У учителя – всегда премьера

В 13 республиканских конкурсах педагогического мастерства учитель информатики средней школы №4 им. С. Нурмагамбетова Ольга Гатауллина семь раз получала Гран-при.

Четверть века Ольга Гатауллина посвятила не только работе в школе, но и исследовательской деятельности, став автором и соавтором множества педагогических пособий и обучающих программ, которые успешно реализованы как на территории Восточно-Казахстанской области, так и по всей республике.

Она признаётся, что никогда не планировала стать педагогом. Всегда хорошо училась по всем предметам, как гуманитарным, так и естественно-математическим. И у девушки были свои, весьма амбициозные мечты. Ольга, обожавшая математику и физику, решила, что получит самую современную на тот момент профессию – электронщик-программист! В 1983 году вместе с ней поступать в Томск поехали ещё несколько подруг, сдали экзамены и с успехом получили высшее образование.

Затем работала конструктором-технологом электронно-вычислительной аппаратуры в Томске. Когда семья вернулась в Усть-Каменогорск, три года руководила информационным центром в Ульбинском райотделе милиции.

Зигзаг удачи

В 1998 году Министерство образования молодой Республики Казахстан впервые ввело в учебную программу предмет «информатика». Но учителей-предметников на тот момент почти не было. Были лишь математики и физики со специализацией «информатика», без какого-либо практического опыта по специальности.

– Накануне 1 сентября мне позвонил директор средней школы №7, которую я в своё время окончила, и предложил стать учителем информатики. Но я тогда только родила ребёнка, и пришлось отложить это до января 1999 года, – рассказывает Ольга Гатауллина.

Когда она впервые переступила порог родной школы в качестве учителя, в ней был всего один компьютер. А в школе обучалось более двух тысяч детей, половина из которых должны были проходить курс информатики.

– Провели общее родительское собрание, написали объявление в газету с просьбой оказать спонсорскую помощь, и получилось, – вспоминает Ольга Гатауллина. – В 1999 году, когда ещё ощущались последствия тяжелейшего экономического кризиса, удалось собрать один миллион тенге! Этих денег хватило на шесть машин.

Это было первой победой: в школе появился собственный компьютерный класс, дети стали заниматься, проводить лабораторные и практические занятия, а на следующий учебный год поставили оргтехнику, и появился ещё один дополнительный компьютерный класс. Работа закипела!

– Вот так я стала программистом, «затесавшимся» в учителя, – шутит Ольга Гатауллина.

Опытный наставник

Более того, опытный специалист стал настоящей находкой для Института переподготовки кадров в ВКО, где проходили курсы повышения квалификации все учителя области. Никто из практикующих учителей не знал, как именно следует преподавать новый предмет информатики для детей. Пришлось всё разрабатывать практически с нуля.

Основываясь на Государственном стандарте образования, несколько учителей информатики, в том числе и Ольга Гатауллина, приступили к разработке учебной программы и написанию пособия по методике преподавания по различным направлениям: текстовый редактор, электронные таблицы, презентации. Ольге Гатауллиной досталась тема разработки пособия по преподаванию программирования для школьников.

Одновременно шла интенсивная работа по подготовке учителей информатики для школ Восточно-Казахстанской области. Работая на курсах повышения квалификации, она внесла свой вклад в подготовку первых учителей области по новому школьному предмету. Всего за два-три года Институт переподготовки кадров сумел подготовить около 200 преподавателей информатики.

– Так я стала первым учителем, который начал распространять свой педагогический опыт через Институт переподготовки кадров, в течение десяти лет сотрудничая с ним. За это время мы не только разработали пособия по разным темам, но и стали искать новые, интересные методики преподавания предмета, совершенствовать педагогическое мастерство наших учителей, – говорит Ольга Гатауллина.

Магистр педагогических наук

При этом до 2018 года у учителя информатики не было профессионального педагогического образования, и только когда вышел приказ, что учителя обязаны иметь диплом педагога, она получила степень бакалавра педагогических наук. А затем поступила в магистратуру.

– Я всегда хотела написать научную диссертацию и не могла упустить случай осуществить это. Моя магистерская диссертация имеет большое практическое значение. В соавторстве с четырьмя педагогами мы, по поручению акима ВКО, разработали для школ области полный курс преподавания «3-D моделирования, программирования и робототехники». Сегодня он внедрён во всех школах не только нашего региона, но и области Абай. В ежегодных конкурсах по робототехнике уже участвуют до 3500 школьников, – рассказывает Ольга Гатауллина.

Стремительный бег технологий

За четверть века программа предмета изменилась кардинально. Особенно по содержанию: слишком быстро развиваются современные технологии. Учебники по информатике устаревают ещё в типографии. Задачи, теоретический материал, языки программирования – всё это приходится менять практически ежегодно, а иногда и в середине учебного года, ведь нельзя отставать от реальности. А потому учитель информатики – самый передовой человек в школе. Он следит за всеми новинками в мире информационных технологий, а потом обучает им весь педагогический коллектив, внедряя новшества и на уроках информатики для учащихся. Обязательно с учётом возрастных особенностей. Ведь сейчас информатику стали преподавать с первого класса.

– Настоящим учителем я почувствовала себя, работая именно в начальной школе. Готовиться к урокам – особая ответственность. Нужно подобрать иллюстративный материал, рассказать о сложнейших процессах простым языком, – поясняет учитель информатики.

А в старших классах, по мнению педагога, следует пересмотреть всю учебную программу, отдав предпочтение точным наукам. Пока на информатику выделяют всего один час в неделю.

Гордость педагога

Именно так называет своих выпускников Ольга Гатауллина. За 25 лет работы в школе она подготовила к работе в области информационных технологий тысячи учеников. Но трёх из них называет своими «звёздами». Это Дмитрий Зацепин – он сегодня отвечает за весь Интернет в Восточно-Казахстанской области, доктор наук в области нанотехнологий Малика Кожмагамбетова и студент третьего курса ВКТУ им. Д. Серикбаева по специализации «информационные системы» Давид Борозинец. Этими выпускниками Ольга Ивановна по праву гордится.

В своём портфолио она даже создала специальную страничку, где размещена информация о её лучших выпускниках и учениках.

Скажем больше, Ольга Гатауллина привела в педагогическую профессию двух инженеров-программистов, которые стали учителями информатики. И оказала значительное влияние на судьбу трёх выпускников, тоже выбравших профессию учителя.

Лучший учитель года

«Педагогическое искусство гораздо сложнее, чем актёрское, учитель «отыгрывает» шесть спектаклей в день и разговаривает с каждым зрителем, то есть учеником, «глаза в глаза». Учитель играет в зале, в котором не гаснет свет, не закрывается занавес, антракты всего по пять минут, а главное, нет репетиций, у него всегда премьера. «Почему премьера?», – спросите вы. Отвечу: «Потому что главной способностью личности учителя является его феноменальная интуиция, способность чувствовать настроение детской аудитории и выбирать мгновенно (!) жанр своего «спектакля». С одним классом учитель «разыграет» комедию, с другим драму, с третьим детектив, а с некоторыми способен даже на мюзикл»! Учителю приходится быть немного не собой, входить в образ, лицедействовать. Скажете: «Обман»? Отвечу: «Нет, профессиональное поведение! Это одна из составляющих частей искусства обучения и воспитания», – пишет в своём эссе-размышлении педагог.

За последние годы Ольга Гатауллина приняла участие в 13 конкурсах педагогического мастерства, и в семи из них получила Гран-при на республиканском уровне. Но всё же награда 2021 года в конкурсе «Лучший педагог года» – для неё вершина педагогической деятельности.

Стать лучшим учителем года в Казахстане ей помогла не только практическая, но и научная деятельность, многолетний опыт в разработках курсов, программ и пособий по информатике, подготовка педагогических кадров, передовой опыт, научные изыскания, общественная работа.

Екатерина Гуляева