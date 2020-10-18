Время извлекать уроки? 

В Восточно-Казахстанском областном драматическом театре состоялась первая в этом сезоне премьера. Драма «Дорога к Истине» по мотивам романа М. Ауэзова захватила зрителей эпическим сюжетом и философской глубиной.

Рок. Предназначение. Грядущее. Найти и постичь себя и новую реальность – удел сильных духом, страстных, ищущих людей. Избранных. Таким и был Абай Кунанбайулы – наш прославленный земляк, великий поэт и просветитель. Он говорил, мыслил за будущие поколения! Но что стоило ему это предвидение? Каких жертв, страданий, потерь? С яркими и наиболее значимыми событиями из жизни молодого Абая знакомит восточноказахстанских зрителей новый спектакль режиссера-постановщика Татьяны Баевой «Дорога к Истине».

По возвращении из медресе Абай смотрит на жизнь в родном ауле сквозь призму полученных знаний. Феодально-байский произвол, архаичные обычаи, гибель ни в чем не повинных людей, раздор среди сородичей – все это вершится на его глазах, отзываясь в его душе болью.

Следующие друг за другом трагические события лишь приближают Абая к моменту прозрения. «Знание – неиссякаемый источник благополучия, сила, при которой не страшен никакой джут», – восклицает главный герой в финале спектакля.

Эмоциональное состояние Абая в какие-то моменты задумчивое, в какие-то – решительное и настойчивое, его душевные терзания, а также грандиозность образа удается передать Юрию Миронову. Роль прекрасно ложится на юношеский идеализм молодого

исполнителя.

Вместе с тем зрелый и слаженный актёрский ансамбль придаёт монолитную целостность спектаклю, представляет срез общества – лжецов, подхалимов, лицемеров, взяточников и тех, кто следует зову сердца, остаётся верен общечеловеческим ценностям и добродетелям.

За счёт светового решения художника по свету Анатолия Коблова, лаконичных декораций художника-постановщика КайсанаКадырбекова и музыки, написанной специально для спектакля членом Союза композиторов Казахстана, «ҚР Мәдениетқайраткері» Светланой Апасовой, сюжет спектакля воспринимается максимально остро.

– Я решила, что необходимо обратиться к эпическому решению, ставить спектакль стилизованно, современно, чтобы он был актуален и интересен сегодняшнему зрителю, – отметила режиссер-постановщик Татьяна Баева.

Хочется надеяться, что новую постановку ожидает светлый путь к сердцам, умам зрителей. Ведь многое, о чем говорится в ней, мы наблюдаем и сегодня. «Не настало ли время извлекать уроки из горьких испытаний, которые преследуют народ из поколения в поколение?» – обращается к нам с театральных подмостков Абай. И ответ на этот вопрос каждый должен найти самостоятельно.

Дарья Волкоедова