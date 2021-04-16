Встречи на татами 

Борцы из Риддера блестяще выступили на домашнем открытом турнире.

В моногороде завершился открытый городской турнир по дзюдо, посвящённый 175-летию Жамбыла Жабаева.

Соревнования стали по-настоящему масштабным спортивным событием. В них, помимо местных ребят, приняли участие 12 команд из областного центра, Семея, Глубоковского, Зайсанского, Тарбагатайского районов и посёлка Аксуат. Всего первенство оспаривали 200 спортсменов.

По итогам турнира риддерские спортсмены практически во всех весовых категориях заняли призовые места. На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Зейнал Асланов (до 29 кг), Мұқан Ескендір (до 32 кг) и Жандос Зейнолда (до 50 кг). Ещё пять спортсменов вошли в тройку сильнейших, заняв вторые и третьи места.

В общекомандном зачёте дзюдоисты моногорода заняли второе место.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Риддер