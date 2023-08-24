Летние думы о зимнем тепле

Встретят ли жители посёлка Глубокое зимние холода в тёплых квартирах?

ГКП «Теплоэнергия» обслуживает в Глубоковском районе котельную, водозабор, станцию смешивания, очистные сооружения, две насосные станции в Глубоком, два очистных сооружения и водозаборы в посёлках Белоусовка и Алтайский, а также в сёлах Прогресс, Кохожово, Секисовка, Белокаменка, Планидовка, Новомихайловка, Перевальное, Прапорщиково, разъезд 226 км и посёлок Верхнеберёзовский.

В районе 2838 абонентов, получающих услуги теплоснабжения: 2655 из них – физические лица, 140 – юридические и 37 – бюджетные организации.

Несомненно, их интересует готовность теплоисточника к предстоящему отопительному сезону.

Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Восточно-Казахстанской области провёл пресс-тур по объектам ГКП «Теплоэнергия», на который пригласили депутатов областного маслихата, представителей органов местного самоуправления, государственных органов и средств массовой информации.

И. о. директора ГКП «Теплоэнергия» посёлка Глубокое Нургали Досымбек ознакомил собравшихся с ходом ремонтных работ на котельной по улице Пушкина, 1.

Установленная тепловая мощность Глубоковской котельной – 56 Гкал/час, общая протяжённость теплосетей составляет 24,7 км, из них 9 км – магистральные, 15,7 км – квартальные. Изношенность последних составляет 70 процентов.

Энергетический комплекс, к слову, был построен ещё в 1941 году.

– Паровые котлы были выпущены на Ленинградском заводе и, ручаюсь, при системном ремонте могут прослужить ещё несколько лет. До холодов функционирует один котёл, затем добавляется второй, третий является оборотным. Таким образом, при любой нештатной ситуации подача тепла потребителям не прекращается, – заверил Нургали Досымбек.

Уникальность Глубоковской котельной, по его мнению, в том, что она осуществляет полный цикл работ – от производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергией, водоснабжения и водоотведения до самостоятельного ремонта оборудования.

Специалист утверждает также, что многое в котельной собирается и разбирается по отдельности.

– Проблем с ремонтом нет, потому что детали котлов или другие запасные части можно приобрести на заводах соседних государств, которые давно сотрудничают с нашим предприятием. В прошлом году на ремонтные работы из бюджета области выделили 143 миллиона тенге, в этом году из районного бюджета – 150 млн тенге. На сегодня необходимо заменить колосниковые решётки, ручники. К отопительному сезону всё будет готово, – заявил и.о. директора «Теплоэнергии».

Наряду с этим он обратил внимание на текучесть кадров в коммунальном секторе.

– За последние годы сменился 21 руководитель котельной – не держатся, увидев, что предприятие долгие годы работает в убыток. Что уж говорить про рядовых сотрудников. Молодёжь тоже не хочет к нам идти. Остались лишь проверенные временем кадры, – заметил он.

По словам Нургали Досымбека, тарифы на тепло не менялись несколько лет, поэтому давно назрела необходимость в их повышении.

Главный специалист «Теплоэнергии» Виктория Высоких пояснила, что расчёт одного куба воды берётся с учётом расходов электроэнергии, стоимости запасных частей, уровня износа оборудования, заработной платы рабочих. К тому же, цены на тепло напрямую зависят от стоимости мазута, угля, которые, как известно, повышаются ежегодно.

В поселковом акимате сообщили, что публичные слушания по вопросу повышения тарифа на тепло пройдут в Глубоком в начале сентября.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район