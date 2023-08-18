Все сокровища – в альбомах

Как начинается увлечение коллекционированием? Чаще всего, этим заражаются ещё в детстве. Ребятня собирает открытки и модели машин, марки и пробки, этикетки и фантики. С возрастом это увлечение забывается и лишь у единиц остаётся на всю жизнь. Именно так случилось с филателистом из Усть-Каменогорска Виктором Горобцом.

Виктор учился в третьем классе, когда в одном из писем от родственников он получил в подарок полный конверт почтовых марок.

– Увидев эти почтовые марки с яркими картинками, был заворожён, – вспоминает коллекционер. – Мне они казались каким-то чудом. Хотя, по большому счёту, тогда это был набор обычных почтовых марок по разным темам. Сейчас, конечно, они не представляли бы какую-то ценность.

Этот подарок стал началом первой детской коллекции Вити Горобца. Он много собирал, менялся с друзьями и товарищами. Хотя в те годы в их небольшом украинском городке заниматься филателией было очень непросто. Когда пришла пора служить в армии, оставил свои марки в Киеве, у близких родственников.

Во взрослой жизни стали важными другие заботы. После армии молодой человек освоил профессию бульдозериста, затем стал участником многих масштабных строек в разных городах. В 1989 году он приехал в Усть-Каменогорск. К тому времени Виктор, казалось бы, навсегда позабыл своё детское увлечение филателией. Но однажды он случайно заглянул в магазин «Кругозор», где увидел… марки.

Купить их сразу же не смог: продавали марки только по абонементу. Однако продавец пообещала: если заказчик не придёт, она придержит их для Виктора. Вот так, почти случайно, вновь появилась коробка с марками, спустя много лет после его детско-юношеской коллекции.

Снова последовала затяжная пауза. В трудные 90-е годы до хобби просто не доходили руки. Да и денег на это в тот момент не было: повсюду царил кризис, зарплаты не выдавали месяцами. До марок ли было?

Находки из сарая

И вот однажды, уже в начале 2000-х годов, знакомая попросила Виктора помочь разобрать от хлама её сарай. Разбирая старые вещи, Виктор Андреевич неожиданно увидел «кирпич», обёрнутый в бумагу. Оказалось, это собрание настенных отрывных календарей. Находка показалась интересной, и он почти инстинктивно отложил её в сторонку.

А потом увидел старую карту, на первый взгляд смутившую мужчину своей неуловимой «неправильностью». Но во время уборки рассматривать детали было некогда, и он тоже отложил её вместе с календарями.

И только дома Виктор Горобец внимательно рассмотрел вещицы из старого сарая.

– Календари оказались периода начала 1950-х годов. Тогда они были очень модными. Но сохранить их удавалось не всем. Они же отрывные, и люди каждый новый день отрывали листок календаря с прошедшей датой. К концу года от него оставалась лишь обложка. Мне же достались календари, где сохранились все листочки с самой разно-

образной информацией, – отметил Виктор Горобец.

Вторая находка тоже «не подкачала». Это была политическая карта мира 1940 года выпуска. И её «неправильность» объяснялась тем, что страны мира на ней были обозначены в границах ещё довоенного времени – начала второй мировой войны. Например, территория современной Польши была заштрихована коричневой краской и обозначена как «Территория интересов Германского рейха». Да и многие страны Африки и Азии были подписаны как колонии Великобритании, Франции и других европейских стран.

Надо ли говорить, что эти находки стали «глотком свежего воздуха» для коллекционера. Виктор вспомнил, что дома лежит заветная коробочка с марками. Достав её, он уже больше с марками не расставался. Вирус коллекционера поразил его полностью, а лечиться от этого «недуга» он уже не захотел.

Зная, что в Усть-Каменогорске в прежние времена коллекционеры собирались во Дворце металлургов, Виктор отправился туда. Но новое поколение любителей культуры и спорта позабыло о таком клубе. Спустя какое-то время удалось узнать, что коллекционеры бывают в одном из кафе в центральной части города. Вот там Виктор Горобец и познакомился с нынешними корифеями коллекционного дела в регионе. Стал общаться, покупать, обмениваться марками.

И так увлёкся, что сегодня в его коллекции насчитывается более сотни альбомов с марками на самые разные темы – «Живопись», «Флора и фауна», «Спорт», «Космос» и такая редкая по нынешним временам серия «Ленин и Октябрьская революция».

Марки с историей

В коллекции можно встретить достаточно редкие марки с гашением конвертов первого дня работы Олимпиады в Риме, гашении марок в день их выпуска и многие другие. Так, например, есть конверт со спецгашением первого авиарейса сообщением «Москва–Алма-Ата–Москва» самолётом Ту-144.

– Мне кажется, что из-за особенностей самолёта Ту-144, который обладал сверхзвуковой скоростью, только алматинский аэропорт, помимо Москвы, мог его принять на своей особенной полосе. Но этот вопрос ещё предстоит изучить и выяснить все детали, – пояснил коллекционер.

Любопытно, но некоторые марки попадали в его коллекцию самым необычным способом. Как-то к нему пришла малознакомая женщина и принесла целую кипу марок, которые ей были совершенно не нужны. Выбросить же, по её словам, рука не поднималась. Среди широко известных экземпляров Виктор Горобец вдруг обнаружил очень редкую марку из серии «Космос», посвящённую Константину Циолковскому. Ценность её в том, что на ней была напечатка (более позднее дополнение к основной марке – прим. авт.) с сообщением, что в СССР был запущен первый искусственный спутник Земли.

Также случайно в коллекции появились две интересные марки из Монголии. Их принёс коллекционеру незнакомый мужчина. Он делал в доме ремонт и нашёл конверты с марками из Монголии. Зная, что неподалёку живёт филателист, отдал их Виктору Андреевичу.

Надо сказать, что Виктор Горобец не относится к типу коллекционеров, которые подобно Кощею «над златом чахнут». Он с удовольствием показывает свои архивы и даже иногда делает неожиданные подарки.

Однажды услышал, как маленький мальчик, перечисляя марки машин, упоминал только иностранных производителей. Не поленился, вечером покопался в своей коллекции, собрал в небольшой альбом марки с изображениями автомобилей советского производства и на следующий день подарил его малышу.

– Марки помогают детям и взрослым расширить кругозор, узнать много нового и интересного, – подчёркивает Виктор Андреевич.

Кстати, в его семье коллекционированием занимается не только он, но и дочь Мария. Сейчас она живёт в Хабаровске, но регулярно поддерживает связь с родителями, в том числе и при помощи модного увлечения посткроссинга. Это обмен открытками по почте между жителями разных стран мира. В собрании Марии Горобец есть открытки почти со всех уголков мира.

Ну и, конечно, дочь помогает отцу пополнять коллекцию новыми марками, которые выходят в соседнем государстве, попутно собирая и собственную коллекцию в области филателии. Так что есть кому продолжить начатое дело, пополнить сотни альбомов новыми любопытными и редкими экземплярами марок со всех концов света.

Екатерина Гуляева

Фото Виктора Горобца