Встречай, Торонто!

Новый короткометражный фильм молодого режиссёра из Усть-Каменогорска Алишера Мишелёва участвует в Toronto Independent Film Festival.

Миссия Фестиваля независимого кино в Торонто – демонстрация лучших малобюджетных независимых киноработ со всего мира. В этом году в фестивале участвует короткометражный боевик Алишера Мишелёва «Not a hero» («Не герой»). Это можно назвать первым международным киноопытом молодого режиссёра. Фильм, кстати, был дублирован не только на русский язык, но и на английский, специально для англоязычной аудитории.

Заявка участника уже принята организаторами фестиваля. Основная часть мероприятия, то есть просмотр и определение победителей по разным номинациям, пройдёт в сентябре.

– По стилистике и атмосфере «Не герой» похож на мой другой фильм «Контракт». Однако в плане качества, мне кажется, я вырос, – отмечает Алишер. – Начали работу над фильмом в феврале–марте этого года. Он полностью был снят в Нур-Султане, актёры тоже были в основном жители столицы. К слову, впервые мы провели масштабный кастинг, чтобы подобрать актёров. Желающих сыграть в фильме было много.

Сюжет короткометражного фильма рассказывает зрителю о девушке с обострённым чувством справедливости, которая работает в полиции. Она отлично выполняет свои служебные обязанности, но однажды ей приходится вести дело, связанное с коррупцией. Обнаружив необходимые доказательства, женщина-полицейский добирается до правды, но её увольняют. В результате героиня решает бороться со злом самостоятельно.

Недавно в столице прошёл закрытый показ короткометражки. Зрительская аудитория высоко оценила старания всей съёмочной команды. По словам режиссёра, это был один из самых лучших его показов.

– Посмотреть фильм пришла абсолютно незнакомая мне публика, которая непредвзято прокомментировала его, дала хорошую обратную связь, не только в виде похвалы, но и критики, – поделился Алишер Мишелёв.

Добавим, после фестиваля режиссёр планирует представить своё творение широкой публике, загрузив его в сеть.

Гульжан Естаева

Фото из архива Алишера Мишелёва