Всем тепло 

В Семее отопительный сезон проходит в штатном режиме.

В этом году, в связи с понижением наружной температуры воздуха и во избежание вспышек ОРВИ, отопительный сезон в Семее началсяраньше времени – с 25 сентября. Сообщалось, что подача тепла будет осуществлена одномоментно как на социальные объекты, так и в жилыедома. В первый же день жители из разных районов города жаловались на отсутствие в их квартирах отопления. Как отметили в отделе ЖКХ,проблем с подачей тепла не было.

–Тепло дали всем. Работа велась в штатном режиме, никаких проблем с подключением не было. За несколько дней теплом обеспечилиабсолютно все городские объекты, – сообщила специалист отдела ЖКХ Елена Проскурякова.

Стоит отметить, в предыдущие годы подключение отопления в городе выполнялось поэтапно: в первую очередь – социальные объекты иобъекты здравоохранения и только потом, спустя продолжительное время, жилые дома. В этом году тепло дали всем практическиодновременно. На сегодняшний день подача тепла ведётся в рабочем порядке, всё исправно. По городу работают 18 котельных и ТЭЦ.

Напомним, в этом году были проведены ремонтные работы на ТЭЦ-1, РК-1, 103-й котельной. Также дополнительнопроизведено подключение посёлка Силикатный. На ремонтные работы из бюджета было выделено 127 миллионов тенге.

Флора Левина

Семей