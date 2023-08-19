Чтобы не «плакали» батареи и трубы

Жителей областного центра интересует, как ведётся подготовка тепловых источников к работе в зимних условиях. Журналисты «Рудного Алтая» побывали на УК ТЭЦ, чтобы подробнее узнать об этом, и рассказать непосредственно своим читателям.

Представители руководства теплоснабжающего предприятия не только встретились с журналистами, но и организовали посещение нескольких основных участков, где сейчас активно проводятся ремонтные работы. Их объём в нынешнем году увеличился в рамках реализации Послания Главы государства и программы «Тариф в обмен на инвестиции», общая сумма составила 3,5 млрд тенге.

– Основной деятельностью ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» является комбинированное производство тепловой и электрической энергии, – говорит генеральный директор Данияр Нугманов. – Она обеспечивает тепловой энергией крупные промышленные предприятия и покрывает более 80 процентов нагрузки жилищно-коммунального сектора Усть-Каменогорска. Наше предприятие является одним из крупнейших производителей тепловой и электрической энергии, а также наиболее крупной ТЭЦ в Восточно-Казахстанской области.

По официальной информации, установленная мощность ТОО «УК ТЭЦ» по состоянию на 1 января 2023 года составляла, соответственно, тепловая – 859,9 Гкал/ч, электрическая – 372,5 МВт.

– В частности, на ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» установлено 9 котлоагрегатов производительностью от 75 т/ч до 500 т/ч, а также 8 турбоагрегатов мощностью от 4 до 120 МВт, – продолжает генеральный директор Данияр Нугманов. – На сегодняшний день уже отремонтировано пять котлов, ещё четыре находятся в процессе ремонта. На пяти турбоагрегатах ремонтные работы также завершены, а на остальных ремонт продолжается.

Отмечается, что работа проводится в плановом порядке, чтобы завершить всё в оптимальные сроки.

Более детально об основных этапах деятельности рассказал технический директор Нурлан Ахметжанов. В частности, сообщил, что в инвестиционную программу текущего года первоначально были включены следующие мероприятия на общую сумму 2 505 402 тыс. тенге.

– Это строительство нового золоотвала, – говорит технический директор. – Реализация проекта замены главных паропроводов 140 (ата), замена завихрителей эмульгаторов котлоагрегата ст.№7, капитальный ремонт золопроводов, капитальный ремонт к/а №15 с заменой панелей правого бокового экрана.

По предоставленной официальной информации, в инвестпрограмму в 2023 году также включены дополнительные мероприятия, направленные на снижение уровня износа станции на общую сумму 999 361 тыс. тенге.

Добавим, что есть большой смысл в том, чтобы сделать расшифровку реализуемых мероприятий.

– Это капитальный ремонт котлоагрегата ст.№10 с заменой пароперегревателя, – отмечает Нурлан Ахметжанов. – Капремонт котлоагрегата ст.№10 с заменой воздухоподогревателя, капремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой ширмового пароперегревателя, капремонт котлоагрегата ст.№15 с заменой панелей заднего экрана, боковых экранов, заднего радиационного пароперегревателя. Кроме того, капремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой «холодной» части воздухоподогревателя, а также капремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой пароперепускных труб от «выходного» пакета пароперегревателя к коллектору ПСК.

Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит снизить уровень износа основных средств энергопроизводящей организации.

Гендиректор ТОО «УК ТЭЦ» Данияр Нугманов сообщил, что численность персонала станции составляет 564 человека. В течение 2023 года заработная плата сотрудникам станции повышалась дважды – с 1 января 2023 года на 7,5 процента, а с 1 июня 2023 года – на 12,5, в сумме – на 20 процентов.

Как отмечает руководство предприятия, выполняются все необходимые работы по поддержанию оборудования в рабочем состоянии, прилагается максимум усилий для стабильного снабжения своих потребителей электрической и тепловой энергией. Подготовка к отопительному сезону идёт в штатном режиме.

Что касается характерных проблем, присущих этой отрасли в целом по республике, то напоминает о себе необходимость повышения квалификации специалистов подрядных организаций, занимающихся ремонтом. По мнению собеседников, подобные вопросы требуют комплексного решения, что является делом не одного дня. Кадры по-прежнему решают всё, в том числе и при проведении простых и сложных ремонтных работ на объектах по снабжению теплом и электроэнергией.

Таир Сапаргалиев

Фото Тлеубека Шаяхмета