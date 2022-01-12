Крупные промышленные предприятия Восточного Казахстана продолжают работать в штатном режиме.

Так, по словам исполнительного директора по административным вопросам ТОО «Казцинк» Андрея Лазарева, несмотря на происходящие в стране массовые беспорядки, работа производства не останавливалась ни на минуту.

– Все объекты функционируют. Рабочие и сотрудники добираются на общественном транспорте. Тех, кто работает в ночную смену, привозят на служебном транспорте, – отметил Андрей Лазарев.

Кроме того, по его словам, руководство компании оперативно выплатило заработную плату работникам предприятия.

– Благодарим руководство области, Национальный банк за то, что помогли оперативно выдать людям заработную плату, – отметил Андрей Лазарев.

В период действия чрезвычайного положения и проведения контртеррористических мероприятий в штатном режиме продолжает работу АО «УК ТМК». По словам президента АО «УК ТМК» Асем Мамутовой, все производственные планы выполняются, отгрузка продукции проходит по графику. Благодаря поддержке главы региона на предприятии также оперативно выплатили заработную плату работникам.

– В первую очередь мне бы хотелось выразить слова соболезнования всем семьям погибших военнослужащих, гражданским лицам. Также хочу выразить слова признательности народу Казахстана за то, что мы остались верными Конституции РК, закону. От лица трудового коллектива выражаю благодарность сотрудникам силовых структур за их профессионализм и верность служебному долгу. Они смогли обеспечить безопасность наших граждан и государства, – сказала Асем Мамутова.

Марина Шевелёва

Фото Тлеубека Шаяхмета