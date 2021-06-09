Все вопросы – важные

Аким Семея Нурымбет Сактаганов дал поручения по ряду проблемных вопросов в городе в рамках очередного рабочего объезда. Стоит отметить, что решение многих из них не терпит отлагательства.

В частности, аким согласился с жителями города, которые выражают крайнее недовольство по поводу содержания зелёных насаждений. Без своевременного полива клумбы в парках и на площадях засыхают, а ведь лето только началось. Бдительные горожане активно выставляют в социальных сетях фото и видео пожухлых цветов и газонов, призывая спасти ситуацию, пока не поздно. На сегодняшний день подрядной организацией, отвечающей за озеленение города, является ТОО «Зеленстрой». В случае если компания не сможет выполнить свои обязательства, договор будет расторгнут.

– Такое количество нареканий со стороны населения говорит о качестве выполняемых вами работ, – подчеркнул Нурымбет Сактаганов, обратившись к руководству ТОО «Зеленстрой». – Надо немедленно уделить внимание поливным работам. Поливные машины – прошлый век. Нужно заняться оросительной системой.

Также аким города вновь обратился к проблеме теплоснабжения. Эта тема остаётся актуальной для семейчан уже не первый год. И, как отметил Нурымбет Сактаганов, нельзя допустить повторения негативного сценария, когда жители замерзали в собственных квартирах.

– На сегодняшний день в городе 313 км тепловых сетей. Как можно заметить, несколько десятков при этом не имеют тепловой изоляции, – отметил он. – За состояние теплосетей отвечает ГКП «Теплокоммунэнерго». И последние несколько лет все эти проблемы решались неэффективно. Есть много вопросов по тарифу. На сегодняшний день мы рассматриваем комплексный план по реорганизации системы, есть соответствующее поручение акима области. В текущем году уже выделяются необходимые средства, идет реконструкция котельных Центр, Габбасова, 103, 103А.

Ещё одна насущная бытовая проблема, которая доставляет массу неприятностей семейчанам и, чего уж греха таить, портит имидж города в глазах приезжих, – несвоевременный вывоз мусора. По официальным данным, в городе работают восемь компаний, которые на постоянной основе должны вывозить ТБО. Такое количество специализированных организаций по законам рынка должно породить здоровую конкуренцию и, как следствие, – повышение качества оказания услуг. Однако на деле ничего подобного не наблюдается, горожане вновь и вновь вынуждены жаловаться на невывезенные кучи мусора, которые доставляют особенный дискомфорт с наступлением тёплого времени года.

Глава города распорядился разобраться с нерадивыми подрядчиками.

– С теми, кто не справляется со своими обязанностями, будем прекращать работу, – заключил Нурымбет Сактаганов.

Флора Левина

Фото автора

Семей