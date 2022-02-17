Тепло в домах

В Шемонаихинском районе отопительный сезон проходит в штатном режиме. Все социальные объекты, а также 90 многоквартирных жилых домов получают тепло без сбоев.

По данным районного отдела энергетики и ЖКХ, потребность в твёрдом топливе на котельных мощностью свыше 100 Гкал/час составила 74 тысячи тонн. Общая потребность бюджетных организаций составляет около пяти тысяч тонн твёрдого и 386,5 тысячи литров дизельного топлива.

Камышинский комплекс «Общеобразовательная средняя школа – детский сад» и Большереченская общеобразовательная средняя школа отапливаются углём. Чтобы в классах и группах было тепло и уютно даже в самые холодные зимние дни, требуется 580 тонн угля. На приобретение необходимого объёма топлива выделены бюджетные средства в размере 6,86 млн тенге.

Объекты социальной защиты также обеспечены углём на 100 процентов.

Для населения Шемонаихинского района потребность в угле в отопительный период составляет 45 тысяч тонн. Поставщиком твёрдого топлива является ТОО «Шемонаиха отыны», завоз осуществляется с разреза Каражыра.

После окончания отопительного сезона планируется провести текущий ремонт котельной и капитальный ремонт парового котла на основной котельной ТОО «Восток Энерго».

Дарья Антон

Шемонаихинский район