Все условия 

К новому учебному году в Катон-Карагайском районе отремонтировали девять школ.

Обновленные храмы знаний уже готовы встретить учащихся. Ремонт учебных заведений провели в рамках реализации программы «Дорожная карта занятости». На девять проектов, выполненных в сфере образования района, потребовалось 213 миллионов 764 тысячи тенге.

Ремонт провели в зданиях Аксуской, Берельской, Ново-Поляковской, Черновинской и Ново-Березовской средних школ, Белкарагайской средней школы имени Оралхана Бокея, Жулдызской и Кайындинской основных средних школ и Шынгыстайской средней школы имени Абдикерима.

В этих учреждениях образования выполнен большой объем работ: отремонтированы кровли и фасады зданий, заменены двери и окна, проложены новые трубы водоснабжения и канализации, произведены внутренняя отделка стен, ремонт санузлов и отделка полов керамической плиткой. В Ново-Березовской средней школе обновлен спортивный зал: заменены полы и электропроводка.

Всего в Катон-Карагайском районе в рамках «Дорожной карты занятости» реализовано 27 проектов, создано 410 временных и 15 постоянных рабочих мест.

– Благодаря программе в районе проведены ремонты объектов различных сфер, – отметила руководитель отдела экономики и финансов Катон-Карагайского района Эльвира Акимбетова. – Это позволило не только обеспечить работой местных жителей, но и улучшить условия обучения школьников и культурного досуга населения.

Дамир Омаров

Катон-Карагайский район