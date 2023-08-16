Всегда под рукой

Уже в сентябре 2023 года у водителей не будет необходимости иметь в наличии бумажную версию документа о прохождении автомобилем технического осмотра, её заменит цифровая.

Сейчас Министерство индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО «Национальные информационные технологии» проводят активную работу по переводу этого документа в электронный формат. Диагностическая карта технического осмотра будет храниться в личном кабинете мобильного приложения электронного правительства.

На сегодняшний день IT-специалисты уже разработали сервис и проводят технические испытания. После интеграционных работ пилотная версия сервиса будет опубликована 1 сентября текущего года в EgovMobile.

По плану проекта, цифровой вариант документа будет храниться в базе данных проверяющих органов, и его наличие можно будет проверить в режиме реального времени.

Стоит подчеркнуть, что цифровые документы имеют юридическую силу, равную бумажным аналогам, а их использование более удобно: коррупционные риски устраняются, а доверие общества повышается.

Мария Симонова