Всё для молодёжи

Актуальные вопросы молодёжи обсудили в формате Zoom-конференции в Курчатове.

В заседании приняли участие руководители спортивного клуба, детско-юношеской спортшколы, дома детского и юношеского творчества, Центра волонтёрского движения, отдела занятости и социальных программ и регистрации актов гражданского состояния города.

Речь шла о проделанной работе по обеспечению досуга молодых людей, развитию волонтёрской деятельности и работе с молодыми семьями из социально уязвимых слоёв населения.

По итогам заседания аким города Алексей Глазинский дал ряд конкретных поручений по вопросам обеспечения занятости и социальной поддержке представителей молодого поколения.

Милана Лейман

Фото из открытых источников

Курчатов