Всхожие семена для весенней пашни

Земледельцам известно, что от наличия и умелого использования качественных семян зависит будущий урожай на полях Восточного Казахстана. Поэтому до начала весенне-полевых работ проводится проверка семенного материала региона на строгое соответствие всем необходимым посевным стандартам.

В Восточно-Казахстанском филиале АО «КазАгрэкс» продолжается напряжённая работа по проверке качества семян. По словам его руководителя Бердыбека Слямова, подобная миссия для коллектива далеко не в новинку. Тут работают опытные специалисты, которые из года в год занимаются кропотливым и очень ответственным трудом. От их профессионализма вкупе с грамотным подходом к земле и семенам со стороны фермеров, крестьян напрямую зависит судьба урожая в новом сезоне.

– Некондиционных семян у нас, как правило, нет и не должно быть, – говорит Бердыбек Слямов. – Такая задача перед крестьянскими и фермерскими хозяйствами поставлена со стороны руководства области, районов, сельских округов, а также отделов сельского хозяйства. В совместной работе местные исполнительные органы нам оказывают большую поддержку, осуществляют контроль.

Управление сельского хозяйства по Восточно-Казахстанской области, как администратор бюджетной программы, проводило тендер на оказание подобного вида услуг. По его результатам право на проведение проверки качества семян получило головное предприятие АО «КазАгрэкс», чей филиал будет выполнять и уже начал соответствующую работу непосредственно в регионе ВКО. Для этого имеются подготовленные кадры, оборудование и техника в семенных лабораториях, которые прошли в обязательном порядке соответствующую аккредитацию в профильных ведомствах и структурах нашей республики.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

По информации специалистов, ежегодно в масштабах области засевается около 1 млн 250–300 тысяч гектаров различными зерновыми и зернобобовыми культурами. Как раз, исходя из таких земельных площадей, засыпается в пределах 100–120 тысяч тонн семян. Делается это всегда с определённым запасом, учитывая возможные непредвиденные ситуации.

Иногда даже сельские труженики задаются вопросом – зачем проверять семена на качество? Хотя это в первую очередь нужно самим фермерам и крестьянам. Главным образом, чтобы некондиционные семена не попали в поле. Ещё – чтобы установить на сеялках оптимальные нормы высева для каждого гектара земли. Не допустить на пашне просевов или иных огрехов, возможных в ряде случаев. В конечном счёте, все заинтересованы в получении как гарантированного, так и полновесного зерна в колосьях.

Все районы и города Восточного Казахстана сдают на проверку семена. Всего по области в структуре филиала АО «КазАгрэкс» действуют девять лабораторий. Кроме того, в них проверяют качество семян шесть сортучастков, расположенных в разных уголках обширного региона.

– Совместные усилия многих участников направлены на выполнение продовольственной программы, – говорит руководитель филиала. – Яровая пшеница, в частности, является главной продовольственной культурой. Наряду с ней много других культур, которые используются в пищевой промышленности, а также в животноводстве в кормовых и иных целях. Всё это задачи государственной важности и требуют соответствующих подходов от всех.

БЕСЦЕННЫЙ ФОНД

Главный специалист по семенной экспертизе Ольга Третьякова курирует и объединяет работу всех девяти семенных лабораторий, действующих в районах области. В помещении филиала в Усть-Каменогорске, где трудятся специалисты, сложены многочисленные тугие мешочки с семенами. Образно выражаясь, это те самые золотые зёрна, которые должны дать богатый урожай, обеспечить в итоге благополучие каждому земледельцу и хлеборобу ВКО. В какой-то мере здесь напрашивается зрительная аналогия с финансовым банком, где хранятся в подобных мешочках золотые и серебряные монеты, как эквивалент богатства.

По словам собеседников, есть свои правила упаковки семян, поступающих из хозяйств. Зёрна тоже напоминают живые существа, их нужно обязательно складывать в тару, сшитую из ткани. Потому как они должны иметь доступ воздуха, чтобы дышать и не заплесневеть. Иные правила требуют часть зёрен присылать в пакетике из пластика для обеспечения определённого, нужного уровня влажности.

Классикой жанра, так сказать, обязательным в ходе экспертизы семян является учёт пяти показателей. В их числе чистота, влажность, всхожесть, масса тысячи семян, засорённость вредителями.

– Мы охватываем практически всю область. Всё, что высевается в Восточном Казахстане, в основном проходит проверку по бюджетной программе, – рассказывает Ольга Третьякова. – Денежные средства на эти цели выделяются из республиканского и областного бюджетов. Проверяем зерновые, зернобобовые, масличные, также технические культуры, однолетние и многолетние травы. По области всего засыпано 102 тысячи тонн семян. По состоянию на 20 марта текущего года, проверено более 79 процентов. Это почти 80 тысяч тонн семенного материала. Остальное уже будет выполняться в апреле и мае, когда дойдёт очередь. Обычно раньше начинают у нас сеять подсолнечник, горох и чуть позже – зерновые культуры, например гречиху.

Очень важным фактором является качество семян. Из прошедших проверку 80 тысяч тонн около 60 процентов зерна причислено к первому классу. Это зерновые, а также зернобобовые культуры. Ко второму классу относится 33 процента проверенного семенного материала. К третьему классу можно отнести буквально шесть процентов от всего объёма семян, также выдержавших семенную экспертизу.

Самая большая доля проверенного зерна приходится на Бородулихинский, Глубоковский, Кокпектинский, Шемонаихинский районы и Алтай. Пока в зачёт берутся зерновые и зернобобовые культуры. В статистику позже войдут масличные, однолетние травы, картофель и другое. По ним цифры подобьют уже в конце мая – начале июня.

ВАЖНЫЕ АНАЛИЗЫ

На наше предложение назвать наиболее интересную и необычную культуру специалисты отвечают, что почти все они имеют свои яркие отличительные свойства. Возможно, для кого-то станет откровением, что в Восточном Казахстане растёт лён. Одно-два хозяйства возделывают эту культуру для получения и реализации маслосемян. Не всем аграриям по плечу такая задача, поскольку лён требует очень тонкого и грамотного подхода к себе, к технологии. Говорят, что он довольно чувствительный к погодным и многим другим условиям. Между тем в масштабах страны северные регионы поставляют эту продукцию на экспорт. Казахстан входит в число лидеров по производству льна и торговле востребованным товаром на мировом рынке.

В духе времени и меняющегося спроса в Восточном Казахстане серьёзное внимание уделяют производству как рапса, подсолнечника, так и сои, находящейся в тренде.

Об этом и многом другом мы узнали в разговоре с представителями испытательного центра ВК филиала АО «КазАгрэкс», где делают различные виды анализов. Этот участок работы возглавляет опытный специалист Людмила Пилипенко, которая щедро делится знаниями и умениями с коллегами, осваивающими все премудрости профессии.

– Наша лаборатория аккредитована на все показатели качества продукции, что выращивается у нас, – говорит Людмила Пилипенко. – Начиная с пшеницы и заканчивая кормовыми культурами. Это зерно, мука, крупа, жмых и шрот, комбикорма. Для чего всё это необходимо? Чтобы можно было продавать качественную продукцию, которая соответствует всем ГОСТам, санитарным и другим нормам. Вы сами понимаете, что пищевая тема – вопрос серьёзный. Всё должно быть в порядке, без каких-либо отклонений.

К примеру, главный специалист – зерновой эксперт Асель Кудайбергенова делает анализы качества зерна. Оно идёт на продажу как по республике, так и за её пределы. По итогам исследований выписывается паспорт качества. Между тем другой специалист в данный момент выехал на отгрузку продукции, ведёт там необходимый контроль.

Помощь персоналу в проведении анализов оказывают умная техника и чуткие приборы. Коллеги демонстрируют принципы их работы, рассказывают, насколько корректно и оперативно получают результаты комплексных анализов, с нетерпением ожидаемых со стороны фермеров и крестьян.

В весенние дни спрос на услуги лаборатории, а также специалистов по традиции очень высок. Ряд коллег всегда находится на выезде, потому застать их на рабочем месте и познакомиться пока невозможно. Будем надеяться, что это произойдёт в более подходящий, удачный день и час.

Среди аналитической техники, другого оборудования, шкафов и приборов даже стороннего человека не покидает странное чувство. В специальных сосудах, между влажной бумагой или другими материалами, неслышно и незримо прорастают самые различные семена. Словно зёрна жизни, новой и многообещающей земледельцу, дают свои ростки и вскоре дружно потянутся навстречу теплу и свету.

Меир Токобаев

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