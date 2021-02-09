Впереди всех

В рамках PRO Ligasy «Торпедо» дважды обыграло «Кулагер».

Устькаменогорцы на домашнем льду принимали петропавловскую команду. Первый матч против «Кулагера» получился «кубковым» – по минимуму шайб и много игры в обороне. Решающим фактором, повлиявшим на исход встречи, стала игра в неравных составах – «Торпедо» победило, дважды реализовав численное преимущество. В первом периоде Дмитрий Гренц добил шайбу в ворота после отскока, а во втором комбинацию с участием Никиты Сироткина и Дмитрия Гренца точным броском завершил Артём Лихотников.

Второй матч получился упорным, но в то же время и более результативным. Основная борьба пришлась на последний период – в первых двух команды обменялись голами. До середины последней трети матча счёт был 1:1, и игра в конце встречи пошла до первой ошибки. «Кулагеру» удалось вырваться вперёд, после двойной атаки по воротам Андрея Шутова.

«Торпедо», в лице Александра Дзедаева, сравняло счёт, и после того, как гости оказались в меньшинстве, Александр Угольников увеличил разрыв, численно реализовав преимущество. Под конец матча хоккеисты «Кулагера» почти три минуты играли вшестером, но сравнять счёт не смогли – итог второй встречи 3:2.

– В обоих матчах мы показали хорошее движение. Хотя и уступили по броскам, но наша тактика строилась от обороны на контратаках, и она была оправдана. Лишние удаления повлияли на результат. В первой игре пропустили две шайбы в меньшинстве, а во второй, ведя 2:1, заработали лишнее удаление, – отметил главный тренер ХК «Кулагер» Александр Троицкий. – По качеству, по движению игры получились равными. Нужно было подтянуть реализацию большинства. Реализовать его помешала игра соперника, вратаря. Где-то не хватало удачи и хладнокровия.

«Торпедо» продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице чемпионата страны – у команды 96 очков, а разрыв со второй строчкой (на ней расположилась «Сарыарка) составляет 17 баллов.

– Играли по заданию. Немного захлестнули эмоции, получили ненужные удаления. Ребята выложились до конца и победили. Отрадно, что в обоих матчах реализовали большинство. Сейчас все игры тяжёлые, ответственные. Плей-офф уже не за горами. Команды стараются заработать очки и подняться выше, чтобы начать плей-офф дома, – говорит старший тренер «Торпедо» Евгений Фадеев.

Уже после игр с «Кулагером» стало известно об изменениях в составе – нападающий Александр Мерескин и ХК «Торпедо» прекратили сотрудничество по соглашению сторон. В текущем сезоне PRO Ligasy он сыграл в 33 матчах, отметившись семью заброшенными шайбами и одиннадцатью голевыми передачами.

Дамир Омаров

Фото пресс-службы ХК «Торпедо»