Есть хорошая идея? Будет грант!

В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы в этом году в районе Алтай планируется выдать 59 грантов на открытие собственного бизнеса.

В прошлом году завершилась Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек». За годы реализации она помогла многим восточноказахстанцам воплотить мечту в жизнь – открыть собственное дело.

Напомним, претендентами на получение поддержки от государства были безработные, начинающие предприниматели и плательщики единого совокупного платежа. Гранты на реализацию бизнес-идеи – до 200 месячных расчётных показателей – выдавались на безвозмездной и безвозвратной основе. Они предназначались для приобретения необходимого инвентаря, оборудования, орудий труда, скота и птицы, семян и рассады.

Одна из участниц программы «Еңбек», многодетная мать Оксана Губина переехала в район Алтай с юга страны. Оказавшись в таком живописном и богатом природными красотами месте, она решила: а почему бы не заняться пчеловодством? Но возможности воплотить свою мечту в реальность не было.

– Когда мы приехали в Восточно-Казахстанскую область, я сказала сыновьям: «Мы там, где течёт молоко и мёд», – поделилась Оксана Губина. – Одному из сыновей подарили улей, удалось собрать хороший взяток мёда. После этого я и задумалась о собственном деле.

В прошлом году она случайно узнала о программе. Пройдя обучение по проекту «Бастау бизнес», выиграла грант на развитие бизнес-идеи. Сегодня пчеловодство стало уже семейным бизнесом, Оксане в этом деле помогают старшие сыновья. В планах – развивать пасеку, чтобы получать стабильный доход.

– Программа сыграла большую роль в моей жизни, – отметила Оксана Губина. – Не каждый обладает финансовой грамотностью и возможностями, чтобы открыть дело мечты. «Еңбек» помогает освоить азы ведения бизнеса и, конечно, поверить в свои силы.

В числе обладателей гранта и Әділ Болатов. Он также прошёл бесплатное обучение основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау бизнес». Имея на руках сертификат и разработанный бизнес-план, подал заявку на получение государственного гранта. В результате в городе Алтае появилась новая автомойка.

Положительных примеров, когда госпрограмма «Еңбек» помогла людям с предпринимательской жилкой начать своё дело, немало. В будущем, думается, их станет ещё больше…

С этого года меры государственной поддержки занятости населения, оказываемые ранее по Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», предоставляются в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы.

– Меры господдержки ориентированы на программы обучения и переподготовки безработных, связанные с потребностями рынка труда, создание условий, чтобы человек смог попробовать себя в бизнесе, создание условий, при которых работодатели будут активно привлекать к работе социально уязвимые слои населения, обеспечив их заработной платой, – подчеркнул директор Центра занятости района Алтай Берикжан Бекбусинов.

По его словам, 25 июля в районе стартовало обучение первого потока желающих освоить азы предпринимательской деятельности. На курсы записалось более 50 человек.

Отметим, обучение проводится в онлайн-режиме на платформе skills.enbek.kz бесплатно. По завершении выдаётся электронный сертификат с присвоением уникального номера, который действителен в течение трёх лет со дня его получения.

Тем, у которых есть интересные бизнес-идеи, но нет возможности их реализовать, будут предоставляться гранты в размере до 400 месячных расчётных показателей. На 2022 год по району Алтай запланирована выдача 59 грантов на воплощение бизнес-идей.

Александра Исаева

Район Алтай