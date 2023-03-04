Работа найдёт сама

Восточно-Казахстанская область станет одним из шести регионов, где организуют работу Мобильных центров занятости.

По информации вице-министра труда и социальной защиты населения Олжаса Ордабаева, это одна из мер, направленных на обеспечение занятости населения, особенно в отдалённых сельских населённых пунктах.

Помимо ВКО, мобильные центры занятости также появятся в области Абай, Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Мангистауской областях.

– Специально оборудованные передвижные учебные центры обеспечат доступ к краткосрочным курсам и предоставят возможность прохождения практики, – сообщил на брифинге в СЦК Олжас Ордабаев. – Также в регионах будет организована работа мобильных центров занятости. В этом году запланировано 2,9 тысячи выездов. Целью организации мобильных центров занятости является информирование населения о мерах занятости и дальнейшее трудоустройство.

По словам вице-министра, в 2023 году планируется трудоустроить около 950 тыс. человек. Из них 231,3 тысячи – через реализацию национальных проектов, в том числе на субсидируемые рабочие места, 345,8 тысячи – в рамках методики «не менее 100 новых рабочих мест на каждые 10 тысяч человек» и 320,4 тысячи – на предложенные работодателями вакансии.

Насима Халелова