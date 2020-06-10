Масочный режим активирован

В Серебрянске запускают производство медицинских масок.

Площадкой для новой линии стал Серебрянский завод неорганических производств (СЗНП). По мнению учредителей предприятия, это позволит решить сразу две стратегические задачи: избавит область от дефицита индивидуальных средств защиты и обеспечит рабочими местами местных жителей.

ИДЕЯ ОТ ПАНДЕМИИ

По информации учредителя ТОО «СЗНП» Кайрата Куанбаева, идея начать выпуск медицинских масок получила поддержку руководства района и области. В том, что новая продукция будет востребована, на заводе не сомневаются. Заинтересованность в ней уже проявляют заказчики не только из Восточного Казахстана, но и из других регионов страны.

– В свете ситуации с пандемией стало понятно, насколько важно развивать отечественные предприятия, занимающиеся выпуском медикаментов и индивидуальных средств защиты, – отмечает Кайрат Куанбаев. – Дефицит медицинских масок в аптеках страны натолкнул нас на мысль о развитии собственного производства. Тем более у СЗНП был для этого необходимый опыт, и мы не могли остаться в стороне. Рабочие долгие годы занимались выпуском индивидуальных средств защиты органов дыхания для работников промышленных предприятий.

На данном этапе серебрянцы проходят процедуру сертификации будущего производства. Уже решен вопрос с приобретением сырья для нового цеха. Поставщиков специального нетканого материала, необходимого для пошива масок, нашли в южной столице.

– Выпущена пробная партия продукции, – отмечает заместитель акима района Алтай Сергей Охременко. – Пока на заводе начали с небольших объемов и темпов, но потенциал есть. Задача – запустить все производственные процессы.

Сейчас на предприятии, по словам учредителя, проводят пуско-наладочные работы, хронометраж, определяют производственную мощность

цеха.

Первые образцы продукции выпущены на старом оборудовании завода. Но в планах – приобретение автоматической производственной линии, которая стоит, по словам предпринимателя, около 20–25 миллионов тенге.

– Мы будем вкладывать собственные средства, – поясняет учредитель ТОО, – но в будущем надеемся принять участие и в государственных программах поддержки бизнеса. Уверены, что сможем обеспечить качественной продукцией аптеки нашей области. Более того, планируем выйти и на республиканский уровень. Новый цех при грамотном подходе поможет создать новые рабочие места. На сегодня уже трудоустроено около 50 человек. С увеличением заявок на продукцию проведем дополнительный набор

работников.

НЕ СИДЕТЬ СЛОЖА РУКИ

Напомним, несколько лет назад крупное градообразующее предприятие из-за неподъемных кредитов было обанкрочено. Но даже процедура банкротства по особым условиям и всесторонняя поддержка властей не смогли решить возникших проблем. Деятельность СЗНП была остановлена, персонал сокращен.

Кайрат Куанбаев поясняет, что для сохранения рабочих мест по ходатайству акимата области в конце 2017 года предприятие было передано в аренду. Объект к тому моменту находился в собственности республиканского Фонда проблемных кредитов.

– На завод вновь были приняты рабочие, начался выпуск продукции, – вспоминает предприниматель, – но в декабре 2019 года из-за проблем с финансированием произошло временное приостановление деятельности объекта. В этом году удалось возобновить производство. Разработана программа восстановления предприятия.

Пошив масок, по словам арендаторов, только одно из направлений развития СЗНП. В планах – запуск пилорамного и ремонтно-механического цехов. Кроме того, в тандеме с местным отделом занятости и социальных программ на заводе решили заняться подготовкой кадров из числа нетрудоустроенных граждан. Есть идеи и по участию в дуальной системе образования.

– Горожане заинтересованы в восстановлении СЗНП, который имеет немалое значение для небольшого Серебрянска, – отмечает аким моногорода Сергей Гордиенко. – Три месяца назад ситуация на заводе была критической: задолженность по зарплате, отсутствие перспектив. Сегодня учредитель заверяет, что нашел пути возможного развития. Первые шаги, связанные с пошивом медицинских масок, действительно сделаны. Параллельно рассматриваются вопросы возобновления производства товаров народного потребления, средств защиты органов дыхания, запуска цехов пластмасс и деревопереработки. Для качественного прорыва требуются серьезные финансовые вливания, речь о которых пока, к сожалению, не идет. Но время показало, что не стоит ждать инвестора со стороны, нужно самим принимать меры для восстановления предприятия.

Ксения Мецлер

Район Алтай