтёрского движения, отдела занятости и социальных программ и регистрации актов гражданского состояния города.
Речь шла о проделанной работе по обеспечению досуга молодых людей, развитию волонтёрской деятельности и работе с молодыми семьями из социально уязвимых слоёв населения.
По итогам заседания аким города Алексей Глазинский дал ряд конкретных поручений по вопросам обеспечения занятости и социальной поддержке представителей молодого поколения.
Милана Лейман
Фото из открытых источников
Курчатов