Воспитание образцовой молодёжи

В селе Акжар Тарбагатайского района прошло открытие благотворительного учреждения.

В торжественной церемонии участвовал Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

– Жители села поддержали нашу инициативу и внесли свой вклад в открытие благотворительной организации. Пользуясь случаем, хочу выразить особую благодарность от себя и сотрудников Духовного управления мусульман Казахстана, – сказал Наурызбай кажы Таганулы.

По его словам, праведная и патриотичная молодёжь, которая получит религиозное и светское образование в этом учреждении, в будущем будет служить стране и религии.

– Мы открываем такие благотворительные учреждения в областных центрах, чтобы воспитывать религиозных, верных своей Отчизне молодых людей, – добавил председатель Духовного управления мусульман Казахстана.

Отметим, одновременно религиозное и светское образование здесь будут получать 30 студентов.

Верховный муфтий вручил подарок благотворительному учреждению. Также с поздравительной речью к собравшимся обратился аким Тарбагатайского района Асхат Смаилов.

Баян Аскар

Фото muftyat.kz

Тарбагатайский район