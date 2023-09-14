Мир древних «драконов» Ильшата Исхакова

Бронтозавр, брахиозавр, диплодок, стегозавр, археоптерикс… Кто из нас в детстве и юности не увлекался изучением картинок с динозаврами? Древние ящеры привлекают размерами и мощью, таинственностью и необычным видом. Но далеко не для каждого динозавры могут стать делом всей жизни, любимым хобби и источником вдохновения для творчества.

«Удар» на всю жизнь

Ильшат Исхаков, увлёкшись динозаврами в раннем детстве, пронёс эту любовь через всю жизнь. Он не только изучает этих существ на картинках, смотрит фильмы и мультсериалы, но и создаёт реконструкции – фигуры динозавров на основе тщательного изучения всех известных научных открытий. В его коллекции есть и несколько фигурок ящеров, чьи останки были обнаружены исключительно на территории Казахстана.

Ильшату Исхакову было не больше шести лет, когда однажды в его руки попал учебник зоологии за 6 класс. И мальчик с увлечением разглядывал на картинках диковинных зверей и птиц. На одной из страниц книги он увидел рисунок стегозавра, а рядом с ним для масштаба был изображён автобус.

– Это было похоже на удар молнией – так поразил меня этот рисунок! Я был буквально заворожён видом огромного ящера, а его размеры просто не поддавались никакому осмыслению в моём детском воображении. Как можно встретить животное, которое будет больше автобуса? Этого я понять тогда не мог. Да и вообще видел изображение динозавра впервые. До этого я лишь слышал о том, что такие животные существовали. И даже хотел попасть на сеанс японского фильма «Легенда о динозаврах», но детей на него не пускали, и я мог лишь вообразить, как же выглядели эти звери. А тут – картинка в учебнике! Это было поразительно, – признался Ильшат Исхаков.

Творческое начало

После этого наш герой «заболел» динозаврами: собирал картинки, марки, записался в школьную библиотеку, чтобы изучить всю литературу на эту тему. Увлечение позже переросло в настоящую страсть: он стал истинным ценителем динозавров, оставшись в душе тем же восторженным мальчиком.

Но вот связать свою жизнь с их изучением на профессиональной основе не получилось: он так и не стал палеонтологом. Ильшат Исхаков, окончив художественно-графический факультет, получил профессию учителя ИЗО и черчения.

Навыки рисования помогают ему в его хобби. Ведь воочию динозавров никто не видел. Учёные лишь предполагают, как они могли бы выглядеть, изучая их костные останки. То же самое делает и любитель ископаемых ящеров.

Главное в этом вопросе – знания. И он черпает их из самых разных источников – это и научные труды, и исследования палеонтологов, статьи, рисунки, фотографии скелетов и фрагментов костных частей динозавров.

Кроме того, благодаря интернету Ильшат Исхаков «посетил» множество палеонтологических музеев разных стран мира. Блогеры, побывавшие в них, иногда выкладывают подробные видеосюжеты с интересных экскурсий. Всё это помогает любителю динозавров пополнять свой багаж знаний.

И это увлечение так бы и осталось на уровне сбора и коллекционирования картинок и изучения литературы, если бы не один случай.

– Около двух лет назад по состоянию здоровья мне практически запретили двигаться. Нужно было находиться в состоянии покоя почти круглосуточно. Лежать в кровати было скучно, и я увидел кусок полимерной глины, которую покупал детям. Глина стала подсыхать. И чтобы не выбрасывать дорогой материал, я стал лепить из неё фигурку. Что же мне было делать, как не динозавра? Подсохшая глина плохо размягчалась, но, приложив усилия, я работу закончил. И так мне это понравилось, что купил ещё материалов и стал делать новые фигурки динозавров, – рассказывает дизайнер.

Истинный ценитель искусства и знаток динозавров просто не мог себе позволить слепить нечто, лишь напоминающее любимых животных доисторического мира. Вот тогда и пришла мысль создать полноценную коллекцию скульптур динозавров с соблюдением всех пропорций и истинного их внешнего вида.

Тут-то и пригодились собранные за многие годы рисунки, книги и материалы. Прежде чем задумать очередной образ, скульптор заново изучает всю литературу, рисунки и фотографии, описывающие и изображающие конкретного ящера. Потом делается каркас скелета из проволоки, придаётся определённая поза. В качестве первичного материала мастер использует фольгу, а потом тщательно обмазывает её полимерной глиной. Получившуюся «болванку» он запекает в специальной печи. А затем идёт работа над «наращиванием» мышц. Последний этап – это тщательная прорисовка каждой чешуйки и изгибов тела динозавра.

По словам скульптора-любителя, только на прорисовку чешуи динозавра уходит не менее 20 часов работы. Саму фигурку же можно слепить за 5-6 часов. Как только появляется возможность, автор выезжает за город, ищет живописные места и делает удивительной красоты фотосессии, где главными героями становятся его «домашние» ящеры.

Казахстанские уникумы

На сегодняшний день в коллекции Ильшата Исхакова насчитывается 27 фигурок динозавров, десятки рисунков и набросков, а также три больших керамических блюда с барельефами находок скелетов доисторических животных. И кроме самых изученных и наиболее известных видов мастер воспроизвёл четыре экземпляра уникальных видов динозавров, обнаруженных в середине и второй половине ХХ века на территории Казахстана. Больше за это время аналогов этим видам ископаемых ящеров не находили.

Один из таких – аралозавр. То есть ящер, найденный у Аральского моря. Ископаемые останки аралозавра были обнаружены в белеутинской свите местонахождения Сах-Сах. В 1968 году единственный вид этого вида динозавров был описан палеонтологом Анатолием Рождественским.

Первые рисунки аралозавра были созданы в то же время палеонтологом Анатолием Рябининым. На основе двух крупных фрагментов черепа он сумел восстановить форму головы ящера. Были также созданы несколько реконструкций этого динозавра в разных странах.

Чтобы создать свою скульптурную композицию, устькаменогорский дизайнер тщательно изучил все материалы. Череп он взял с рисунка Рябинина, а вот для тела аралозавра подобрал самого близкого его «родственника». Как отмечают сами палеонтологи, этот тип динозавров, в основном, отличался именно строением черепа. У аралозавра, например, «гребешок» на черепе расположен ближе к глазам, чем у его ближайших сородичей.

Пока шла работа над образом, аралозавр стал для мастера чуть ли не родным. Поэтому он с удивлением увидел на одной из видеоэкскурсий в интернете, что в палеонтологическом музее Алматы на стенде, посвящённом аралозавру, размещён череп хоть и родственного, но явно другого динозавра.

Кстати, к уникальным видам динозавров, обнаруженных исключительно на территории Казахстана, можно отнести казахламбию, батырозавра, арыстанзавра и яксартозавра.

Так, например, казахламбию (растительноядного динозавра) обнаружили на юге Казахстана в 1924 году в урочище Бель-Агаш сотрудники геологической экспедиции. Геологи в тот день нашли 500 костей, принадлежащих ископаемым животным, в том числе и ранее не известному динозавру. В 1938 году его описал палеонтолог Анатолий Рябинин, который и назвал вид по реке Яксарт – древнему названию Сырдарьи.

Позже Анатолий Рождественский сделал более полное описание травоядного ящера. Но только в 2013 году этот единственный скелет динозавра было решено выделить в отдельный вид. В 2013 году исследователи Фил Р. Белл и Кирстин С. Бринк дали ему новое название рода «Казахский ламбеозаврин».

Любопытен и батырозавр – вымерший растительноядный птицетазовый динозавр, живший на территории современного Казахстана в меловой период. И хоть обнаружен он был примерно в то же время, что и остальные «казахстанские» динозавры, впервые полное описание было сделано в 2012 году Паскалем Годфруа и его коллегами. Авторы соединили тюркское название воина-батыра с традиционным названием ящера – завр. Вот так и появился воин-динозавр – растительноядный ящер с длиной тела около 5-6 метров.

– Я хочу, чтобы наших, уникальных «казахстанских» динозавров, знали, исследовали, популяризировали среди детей и молодёжи. Именно эта категория чаще всего интересуется темой динозавров. Взрослые крайне редко уделяют ей особое внимание. Разве что истинные любители и профессионалы, – высказал своё мнение Ильшат Исхаков.

Дело в том, что практически все останки уникальных видов динозавров, обнаруженных на территории Казахстана, сегодня хранятся в запасниках музея палеонтологии Москвы.

Он мечтает о том, чтобы хотя бы копии этих находок были переданы Казахстану для тщательного изучения и популяризации доисторического периода нашей страны. Тем более что сейчас сделать точную копию костных останков – не проблема. Достаточно применить печать на 3D-принтере.

Что касается собственной рукотворной коллекции скульптурных реконструкций динозавров, то Ильшат Исхаков планирует организовать выставки в разных городах республики. Кстати, в Усть-Каменогорске первая его персональная выставка уже состоялась.

Екатерина Гуляева