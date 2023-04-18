Больше вакансий

В марте этого года на электронной бирже труда было размещено 73,5 тысячи вакансий и 63,5 тысячи резюме.

Об этом сообщается на официальном информационном ресурсе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Отмечается, что в сравнении с февралём количество вакансий уменьшилось на 3% (-1,9 тыс. вакансий), а резюме – на 35% (-33,9 тыс.).

Как сообщили эксперты АО «Центр развития трудовых ресурсов», наибольшую потребность в кадрах показали предприятия секторов образования (13,9 тыс.), прочих видов услуг (7,7 тыс.) и здравоохранения (3,4 тыс.).

– При этом наблюдался дисбаланс между спросом и предложением – соискателей со средней квалификацией было почти вдвое меньше, чем размещённых вакансий. Людей, оказывающих низкоквалифицированный труд, было почти в два раза больше, чем требовалось работодателям, – подчеркнула заместитель директора Департамента стратегии и больших данных ЦРТР Улпан Шегенова.

Среди самых востребованных работников в марте, наряду с неквалифицированными, оказались водители (1,6 тыс.), воспитатели (1,5 тыс.) и охранники (1,4 тыс. вакансий). Также высокий спрос по-прежнему наблюдается и в отношении таких специалистов, как санитары (1,3 тыс.), медицинские сёстры (1,2 тыс.) и бухгалтеры (1,2 тыс. вакансий).

– В прошлом месяце конкуренция за рабочие места отмечалась не только у работников без квалификации. Так, среди специалистов с высокой конкуренцией столкнулись юристы (число резюме от соискателей превысило количество вакансий на 432), социальные работники (на 352 резюме) и учителя физической культуры и спорта (на 250 резюме), – поделилась Улпан Шегенова.

В марте прирост количества вакансий демонстрировали шесть регионов, при этом снижение активности поиска кадров наблюдалось сразу в 14 регионах страны.

Таким образом, согласно данным электронной биржи труда, на рынке труда продолжился тренд к снижению активности процесса найма и поиска работы. При этом основная активность на рынке труда сохранилась за малыми, средними и крупными предприятиями.

Артём Захаров