Воспитание образцовой молодёжи
В селе Акжар Тарбагатайского района прошло открытие благотворительного учреждения.
В торжественной церемонии участвовал Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.
– Жители села поддержали нашу инициативу и внесли свой вклад в открытие благотворительной организации. Пользуясь случаем, хочу выразить особую благодарность от себя и сотрудников Духовного управления мусульман Казахстана, – сказал Наурызбай кажы Таганулы.
По его словам, праведная и патриотичная молодёжь, которая получит религиозное и светское образование в этом учреждении, в будущем будет служить стране и религии.
– Мы открываем такие благотворительные учреждения в областных центрах, чтобы воспитывать религиозных, верных своей Отчизне молодых людей, – добавил председатель Духовного управления мусульман Казахстана.
Отметим, одновременно религиозное и светское образование здесь будут получать 30 студентов.
Верховный муфтий вручил подарок благотворительному учреждению. Также с поздравительной речью к собравшимся обратился аким Тарбагатайского района Асхат Смаилов.
Баян Аскар
Фото muftyat.kz
Тарбагатайский район