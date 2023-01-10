Вставай на лыжи!

В ВКО стартовали традиционные турниры по зимним видам спорта. Одним из таких событий стало первенство по лыжным гонкам в Риддере.

Седьмого января в Риддере прошёл традиционный турнир по лыжным гонкам, посвящённый памяти мастера спорта, биатлониста Владимира Назарова.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из городов и районов региона, которые состязались в своих возрастных категориях на разных дистанциях.

Организаторы турнира отметили, что количество участников растёт из года в год, а это значит, что лыжный спорт развивается, и главное – становится популярным среди детей.

Ежегодный открытый детско-юношеский турнир по лыжным гонкам, посвящённый Владимиру Назарову, состоялся на базе РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Учреждение является единственным в стране, где готовят резерв для национальных сборных команд по зимним видам спорта: лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, прыжки с трамплина на лыжах, фристайл, сноуборд. Помимо этого – лёгкая атлетика и гребной слалом.

В школе работают более 30 тренеров-преподавателей. Ежегодно учащиеся школы выезжают на чемпионаты мира среди молодёжи.

В прошедшем старте приняли участие спортсмены отделения лыжных гонок и биатлона РСШИКОР из четырёх регионов РК. Соревнования прошли для 14 возрастных групп в дисциплине масс-старт коньковым стилем.

Первые места в гонках среди риддерцев завоевали Егор Гребенщиков, Даниил Петри, Ульяна Ардалионова, Виктория Колесникова, Дарья Рахманова, а также спортсмены Павел Гренц (ВКО, село Черемшанка) и Омирсерик Торегали (Актобе).

Вторыми к финишу пришли Арсений Безгинов, Евгений Литвинов, Григорий Дачкин, Фёдор Лебедев, Ангелина Лымарь, Камила Майкенова из города Риддера. Не отстали от соперников и Мансур Жубатканов (Актобе) и Виолетта Митропольская (ВКО, посёлок Первомайский).

Все третьи места достались местным ребятам: Артёму Афанасьеву, Кириллу Фёдорову, Леониду Быструшкину, Роману Матвиенко, Софье Унжаковой и Арине Арестовой.

В очередной раз в Риддере почтили память выдающегося спортсмена и доказали, что спорт по-прежнему в моде, а уж зимние виды – тем более.

Лилия Дроздова

Фото РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер»