Масштабные проекты Актогая

На Актогайском горно-обогатительном комбинате (ГОК) с вводом в эксплуатацию второй обогатительной фабрики значительно выросли объёмы производства.

Как отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время визита на предприятие в прошлом году, в рамках Карты индустриализации запущено более 120 новых производств с созданием 12 тысяч рабочих мест. Принят Закон «О промышленной политике». В целом задача – к 2025 году увеличить экспорт обрабатывающей промышленности в 1,5 раза, а производительность труда – на 30 процентов. Для этого нужны современные экспортоориентированные предприятия с элементами Индустрии 4.0.

Всем этим параметрам соответствует новая обогатительная фабрика Актогайского ГОКа.

Запуск второй очереди комбината

Актогайский ГОК Группы KAZ Minerals, расположенный на территории Аягозского района, является медедобывающей компанией с большим потенциалом, направленным на развитие современного крупномасштабного рудника карьерного типа в стране. Здесь с каждым годом набирают обороты возможности горнодобывающей промышленности. Месторождение разрабатывается компанией Группы KAZ PLC и является вторым крупным горнорудным проектом роста Группы. Проект включает в себя рудник и две обогатительные фабрики. Актогайское рудное тело состоит из месторождения окисленных руд, залегающего над сульфидным месторождением. Последние залежи также содержат молибден в качестве попутного компонента.

Проект расширения перерабатывающих мощностей Актогайского ГОКа был начат в 2017 году в рамках реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития. Производство меди в концентрате из сульфидной руды началось в первом квартале 2017 года, а уровень проектного производства был достигнут 1 октября того же года. После полного наращивания производства годовая мощность по переработке руды действующей обогатительной фабрики составит 25 млн тонн. 21 декабря 2017 года Группа объявила о проекте расширения Актогайского ГОКа стоимостью $1,2 млрд с целью удвоения мощности по переработке сульфидной руды до 50 млн тонн, начиная с 2021 года. Оценочный срок эксплуатации рудника после расширения его мощности по переработке руды составит 28 лет.

Запуск второй очереди комбината позволил увеличить переработку руды с 25 до 50 миллионов тонн в год. В целом инвестиции в разработку месторождения, включающего проекты Актогай I и Актогай II, достигли 3,2 миллиарда долларов США.

Планируется, что с текущего года на месторождении будет производиться 190 тысяч тонн меди, в том числе 20 тысяч тонн катодной меди. Общая численность персонала всего комплекса составляет более трёх тысяч человек.

Цинк, золото и серебро

Так, в 2021 году на ГОКе общий объём производства меди составил 299 тыс. тонн. В качестве сопутствующей продукции – 43 тыс. тонн цинка в концентрате, 167 тыс. унций золота и 3,417 млн унций серебра. Стоит отметить, что Актогайский ГОК – одно из новых производственных предприятий Группы KAZ Minerals, который обеспечил передовые показатели развития в этой сфере и превратил фонд в компанию.

Большая её часть состоит из рудников открытого типа мирового уровня. Проект расширения Актогая, который удвоил мощность переработки сульфидной руды, начал работу в октябре 2021 года, а в конце того же года потребителям была поставлена первая партия готовой продукции.

Как отмечают эксперты, группа KAZ Minerals – это масштабный проект. В его филиалах в Казахстане, России и Кыргызстане работает около 14 тысяч человек. Производство меди здесь увеличилось на 26 процентов за девять месяцев 2022 года – до 282 тысяч тонн. Для сравнения, за 9 месяцев 2021 года было произведено 224 тыс. тонн этого цветного металла.

Увеличение производства на второй сульфидной фабрике Актогая, а также повышение производительности на первой сульфидной фабрике и оксидном заводе позволило увеличить производство меди на 64 процента с начала до 30 сентября текущего года. Таким образом, объём производства составил 168 тыс. тонн. За девять месяцев прошлого года этот показатель составлял 102 тыс. тонн.

Объём переработки руды увеличился на всех предприятиях. Председатель правления Группы KAZ Minerals Эндрю Саузам заявил, что за прошедшие девять месяцев 2022 года KAZ Minerals достиг отличных производственных результатов. Объём добычи меди увеличился на 26 процентов.

– Увеличение производства на второй в Актогае сульфидной обогатительной фабрике позволило существенно изменить наше производство, – поделился он. – Продолжается улучшение пропускной способности для максимального увеличения производства меди на предприятиях группы.

Руды достаточно

В целом, на Актогае в третьем квартале 2022 года добыто 18 592 тыс. тонн руды. Это на девять процентов больше, чем в предыдущем квартале. К примеру, во втором квартале этого года было произведено 16 999 тыс. тонн, что на 37 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, за третий квартал 2021 года было произведено 13 579 тыс. тонн. Это позволило обеспечить две сульфидные фабрики рудой соответствующего объёма.

С начала текущего года по 30 сентября добыто 52 143 тыс. тонн руды, что на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам девяти месяцев 2021 года этот объём составлял 40 199 тыс. тонн. Причиной такого прорыва стало увеличение добычи сульфидной руды на 37 процентов. Это привело к подъёму совокупной производительности двухсульфидной обогатительной фабрики, а также к увеличению объёма складированной руды, которая в будущем будет перерабатываться до 31,2 млн тонн. Оксидная руда добывалась мало, так как в предыдущие периоды на складские площадки выщелачивания поставлялся достаточный запас руды.

Так, в третьем квартале 2022 года объём переработанной сульфидной руды составил 12 964 тыс. тонн, что на 14 процентов больше, чем в предыдущем квартале. По итогам второго квартала 2022 года произведено 11 415 тыс. тонн. Объём руды, обработанной на первой сульфидной фабрике, во втором квартале после планового технического обслуживания увеличился на 12 процентов и достиг 7 281 тыс. тонн (второй квартал 2022 года – 6 510 тыс. тонн).

На второй сульфидной фабрике продолжился рост объёмов производства. При этом производительность увеличилась на 16 процентов в сентябре 2022 года, несмотря на замену упаковки на мельнице ВРП (установка для измельчения руды) и составила 5 683 тыс. тонн (второй квартал 2022 года – 4 905 тыс. тонн).

Объём переработанной сульфидной руды до 30 сентября 2022 года составил 37 053 тыс. тонн, и это на 94 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это показывает рост производства на второй сульфидной фабрике, запущенной в октябре 2021 года, и рост производительности на первой сульфидной фабрике на 12 процентов.

Новые проекты

Также KAZ Minerals продолжает инвестировать в оптимизацию процессов на своих предприятиях. Специалисты ГОКа уверены, что внедрение системы искусственного интеллекта на первой сульфидной фабрике положительно скажется как на производительности, так и на добыче руды. А внедрение новых проектов в 2023 году предоставит дополнительные возможности.

– Добыча меди из сульфидной руды в третьем квартале 2022 года составила 56,6 тыс. тонн, – проинформировал Эндрю Саузам. – Этот показатель на 20 процентов выше по сравнению с предыдущим кварталом (второй квартал 2022 года – 0,48 процента) за счёт более высоких объёмов переработки руды, увеличения средней доли перерабатываемой руды до 0,5 процента и увеличения коэффициента извлечения до 90,7 процента.

Точно так же, по его словам, в третьем квартале производство катодной меди из оксидной руды увеличилось на 11 процентов, до 7,0 тыс. тонн (второй квартал 2022 года – 6,3 тыс. тонн). Это обусловлено тем, что на складские площадки выщелачивания поставлялся материал с высоким содержанием металла. За период с начала этого года по 30 сентября производство катодной меди составило 18,6 тыс. тонн, что на два процента больше аналогичного периода прошлого года (9 месяцев 2021 года – 18,3 тыс. тонн). Такой результат был достигнут на предыдущих этапах благодаря выщелачиванию меди из материала с высокой долей металла на площадках выщелачивания.

Молибден в концентрате

За девять месяцев 2022 года добыто 167,8 тыс. тонн меди. Это по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (102,3 тыс. тонн) больше на 64 процента. Такой результат достигнут благодаря второй сульфидной фабрике, которая обеспечила дополнительное производство меди в объёме 63,8 тыс. тонн.

На первой сульфидной фабрике за счет повышения производительности и коэффициента извлечения дополнительно произведено 1,4 тыс. тонн меди. Ожидается, что это приведёт к снижению доли меди в обработанной руде до 0,48 процента (9 месяцев 2021 года – 0,53 процента). В ближайшие годы средняя доля меди в перерабатываемой руде на Актогае снизится по мере увеличения срока службы рудника.

Производство серебра также увеличилось на 107 процентов до 30 сентября этого года, достигнув 849 тысяч унций (9 месяцев 2021 года – 411 тысяч унций). Этого удалось добиться благодаря дополнительному объёму второй сульфидной фабрики, а также повышению коэффициента извлечения на первой сульфидной фабрике.

Производство молибдена в концентрате в объёме 1 425 тонн превысило аналогичный показатель прошлого года почти в три раза (9 месяцев 2021 года – 476 тонн). Изменения в работе линии молибдена на первой сульфидной фабрике значительно увеличили коэффициент извлечения. Стоит отметить, что на второй сульфидной фабрике производство молибдена в концентрате началось в феврале 2022 года.

Берикхан Тайжигит

Аягозский район