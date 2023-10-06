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Время «оживлять» камни

06.10.2023
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Настоящим мастером можно назвать художника-камнереза Василия Шубина. Каждое его изделие – это произведение искусства, которым не устаёшь восхищаться. Будь то ваза или шкатулка, ожерелье или браслет, подставка под сувенир или кубок для чемпиона.

Изделия Василия Шубина – штучный товар. Их не найдёшь на прилавках галантерейных или сувенирных лавок. Любое из них сделано под конкретный заказ или проект, где всё продумано до самых мельчайших деталей.

– В основном, работаю по заказам. Много интересных проектов, где есть возможность проявить своё творчество, талант, знания и опыт многих лет работы в камнерезном деле, – говорит Василий Шубин.

Детская «болезнь»

По его словам, любовью к камням «заболел» ещё в детстве. Василий Шубин – уроженец Екатеринбурга, где прожил много лет, прежде чем переехать в Казахстан. Именно на Урале всегда процветала одна из самых известнейших в мире школ камнерезного искусства. Василий Шубин – её выходец.

Вспоминает, был совсем мальчишкой, когда возле их дома на окраине города стали строить мост через местную речку, а подъездную дорогу отсыпали различными камнями, среди которых попадались и интересные экземпляры. Мальчик тогда не знал, что красивые разноцветные осколки, которые он собирал вместе с другом, – это полудрагоценные камни и минералы – яшма, горный хрусталь, обсидиан и многие другие.

Время «оживлять» камни

Потом они нашли интересное место. Возле складов одного завода, где хранились материалы для камнерезов, мастера устроили небольшую свалку, куда сбрасывали обрезки камней, оставшихся после обработки. Каких только образцов с красивейшими рисунками мальчики не собрали для своих коллекций, перебирая этот, казалось бы, мусор!

Вместо геологов в камнерезы

Неудивительно, что, когда пришло время, Василий решил стать геологом: ведь он знал и любил камни, понимал, мог уловить каждый изгиб рисунка.

Вот только с местом учёбы абитуриент немного ошибся. Пришёл поступать в художественное училище вместо геологического техникума. Но там ему неожиданно понравилось. Ещё бы! Ведь в училище готовили рабочих удивительных профессий, связанных с искусством – ювелиры, камнерезы, столяры-краснодеревщики и многие другие.

Конечно, Василий хотел стать ювелиром, вот только опытные преподаватели разглядели в нём талант камнереза. Для этого им было достаточно привезти юношу в мастерскую и дать в руки различные образцы минералов и полудрагоценных камней. Новичок уверенно назвал их все и описал свойства и особенности рисунка.

Так определилась судьба Василия Шубина – он стал камнерезом. Учась у известных мастеров, старался познать самую суть профессии, постигнуть её секреты, изучить камень, его особенности. Он уверен, что природа – лучший художник, который в камне может создать такую красоту, на которую не способна никакая человеческая фантазия.

Путь к мастерству

После окончания училища Василий год работал на заводе «Русский самоцвет».  Здесь он научился многому: делал шкатулки, вазы, изящные подсвечники, даже флаконы под дорогие духи – и все его работы выглядели как произведения искусства.

Шли годы, Василий переехал с Урала в Казахстан. Сначала работал в мастерской камнерезов в Асубулаке, а потом в Усть-Каменогорске, при опытно-свинцовом заводе. Получил квартиру, стал мастером шестого разряда.

Специализировались на изготовлении ювелирных изделий из полудрагоценных камней. Но они мало интересовали местных жителей. Пока эти браслеты, ожерелья, запонки и серёжки не попались на глаза модельерам из известного дома моды. Они сумели оценить работу мастеров! И разом скупили всю партию, что была на складе завода. А уж когда усть-каменогорские «драгоценности» увидели на моделях, то и горожане поняли, от какой красоты отворачивались. Вот тогда дело в мастерской камнерезов пошло в гору.

Василий Шубин так бы и остался в мастерской, если бы не семейные обстоятельства. Перешёл на завод УМЗ, стал обрабатывать уран вместо камня.

Свободный полёт

Но профессию свою не забывал. И когда в 1993 году в Усть-Каменогорске открылся Монетный двор, его, как известного мастера, позвали туда работать. Пришёл, но уже не камнерезом, а ювелиром в подразделение по производству изделий из драгоценных металлов. Здесь мастера готовили основу будущих орденов под эмаль. А однажды при создании высокой награды с использованием драгоценных камней именно Василию Шубину выпала честь вставлять бриллианты и рубины в этот орден.

Потом стали выпускать наборы столового серебра: ложки, вилки, ножи и многое другое.

Работа интересная, важная и нужная. Но душа камнереза требовала своего. И как только появилась возможность, Василий Шубин ушёл в «свободное плавание»: открыл небольшую мастерскую по обработке камня. В ней он трудится около четверти века. Кстати, основным заказчиком все эти годы по-прежнему остаётся Монетный двор. Им он делает уникальные кубки и наградные знаки, которые вручаются чемпионам международных соревнований, проходящих на территории нашей страны, различные памятные сувениры и многое другое.

Частые гости в мастерской камнереза – ювелиры. Каждый из них знает, что Василий Шубин обязательно приведёт в порядок камень, если появился скол, изготовит шкатулочку под перстенёк или ожерелье.

И только для «своих», самого близкого круга, он делает из камня удивительной красоты круглые шкатулки – высший пилотаж камнерезного искусства!

В поисках ученика

Такая шкатулочка есть и у Натальи Кучериной, одного из руководителей кружка «Юный геолог» Станции юных техников. Воспитанники кружка уже много лет дружат с мастером Шубиным. Здесь ребята стараются «увидеть» камень, постигают его красоту, узнают о свойствах того или иного минерала, а также учатся способам обработки. Мастер их не торопит, показывает всё. В том числе и некоторые особенности: Василий уверен, что только каменная сфера, прошедшая токарную обработку, способна показать всю глубину рисунка, его цвет и структуру.

– Я только радуюсь, когда ко мне в мастерскую приходит молодёжь: кому-то же я должен передать свои знания и опыт. Вдруг кто-то из них станет моим учеником? – с надеждой говорит Василий Шубин.

Сокровища Рудного Алтая

Но пока в мастерской он работает один. Ездит по всему Восточному Казахстану и области Абай. Именно здесь, в разных уголках Рудного Алтая, есть удивительной красоты камни, из которых потом получаются чудесные изделия.

По словам камнереза, на территории области Абай встречаются агаты, есть залежи яшмы. Так, только в окрестностях Шара можно встретить ситцевую яшму, как любовно мастер называет камень, отливающий всеми цветами радуги.

– В Восточном Казахстане тоже много красивейших минералов. Есть места, где можно найти залежи розового кварца – это в районе Привольного. Есть васильевский и белоусовский мрамор, горный хрусталь и многое другое, – говорит мастер камнерезного искусства.

А ещё он мечтает о том, что его дело будет продолжено. Сыновья стали ювелирами, и сегодня являются известными мастерами в своём деле. А вот камнерезов пока не находится. Но ведь случаются в жизни чудеса…

Екатерина Гуляева

06.10.2023
16

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