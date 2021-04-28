Всесторонняя поддержка

О реализации государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» и других мерах поддержки населения рассказал руководитель Аягозского районного отдела занятости и социальных программ Нурлан Копжасаров.

По его словам, на реализацию программы в 2021 году предусмотрены средства в сумме 290 964,0 тыс. тенге, в том числе из республиканского бюджета – 169 430,0 тыс. тенге, из областного – 39 674,0 тыс. тенге, из местного – 81 860,0 тыс. тенге.

За первый квартал текущего года в Центр занятости населения Аягозского района обратилось 687 человек, 275 из них – через портал электронного правительства. К активным мерам занятости (направлены на постоянную работу, привлечены на общественные работы, молодёжная практика, социальные рабочие места, краткосрочное обучение, предоставление безвозвратных грантов) привлечено 404 человека. Композитные услуги получили 47 человек. На сегодняшний день в Центре занятости населения 325 человек зарегистрировано в качестве безработных.

– Расскажите подробнее о том, какие меры принимаются по каждому направлению государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек».

– Программа реализуется по нескольким направлениям. По первому направлению на краткосрочные курсы обучения из областного бюджета Аягозскому району выделено 22 249,0 тыс. тенге на 100 человек. После утверждения конкретных оценок на заседании региональной комиссии на основании заявлений работодателей будет проведено обучение необходимым специальностям.

Второе направление – развитие массового предпринимательства. Участникам госпрограммы, планирующим реализовать свою бизнес-идею, на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются государственные гранты в размере 200 МРП. По Аягозскому району выделено 58 340, 0 тыс. тенге на 100 человек. На сегодняшний день на получение безвозвратного гранта претендуют 396 человек, из них в рамках проекта «Бастау Бизнес» сертификаты получили 100 человек. Также в их числе 66 человек – из многодетных семей, 16 – из малообеспеченных семей, семь – люди с особыми потребностями, 32 – молодёжь до 29 лет, 76 – безработные, пять – самозанятые.

В первом квартале текущего года 30 человек получили безвозвратные гранты, в том числе из многодетных семей – восемь человек, получатели адресной социальной помощи – 17 человек, инвалиды – два человека, молодёжь до 29 лет – два человека и восемь безработных. Также 17 из них – жители города, 13 – сельских округов.

Третье направление программы направлено на создание социальных рабочих мест, организацию молодёжной практики и общественных работ, повышение мобильности трудовых ресурсов. На эти цели из республиканского бюджета предусмотрено 19 530,0 тыс. тенге, из областного бюджета – 6 563,0 тыс. тенге.

Сейчас на социальные рабочие места по плану предусмотрено трудоустройство 22 человек, на сегодняшний день 21 человек направлен на работу в 13 крестьянских хозяйств. Кроме того, на молодёжную практику будут направлены 30 человек, 17 человек уже её проходят в восьми учреждениях.

Также КГУ «Центр занятости населения акимата Аягозского района» на организацию оплачиваемых общественных работ выделено 164 661,0 тыс. тенге на 550 человек, в том числе из местного бюджета – 81 860,0 тыс. тенге на 389 человек и из республиканского бюджета – 82 801,0 тыс. тенге на 161 человека. На сегодняшний день на общественные работы направлено 167 человек.

Вместе с тем Управлением координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области к квоте переселенцев из южных регионов на 2021 год в Аягозском районе закреплены 12 семей, 24 переселенца.

– Какую социальную поддержку получают лица с особыми потребностями?

– Общее количество лиц с особыми потребностями по району составляет 2097 человек, в том числе: инвалиды I группы – 131, инвалиды II группы – 689, инвалиды III группы – 909, инвалиды с детства – 338.

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов лица с особыми потребностями обеспечиваются семью видами услуг. В 2020 году оказаны услуги индивидуального помощника 114 инвалидам первой группы, имеющим затруднения в передвижении, в 2021 году – 113 инвалидам. В 2020 году из местного бюджета выделено 47 050,0 тыс. тенге, в 2021 году – 70 638,0 тыс. тенге.

Кроме того, по обеспечению инвалидов протезно-ортопедической помощью и техническими вспомогательными средствами в прошлом году в областное управление координации занятости и социальных программ был подан запрос на получение технических вспомогательных средств для 207 инвалидов.

Также в истёкшем году креслами-колясками обеспечены 37 инвалидов, 225 инвалидов обеспечили обязательными гигиеническими средствами. На эти цели из бюджета выделено 23 420,8 тыс. тенге.

В прошлом году три человека с инвалидностью были оснащены многофункциональной системой сигнализации, 21 – плеером для воспроизведения звукозаписи, два – специальными ручными часами, два – часами для людей с нарушением зрения, 31 – ноутбуком с веб-камерой, 24 – мобильными телефонами с текстовым сообщением, 27 – тифлотехникой, 13 – учебными машинами, четыре – термометрами с речевым выходом.

Всё это реализовано на основе Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2018 – 2020 годы. Основными задачами плана является совершенствование механизмов доступности объектов и услуг во всех сферах жизнедеятельности лиц с инвалидностью. В частности, важна доступность объектов социальной и транспортной инфраструктуры. В целях создания безбарьерного доступа для лиц с особыми потребностями планируется адаптация десяти объектов социальной инфраструктуры.

– Говоря о благополучии населения, нельзя не затронуть тему социальной поддержки малообеспеченных и многодетных семей. Какая работа проводится в этом направлении?

– Да, вы правы. На адресную социальную помощь на 2021 год предусмотрено 621 947,0 тыс. тенге. В этом году на получение АСП было принято 932 заявления, из них: 283 многодетные семьи и 493 малообеспеченные семьи. Из числа получателей адресной социальной помощи 105 человек привлечены к активным мерам занятости, из них 88 – трудоустроены на постоянную работу, семь – направлены на оплачиваемые общественные работы и 17 человек получили государственные безвозвратные гранты.

На сегодняшний день 156 семьям отказано в выплате адресной социальной помощи из-за отказа от работы трудоспособного члена семьи. Всего для предоставления гарантированного социального пакета детям из семей получателей АСП предусмотрено 70,5 млн тенге. 801 ребёнок в возрасте от одного до шести лет из 772 семей, получающих адресную социальную помощь, охвачен гарантированными социальными пакетами.

Берикхан Тайжигит

Фото из архива

Аягозский район