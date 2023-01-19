Восток и Запад: продукция для «нефтянки»

Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры входит в число предприятий, которые производят различное оборудование, востребованное в постоянно развивающейся нефтедобывающей отрасли.

С учётом производственной специфики Рудного Алтая, где исторически развиты как горнодобывающая, так и металлургическая, обрабатывающая промышленность, профиль этого предприятия кажется немного нехарактерным и нелогичным. В то же время этому есть вполне логичное объяснение, основанное на точно таких же исторических закономерностях, а также объективных предпосылках.

– Раньше нам часто задавали вопрос, почему ваше предприятие расположено в Восточном Казахстане, а не в западных регионах, где находятся основные компании и объекты нефтяной промышленности, чтобы быть ближе к ним, теснее работать и решать самые различные вопросы, – рассказывает директор завода Ержан Ашимов. – Мы, в свою очередь, приводили иные обоснованные аргументы, которые убеждали собеседников. Не секрет, что наша область всегда славилась техническими кадрами, высоким инженерным интеллектом, умениями и навыками рабочего персонала, на которых неизменно держатся конкретные предприятия. Есть определённая ментальность, традиции и культура производства, которые складывались годами и десятилетиями. После того как партнёры поработают с нами, побывают на заводе, в городе и области, все вопросы отпадают сами по себе.

Решают кадры

По мнению руководителя предприятия, кадровый вопрос является одним из ключевых в любом коллективе, поскольку от него зависит очень многое, если не всё.

– Мы поддерживаем самые тесные связи с местным техническим университетом, регулярно студенты бывают у нас на практике, осваивают азы различных профессий, – продолжает Ержан Ашимов. – Руководители производств постоянно входят в состав экзаменационных комиссий, так или иначе способные студенты окажутся на виду. При желании они могут выбрать свой профессиональный путь, связать судьбу с реальным производством.

Между тем, как отмечает собеседник, сейчас есть запрос на общем рынке труда на специалистов среднего поколения, которые являются своеобразным мостиком между молодёжью и ветеранами отрасли. Для обеспечения преемственности, передачи опыта, знаний и навыков, пока рядом есть носители высоких компетенций.

Всегда хорошо увидеть такие примеры на практике, в связи с чем журналисты побывали на производственных участках. В былые времена на предприятиях в начале года обычно царило затишье, чуть позднее начиналась раскачка вплоть до конца первого квартала. Здесь и сейчас расклад совсем другой, по информации руководства завода, работа идёт круглые сутки, производство загружено по полной.

– Выполняем заказы наших партнёров из западных нефтяных регионов республики, – говорит руководитель предприятия, – такой напряжённый ритм сохранится как минимум до осени. Потому что мы должны обеспечить их продукцией, оборудованием для летнего ремонта. Если говорить об ассортименте продукции, то его составляют около тысячи самых различных наименований.

Из рук в руки

Представитель завода Денис Шапорев рассказывает и показывает, чем занят каждый участок на производстве. У токарного станка обтачивает массивную и сложную деталь Владимир Петряков. По его словам, токарем он работает почти 47 лет, является на сегодня обладателем самого высокого шестого разряда. Его богатейший опыт, профессионализм востребован на производстве, служит бесценным капиталом, который нарабатывается годами.

На другом участке корпус задвижки на токарном станке обрабатывает представитель уже другого поколения Иван Лапин, управляющий сложным оборудованием. Его коллеги отмечают, для работы с подобной техникой нужно иметь особую жилку, интерес к делу. Как подчёркивает руководство завода, в коллективе есть такой пример, когда сын по примеру отца приобщается к истинно мужской профессии, но продвигается ещё дальше. Сильная сторона современных ребят в том, что они близки к цифровым технологиям, компьютерным программам, что было не всегда по зубам некоторым технарям из прошлого. К сожалению, далеко не все из продвинутой молодёжи рвутся в сферу производства, в технические профессии, для чего необходимы большие стимулы, мотиваторы.

Добавим, что техника с каждым годом становится всё сложнее, вместе с тем, она облегчает труд специалистов, экономит время, средства, повышает производительность. Нам показывают в цехе современный станок зарубежного производства, на котором предусмотрены специальные поворотные площадки для фиксации заготовки. Обычно на это уходит много времени и сил, нужна точность, а умная техника со сменными площадками ускоряет этот процесс.

Всё делается строго по технологии, чертежам, поскольку требования к изделиям в нефтегазовой отрасли предельно высоки. В то же время есть место поискам, техническому творчеству, наряду со стандартными заказами изучаются дополнительные идеи, предложения со стороны заказчиков. Их приглашают на завод, чтобы общаться и работать теснее. Со дня на день ожидается очередной приезд иностранных коллег, которые заняты на месторождениях нефтяной отрасли республики. Постоянный диалог с партнёрами важен и нужен во всех отношениях в связи с вариантами работы на внутреннем и внешнем рынках, имеющимся экспортным потенциалом.

В этом плане мы обратили внимание, что в актовом зале шли оживлённые занятия по английскому языку, в которых принимали участие специалисты предприятия. В современном деловом мире быть конкурентоспособным означает находиться на одной волне как в техническом смысле, так и в умении слышать и понимать друг друга.

Свои приоритеты

В чём особая привлекательность и прелесть работы в реальном секторе экономики, то это в зримых результатах, конкретной продукции, как сгустке интеллекта человека, в его овеществлённом труде. Конечная продукция, готовая к отправке, венчает усилия всего коллектива предприятия. В реальных условиях руководству завода и его персоналу нынче совсем не до романтики и лирических настроений.

– Сейчас мы целиком сконцентрировали усилия на внутреннем рынке, хотя прежде поставляли продукцию на экспорт в соседние государства, – говорит Ержан Ашимов. – В связи с геополитическими событиями, ситуацией в мировой экономике наше производство испытывает влияние многих серьёзных факторов. Большие трудности возникают с поставкой комплектующих, увеличивается время в пути из-за усложняющейся логистики в связи с санкционными мерами в отношении ближних партнёров. Одновременно ведём поиски новых рынков сбыта, также поставки необходимых материалов, потому что многое мы закупаем за пределами Казахстана. К примеру, металл необходимого качества, комплектующие, специальный инструмент не производятся внутри республики. Всё приходится закупать и привозить по большому кругу, что выливается в дополнительные расходы. Цены на них тоже постоянно растут. Несмотря ни на что, мы должны выполнять обязательства по контракту и договариваться с партнёрами по корректировке сроков поставок, если такая возможность имеется в реальности.

Между тем по адресам поставок изготовленного оборудования можно будет изучать географию. Продукция под знаком «Сделано в Восточном Казахстане» с востока страны доставляется до получателей в непростых условиях и по зыбким дорогам в степных регионах и «зимникам» при полярном климате. Водители, транспортирующие ценный и важный груз до места назначения, знают, насколько сложен и тернист маршрут от завода до конечного потребителя.

Работать с ведущими компаниями нефтяной сферы с одной стороны престижно, результативно, с другой – невероятно сложно и ответственно. На стене в приёмной руководителя завода висит множество международных сертификатов, которые просто так не выдаются, более того требуется их постоянное подтверждение на полное соответствие всем стандартам.

Меир Токобаев

Фото Тлеубека Шаяхмета