Всем тепло 

Отопительный сезон

В Семее отопительный сезон проходит в штатном режиме. Всем тепло 

В этом годув связи с понижением наружной температуры воздуха и во избежание вспышек ОРВИотопительный сезон в Семее началсяраньше времени  с 25 сентябряСообщалосьчто подача тепла будет осуществлена одномоментно как на социальные объектытак и в жилыедомаВ первый же день жители из разных районов города жаловались на отсутствие в их квартирах отопленияКак отметили в отделе ЖКХ,проблем с подачей тепла не было. 

 –Тепло дали всемРабота велась в штатном режименикаких проблем с подключением не былоЗа несколько дней теплом обеспечилиабсолютно все городские объекты сообщила специалист отдела ЖКХ Елена Проскурякова. 

Стоит отметитьв предыдущие годы подключение отопления в городе выполнялось  поэтапнов первую очередь – социальные объекты иобъекты здравоохранения и только потомспустя продолжительное  время, жилые домаВ этом году тепло дали всем практическиодновременноНа сегодняшний день подача тепла ведётся в рабочем порядкевсё исправноПо городу работают 18 котельных и  ТЭЦ. 

Напомнимв этом году были проведены ремонтные работы на ТЭЦ-1, РК-1, 103 котельнойТакже дополнительнопроизведено подключение посёлка Силикатный. На ремонтные работы из бюджета было выделено 127 миллионов тенге. 

Флора Левина 

Семей  

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