Вторая жизнь осиновой стружки

Завод по производству плит OSB в Усть-Каменогорске является предприятием по глубокой переработке древесины и выпуску готовой продукции, необходимой в строительной отрасли.

По информации директора ТОО «УК ЛПК» Виктора Воробьёва, исходным сырьём для производства плит является низкосортная древесина лиственных пород, в частности, хорошо известной в нашем регионе осины. Эти деревья характерны тем, что обладают очень быстрой возобновляемостью, в отличие от других пород, для которых требуются десятки лет, пока они вырастут и достигнут возраста, когда их можно использовать по назначению.

Как подчёркивает руководитель предприятия, в качестве сырья выступает то, что не относится к деловой древесине, пригодной для обработки. Пиломатериал из осины обычно применяется очень ограниченно, к примеру, для отделки бань, полок в них. Осина при сушке не держит форму, скручивается в пропеллер, но у неё есть иные свойства, важные для выпуска плиты. Всё это позволяет в ВКО рассматривать лиственные породы как полезные ресурсы, которые постоянно восполняются. Причём естественным путём, не за счёт посадок людьми, одновременно происходит обновление лесных угодий.

– В случае с осиной мы наблюдали на прежних вырубках, как по истечении всего трёх-пяти лет дружно поднимается на делянах молодой подрост, – говорит руководитель предприятия. – Такие прекрасные свойства, к примеру, с большой выгодой стараются использовать во многих государствах, которые активно выращивают лес, подвергают его глубокой переработке с производством различной востребованной на рынке продукции.

Отмечается, что коллектив из Восточного Казахстана также применяет подобные подходы, производит из местного сырья продукцию, которая поставляется как в масштабах республики, так и за её пределы.

Местная продукция

«Рудный Алтай» регулярно обращается к важным темам, напрямую связанным с развитием отечественного производства товаров, услуг и работ, поскольку эта сфера непроста в освоении и реализации разных бизнес-идей.

– Мы благополучно завершили прошлый год, выполнили производственную программу, – говорит Виктор Воробьёв. – На январь у нас приходятся ремонтно-подготовительные работы. Запуск производства планируется на конец этого месяца – начало февраля, потому что долго простаивать нам невыгодно. Точно так же, как и работать на склад, затовариваться. Наши доходы и заработная плата коллектива напрямую зависят от выпуска, реализации продукции, поэтому надо всегда находить оптимальный режим деятельности. Здесь ещё большое влияние оказывает конкретная ситуация на рынке, которая меняется быстро и не всегда предсказуемо, растёт конкуренция из-за поставок импортной продукции, происходит ценовое давление, есть также другие факторы.

Производство, по мнению специалистов, требует постоянного контроля и технического обслуживания. Оборудование поставлялось по импорту из соседней страны, за его работой следит и проводит наладку, корректировку, текущий ремонт группа численностью не менее 15 человек. Всего в коллективе трудятся около 120 работников.

Новое для Восточного Казахстана производство было основано и введено в строй в 2016 году. Его продукцию в виде плит OSB непосредственно знают те, кто трудится на стройке или занимается ремонтом зданий, домов, квартир, но сфера применения этим не ограничивается.

– Это плита, изготовленная из древесной стружки методом склеивания и прессования, – говорит директор ТОО «УК ЛПК». – Аббревиатура в названии продукции складывается из первых её букв на иностранном языке (ориентированно-стружечная плита, ОСП, англ. oriented strand board, OSB), а понятие ориентированная вытекает, по всей видимости, из расположения древесной стружки в разных слоях плиты – продольного и поперечного.

Мы долго доводили до ума технологию производства и, можно сказать, вышли на оптимальный режим работы и состав материалов. В себестоимости продукции большая доля затрат приходится на клей и его ингредиенты, поставляемые отечественными компаниями, а некоторая часть из них идёт по импорту.

В своей тарелке

Наверное, интерес к подобному занятию у нашего собеседника в генах. Начало ему положил много лет назад Воробьёв-старший, посвятивший жизнь сфере переработки лесных ресурсов. По словам Виктора, он с детства всегда находился рядом с отцом Александром Ивановичем и по большому счёту уже не представляет себя на другом поприще.

– Здесь я себя чувствую словно в своей тарелке, это действительно интересно для меня, – признаётся Виктор Воробьёв. – Такая знакомая атмосфера окружала все годы, за исключением лишь того времени, когда я учился.

Во время небольшой экскурсии по предприятию он, по возможности, ознакомил с технологическим процессом, поделился и трудностями, которые возникали на пути. В частности, рассказал о большом пожаре, случившемся на этом заводе через некоторое время после его открытия. Об этом сообщали многие СМИ, выражали слова сочувствия, поддержки коллеги, близкие, земляки.

В такой ответственный и переломный для предприятия и коллектива момент решающую роль сыграла адресная и конкретная помощь руководства Восточного Казахстана в лице Даниала Ахметова. Как отметил директор предприятия, сразу после пожара аким области побывал на месте происшествия вместе с группой ответственных лиц, представителей профильных ведомств. По итогам посещения и осмотра объекта глава региона поручил в сжатые сроки рассмотреть механизмы финансовой поддержки на возвратной основе, восстановления производства, значит и рабочих мест.

– В то время мы оказались в тяжелейшей ситуации, когда встал вопрос – быть нам или не быть, – говорит Виктор Воробьёв. – В самом деле, кто бы рискнул выделить необходимые финансовые средства, учитывая, что у нас ничего нет для соответствующего залога, кроме сгоревшего завода. Поэтому поддержка со стороны акима области казалась как нельзя своевременной и решающей, благодаря этому мы сумели восстановить производство, сохранить коллектив, рабочие места, наладить выпуск продукции, вернуть заёмные средства в полном объёме. Поэтому мы очень благодарны за неоценимую помощь лично главе региона, всегда помним об этом.

Звенья цепи

В целом технологическая цепочка по производству ориентированной плиты состоит из разных звеньев. В ней завод является видимой частью айсберга, а есть ещё стадия заготовки, доставки, подготовки исходного сырья. Кроме того, венчает общую работу реализация, отгрузка товара, не считая других необходимых функций и мероприятий. В последнее время оказывают серьёзное влияние мировые события. В связи с чем стремительно и непредсказуемо меняется ситуация, конъюнктура, особенно на внешних рынках.

– Сейчас главным образом делаем упор на поставки внутри республики, – говорит руководитель предприятия. – Есть договор с одной из соседних стран, с другой у нас прервались деловые контакты из-за острой конкуренции с коллегами из профильных предприятий из-за рубежа. К примеру, российские производители имеют прочные традиции и солидные мощности по производству такой продукции. Используются ими масштабы и возможности, чтобы ввести оптимальную для себя ценовую политику.

В свою очередь, мы для наших потребителей тоже предлагаем свои условия, которые могут оказаться для них более выгодными.

Меир Токобаев

Фото Аяужан Утеулиновой