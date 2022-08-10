Все при деле

Заняться сельчанам собственным бизнесом в Восточном Казахстане помогают градообразующие предприятия.

По официальным данным, сегодня доля занятых в сельской местности составляет 3,6 млн человек, при этом за последние три года показатель снизился на 2,7 процента.

Осознавая социальную ответственность, свой вклад в решение проблемы занятости сельчан наряду с государством вносит и руководство промышленных гигантов, таких как, например, Бакырчикского горнодобывающего предприятия в Жарминском районе.

Медет Тогамбаев благодаря поддержке БГП смог открыть в посёлке Ауэзов цех по пошиву мешков для геологических проб, создав при этом дополнительные рабочие места для односельчан.

– На одном из общих собраний было предложено открыть своё дело, продукцию которого будет закупать предприятие. Мне пришла идея шить мешки. Проект одобрили, помогли приобрести необходимое оборудование и расходный материал. Цех я расположил на своём земельном участке. Сегодня у меня трудятся пятеро жителей села, – рассказывает начинающий предприниматель.

Сейчас его дело процветает. Ежемесячно цех поставляет на горнодобывающее предприятие более 8300 мешков, в год выходит около 100 тысяч штук. Вырученных денег, по словам предпринимателя, хватает на выплату заработной платы работникам – от 100 до 200 тысяч тенге. В штате работают четыре швеи и закройщик. Также они получают дополнительные заказы от предприятий и местного населения.

– До того, как устроиться на работу в этот цех, я несколько лет была домохозяйкой, – рассказывает жительница посёлка Ауэзов Фаузия Гареева. – По образованию я швея, но по специальности не работала, так как вакансий не было. В разные годы трудилась продавцом, уборщицей, но в последнее время сидела дома – не могла найти работу, особенно с хорошей зарплатой. Когда мне предложили работать в цехе, сразу согласилась, так как условия работы хорошие, доход стабильный, работаю по своей специальности. Заказов хватает, без дела не сидим!

Ещё один пример того, как предприятие помогло сельским жителям в трудоустройстве, – создание шести рабочих мест в сфере благоустройства общественных территорий. Заработная плата каждого работника составляет от 80 до 240 тысяч тенге в зависимости от должности.

Их задача – следить за порядком в излюбленных местах отдыха ауэзовцев: в парке, где проводятся все значимые культурно-массовые мероприятий, в сквере – там местные жители отдыхают в тени деревьев, на спортивной площадке, где молодёжь активно проводит время.

– В моём подчинении пять человек из числа местных жителей, – рассказывает мастер по благоустройству Тимур Магзумов. – Работают все вахтовым методом по пятнадцать дней. У каждого из них своя история: кто-то давно искал работу по профессии, но нигде не принимали, кого-то сократили на прежнем месте работы, кому-то по состоянию здоровья нужны были облегчённые условия труда. Сейчас все вместе работаем – поддерживаем порядок в парке. Все при деле, имеем стабильный заработок.

Работники ухаживают за зелёными насаждениями, проводят работы по благоустройству территории – покраска, побелка, покос травы, посадка цветов, поддерживают чистоту и порядок, охраняют территорию в ночное время. Зимой к их обязанностям добавляется уборка снега, выдача и приём хоккейного инвентаря.

– Сейчас такая поддержка важна и необходима, учитывая ситуацию на рынке труда. Это понимают все, в том числе и работодатели Бакырчикского горнодобывающего предприятия, – отметили в пресс-службе БГП.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено акиматом Жарминского района

Жарминский район