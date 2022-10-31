Возраст спорту не помеха

В Жарминском районе прошла спартакиада среди представителей старшего поколения, посвящённая Дню Республики и месячнику, приуроченному ко Дню пожилых людей.

В соревнованиях, проходивших в спортивном комплексе, приняли участие мужчины в возрасте «63+» и женщины – «53+», представлявшие разные сельские округа района.

Спортивное мероприятие было организовано отделом физической культуры и спорта совместно с районным советом ветеранов.

– Отрадно, что представители старшего поколения с энтузиазмом участвуют во всех спортивных соревнованиях, проводимых в районе, и служат примером для молодёжи, – отметил председатель Жарминского совета ветеранов Н. Есполов.

В программу спартакиады вошли семь видов спорта – атлетика, шахматы, шашки, тогызкумалак, асыкату, бес тас, волейбол.

Участники, несмотря на свой возраст, ловко и умело справлялись с непростыми заданиями, никто не хотел уступать противнику.

Все призёры в общекомандном зачёте были награждены кубками, медалями, дипломами и специальными призами районного отдела физической культуры и спорта.

– Было здорово! Мы не только провели время с пользой для здоровья, но и пообщались друг с другом. Специально к соревнованиям не готовились, но повседневные тренировки, бег, различные упражнения помогают не только пребывать в форме, но и достичь хороших результатов, – поделились своими впечатлениями участники спартакиады.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район