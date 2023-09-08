Вершки и корешки для здоровья и красоты

Постичь секреты природы и, применив современные технологии, дать лекарственным травам новое звучание – такую задачу поставили перед собой предприниматель-ботаник Ольга Бобрышева и её бизнес-партнёр Аким Ильичёв.

Вот уже много лет они занимаются заготовкой дикоросов в ВКО, чтобы произвести удивительные фитоджемы, гидролаты и чайные миксы. Продукцию, которая сохраняет молодость и возвращает здоровье. И если прежде это было лишь увлекательное хобби, то теперь стало настоящим делом жизни.

Ольга Бобрышева считает себя не потомственным травником, а потомственным натуралистом. Прабабушка отлично разбиралась в лекарственных растениях, грибах и пряных травах. Дед и бабушка тоже умели использовать знания, хранившиеся и передававшиеся в семье из поколения в поколение.

Эти знания перешли по наследству и Ольге Бобрышевой. Впрочем, она с раннего детства впитала в себя «травяной дух». Пасека, которую держал дед, отлично давала представление «что из чего получается». Девочка, окружённая полевыми и луговыми травами, бегала по грибы и ягоды в соседний лес, училась делать домашние заготовки.

Мудрено ли, что в Усть-Каменогорске она училась в классе с углублённым изучением биологии, а потом поступила на биологический факультет Восточно-Казахстанского государственного технического университета, там же окончив и магистратуру по специализации «ботаника».

Казалось бы, вся жизнь её должна быть связана с изучением флоры Восточного Казахстана, различными экспериментами и удивительными открытиями.

Но судьба сделала неожиданный поворот, общественная работа в гражданском секторе стала основной деятельностью Ольги Бобрышевой на протяжении двадцати лет.

Всё это время она занималась реализацией социально-ориентированных проектов совместно с такими неправительственными организациями, как Гражданский альянс ВКО, Ассоциация молодёжных и детских организаций ВКО и других.

– Занятость в гражданском секторе – это не государственная служба. У меня оставалось достаточно времени, чтобы заниматься и любимым делом – сбором и переработкой лекарственных трав. Так что сеновал в доме у меня был всегда, – шутит Ольга Бобрышева.

И выпивая чашку чая

И если поначалу просто собирали ягоды, грибы, варили варенья и джемы, солили и мариновали на зиму продукты, то около пяти лет назад Ольга и Аким Ильичёв – её бессменный партнёр по сбору лекарственных трав, а теперь и по совместному бизнесу – увлеклись составлением различных чайных сборов. Их они называют чайные миксы или купажи, в гастрономический букет входят самые разные травы, в соединении дающие не только приятный вкус, но и раскрывающие свои целебные свойства.

Чаи могут быть совершенно разные, в том числе и изготовленные при помощи ферментации. Способ этот непростой, требующий достаточно много времени и сноровки, зато результат – потрясающий. Ферментированный чай обладает свойствами концентрата всех полезных веществ, содержащихся в травах, так что и коэффициент терапевтического воздействия тоже значительно эффективнее обычных травяных отваров.

Увлечение чайными миксами в какой-то момент привело к появлению излишков производства. Тогда и пришла мысль предложить фитопродукты родным и друзьям. И люди распробовали их. Так постепенно расширялась клиентская база. А ребята продолжали заниматься своими основными делами, считая фитосборы и переработку трав приятным и полезным времяпровождением.

Они участвовали в нескольких конкурсах по присуждению грантов для развития инициативных групп. На эти средства приобрели бытовые сушилки и дистиллятор.

Именно эти приобретения позволили значительно расширить эксперименты травников и создавать новые продукты. Появилась возможность заниматься изготовлением лечебной косметики. Ведь многие травы обладают удивительными терапевтическими свойствами, помогают сохранять кожу молодой и упругой, очищать её от сыпи и прыщей, возвращать здоровый румянец.

Наука и знахарство

Знания, которые Ольга Бобрышева получила за годы учёбы в университете и магистратуре, дают ей возможность применять современные технологии в переработке лекарственных трав.

– Мне повезло с преподавателями в университете. Это были влюблённые в свою профессию люди, глубоко погружённые в науку. И они щедро делились своими знаниями с нами, студентами. Сегодня я экспериментирую, опираясь на основу, полученную в университете, – говорит Ольга.

По её словам, она варит варенья и джемы, занимается консервацией. Кухня – это ещё и лаборатория для новых экспериментов в области переработки лекарственных трав. Здесь можно увидеть рядом с тыквой и баклажанами мешок с календулой или корзины, наполненные шалфеем.

Дикоросы Ольга и Аким собирают, в основном, в Шемонаихинском. Глубоковском, Уланском районах и районе Алтай, но иногда забираются и подальше, в Катон-Карагайский район – уникальную природную аптеку.

Многолетние наблюдения за травами, а также научные знания в области ботаники помогли составить календарь, в котором указаны фазы наибольшей активности лекарственных трав, когда их сбор наиболее эффективен.

– Судите сами, ведь мы не встретим обильно цветущий одуванчик осенью: их время – это конец мая – начало июня. Точно также как плоды шиповника нужно собирать сейчас – в конце августа – начале сентября. Во второй декаде июля, например, очень активны зверобой и душица. Так что работы нам хватает, – поделилась секретами мастерства травница.

По словам Ольги, мы стоим лишь на пороге истинного осознания того богатства, которое подарила сама Природа – алтайского разнотравья. Травы, произрастающие здесь, обладают поистине уникальными целебными свойствами широкого спектра – от банальной головной боли до лечения онкологических заболеваний.

Ноу-хау в травяных сборах

Когда появился дистиллятор, Ольга и Аким начали делать из лекарственных трав так называемые гидролаты. Это концентрированные травяные вытяжки, получаемые под давлением пара. Они стали основой для новых опытов. Кроме того, стали работать с масляными вытяжками из трав, плодов и цветов – мацератами. Производить порошки для умывания и ухода за кожей – убтаны.

Надо ли говорить, что все новые продукты вначале испытывали на себе? Оценив эффект, предлагали их на пробу родным и близким. Это потом, по сарафанному радио, шла молва, что в ВКО появились совершенно удивительные фитоджемы или маски для лица.

Но пришла пора отделить домашнюю кухню от производственного процесса. В ближайшее время бизнес-партнёры намерены открыть собственный цех по изготовлению фитопродуктов самого разного направления. Кроме косметических средств, налажен выпуск лекарственных гидролатов, или травяных капсул для приёма внутрь.

– Отвары из сборов лекарственных трав невозможно заготавливать впрок. Они быстро портятся. Порошки из высушенных трав в капсулах, или травяной гидролат в высчитанном объёме, позволяют пройти полный фитотерапевтический курс, а это 21 день. И при этом можно не беспокоиться о сроке годности препарата. В таком виде они хранятся очень долго, не теряя своих целебных свойств, – отметила Ольга Бобрышева.

Из хобби в бизнес

К мысли о том, чтобы перейти из категории любителей в профессионалы и вплотную заняться развитием своего дела, Ольгу и Акима подтолкнуло тесное сотрудничество с Региональной Палатой предпринимателей. Им предложили принять участие в выставке «Одно село – один продукт», представив с другими производителями продукцию, характерную именно для Восточно-Казахстанской области. Это были мёд, национальные сладости, изделия местных мастериц и ремесленников, продукты переработки лекарственных трав.

Именно на выставке Ольга и Аким увидели, насколько интересна их продукция людям. Стали поступать интересные предложения, завязываться знакомства. Это послужило толчком тому, что пора ставить начатое дело на предпринимательские рельсы. В ближайшее время ребята хотят подать заявку на получение гранта на развитие своего проекта по программе «Дорожная карта бизнеса – 2025», чтобы получить до пяти млн тенге.

Для травников – это целое состояние, которое позволит приобрести промышленные сушки, дистиллятор большой мощности, морозильник с шоковой заморозкой…

А ещё есть мечта открыть в Усть-Каменогорске шоу-рум, включающий в себя небольшое фитокафе и магазинчик-лавку, где можно не только приобрести необходимые продукты, но и продегустировать их, поговорить с производителями, получить профессиональную консультацию. Это будет что-то вроде клуба, где собираются любители лекарственных трав и фитосборов, чтобы пить чайные миксы и строить планы на будущее…

Екатерина Гуляева