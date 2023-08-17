Прозрачные инвестиции

Как расходуются средства, полученные теплоисточниками в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» при подготовке к приближающемуся отопительному сезону?

Накануне нового отопительного сезона состоялся специальный пресс-тур на Усть-Каменогорскую ТЭЦ и другие её объекты с участием Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Восточно-Казахстанской области.

В нём приняли участие не только работники средств массовой информации, но и депутаты областного, городского маслихатов, представители профильных ведомств, а также различных общественных организаций.

Как отметил руководитель ДКРЭМ по ВКО Арман Малик, основной целью является не столько обсуждение вопросов подготовки тепловых источников к предстоящей работе в зимних условиях, сколько контроль реализации запланированных инвестиционных программ.

– Наша цель показать, куда направляются деньги, которые получает УК ТЭЦ посредством тарифа, на какие виды ремонтных работ, – отметил Арман Малик. – На 2023 год была утверждена инвестиционная программа на общую сумму 2,5 млрд тенге. В рамках новой тарифной политики «Тариф в обмен на инвестиции», а также Послания Президента РК были внесены изменения Департаментом совместно с Управлением строительства, энергетики и ЖКХ ВКО, и дополнительно ещё на 1 млрд тенге предусмотрены инвестиции, которые заложены в тарифах. Общая сумма инвестиций на 2023 год составляет 3,5 млрд тенге именно по оказанию услуг обеспечения тепловой энергией, производству тепловой энергии.

Генеральный директор УКТЭЦ Данияр Нугманов и технический директор Нурлан Ахметжанов рассказали участникам пресс-тура, как исполняется инвестиционная программа, проводятся ремонтные работы, решаются вопросы повышения зарплаты сотрудников, обеспечения необходимых условий для их трудовой деятельности.

По их информации, работа ведётся в плановом порядке, в связи с выделением дополнительных инвестиций в сумме около 1 млрд тенге увеличились объёмы ремонта, которые необходимо завершить в оптимальные сроки.

На строящемся новом золоотвале представители руководства УК ТЭЦ, сотрудники подрядных компаний рассказали об основных этапах работы на объекте.

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Таир Сапаргалиев

Фото Тлеубека Шаяхмета