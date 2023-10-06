Время «оживлять» камни

Настоящим мастером можно назвать художника-камнереза Василия Шубина. Каждое его изделие – это произведение искусства, которым не устаёшь восхищаться. Будь то ваза или шкатулка, ожерелье или браслет, подставка под сувенир или кубок для чемпиона.

Изделия Василия Шубина – штучный товар. Их не найдёшь на прилавках галантерейных или сувенирных лавок. Любое из них сделано под конкретный заказ или проект, где всё продумано до самых мельчайших деталей.

– В основном, работаю по заказам. Много интересных проектов, где есть возможность проявить своё творчество, талант, знания и опыт многих лет работы в камнерезном деле, – говорит Василий Шубин.

Детская «болезнь»

По его словам, любовью к камням «заболел» ещё в детстве. Василий Шубин – уроженец Екатеринбурга, где прожил много лет, прежде чем переехать в Казахстан. Именно на Урале всегда процветала одна из самых известнейших в мире школ камнерезного искусства. Василий Шубин – её выходец.

Вспоминает, был совсем мальчишкой, когда возле их дома на окраине города стали строить мост через местную речку, а подъездную дорогу отсыпали различными камнями, среди которых попадались и интересные экземпляры. Мальчик тогда не знал, что красивые разноцветные осколки, которые он собирал вместе с другом, – это полудрагоценные камни и минералы – яшма, горный хрусталь, обсидиан и многие другие.

Потом они нашли интересное место. Возле складов одного завода, где хранились материалы для камнерезов, мастера устроили небольшую свалку, куда сбрасывали обрезки камней, оставшихся после обработки. Каких только образцов с красивейшими рисунками мальчики не собрали для своих коллекций, перебирая этот, казалось бы, мусор!

Вместо геологов в камнерезы

Неудивительно, что, когда пришло время, Василий решил стать геологом: ведь он знал и любил камни, понимал, мог уловить каждый изгиб рисунка.

Вот только с местом учёбы абитуриент немного ошибся. Пришёл поступать в художественное училище вместо геологического техникума. Но там ему неожиданно понравилось. Ещё бы! Ведь в училище готовили рабочих удивительных профессий, связанных с искусством – ювелиры, камнерезы, столяры-краснодеревщики и многие другие.

Конечно, Василий хотел стать ювелиром, вот только опытные преподаватели разглядели в нём талант камнереза. Для этого им было достаточно привезти юношу в мастерскую и дать в руки различные образцы минералов и полудрагоценных камней. Новичок уверенно назвал их все и описал свойства и особенности рисунка.

Так определилась судьба Василия Шубина – он стал камнерезом. Учась у известных мастеров, старался познать самую суть профессии, постигнуть её секреты, изучить камень, его особенности. Он уверен, что природа – лучший художник, который в камне может создать такую красоту, на которую не способна никакая человеческая фантазия.

Путь к мастерству

После окончания училища Василий год работал на заводе «Русский самоцвет». Здесь он научился многому: делал шкатулки, вазы, изящные подсвечники, даже флаконы под дорогие духи – и все его работы выглядели как произведения искусства.

Шли годы, Василий переехал с Урала в Казахстан. Сначала работал в мастерской камнерезов в Асубулаке, а потом в Усть-Каменогорске, при опытно-свинцовом заводе. Получил квартиру, стал мастером шестого разряда.

Специализировались на изготовлении ювелирных изделий из полудрагоценных камней. Но они мало интересовали местных жителей. Пока эти браслеты, ожерелья, запонки и серёжки не попались на глаза модельерам из известного дома моды. Они сумели оценить работу мастеров! И разом скупили всю партию, что была на складе завода. А уж когда усть-каменогорские «драгоценности» увидели на моделях, то и горожане поняли, от какой красоты отворачивались. Вот тогда дело в мастерской камнерезов пошло в гору.

Василий Шубин так бы и остался в мастерской, если бы не семейные обстоятельства. Перешёл на завод УМЗ, стал обрабатывать уран вместо камня.

Свободный полёт

Но профессию свою не забывал. И когда в 1993 году в Усть-Каменогорске открылся Монетный двор, его, как известного мастера, позвали туда работать. Пришёл, но уже не камнерезом, а ювелиром в подразделение по производству изделий из драгоценных металлов. Здесь мастера готовили основу будущих орденов под эмаль. А однажды при создании высокой награды с использованием драгоценных камней именно Василию Шубину выпала честь вставлять бриллианты и рубины в этот орден.

Потом стали выпускать наборы столового серебра: ложки, вилки, ножи и многое другое.

Работа интересная, важная и нужная. Но душа камнереза требовала своего. И как только появилась возможность, Василий Шубин ушёл в «свободное плавание»: открыл небольшую мастерскую по обработке камня. В ней он трудится около четверти века. Кстати, основным заказчиком все эти годы по-прежнему остаётся Монетный двор. Им он делает уникальные кубки и наградные знаки, которые вручаются чемпионам международных соревнований, проходящих на территории нашей страны, различные памятные сувениры и многое другое.

Частые гости в мастерской камнереза – ювелиры. Каждый из них знает, что Василий Шубин обязательно приведёт в порядок камень, если появился скол, изготовит шкатулочку под перстенёк или ожерелье.

И только для «своих», самого близкого круга, он делает из камня удивительной красоты круглые шкатулки – высший пилотаж камнерезного искусства!

В поисках ученика

Такая шкатулочка есть и у Натальи Кучериной, одного из руководителей кружка «Юный геолог» Станции юных техников. Воспитанники кружка уже много лет дружат с мастером Шубиным. Здесь ребята стараются «увидеть» камень, постигают его красоту, узнают о свойствах того или иного минерала, а также учатся способам обработки. Мастер их не торопит, показывает всё. В том числе и некоторые особенности: Василий уверен, что только каменная сфера, прошедшая токарную обработку, способна показать всю глубину рисунка, его цвет и структуру.

– Я только радуюсь, когда ко мне в мастерскую приходит молодёжь: кому-то же я должен передать свои знания и опыт. Вдруг кто-то из них станет моим учеником? – с надеждой говорит Василий Шубин.

Сокровища Рудного Алтая

Но пока в мастерской он работает один. Ездит по всему Восточному Казахстану и области Абай. Именно здесь, в разных уголках Рудного Алтая, есть удивительной красоты камни, из которых потом получаются чудесные изделия.

По словам камнереза, на территории области Абай встречаются агаты, есть залежи яшмы. Так, только в окрестностях Шара можно встретить ситцевую яшму, как любовно мастер называет камень, отливающий всеми цветами радуги.

– В Восточном Казахстане тоже много красивейших минералов. Есть места, где можно найти залежи розового кварца – это в районе Привольного. Есть васильевский и белоусовский мрамор, горный хрусталь и многое другое, – говорит мастер камнерезного искусства.

А ещё он мечтает о том, что его дело будет продолжено. Сыновья стали ювелирами, и сегодня являются известными мастерами в своём деле. А вот камнерезов пока не находится. Но ведь случаются в жизни чудеса…

Екатерина Гуляева