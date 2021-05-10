Вопреки пандемии

Несмотря на пандемию и концентрацию усилий здравоохранения региона на борьбе с коронавирусом, отрасль продолжает динамично развиваться.

Ситуация с Covid-19 выдвинула на первый план задачу по охране здоровья населения – недопущения резкого роста заболеваемости коронавирусом, замедления распространения инфекции.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Сегодня, как отмечает руководитель Управления здравоохранения ВКО Ермек Омарбеков, ведётся укрепление достигнутых результатов и принимаются меры по предотвращению распространения эпидемии, возврату к нормальной жизни и привычному рабочему ритму.

Дальнейшее развитие получила пульмонологическая помощь – после капитального ремонта и оснащения современным оборудованием открыт пульмонологический центр. В двенадцати лечебных организациях проведена централизация кислородных магистралей и установка кислородных станций.

В регионе существенно обновлён парк специализированного автотранспорта станций скорой помощи и организаций первичной медико-санитарной помощи – количество карет скорой помощи выросло в два с половиной раза.

Ведётся серьёзная работа по заготовке иммунной плазмы. На сегодня к донорству привлечено 6 882 человека, из них 1 236 осуществили донацию. С учётом всех требований заготовлено 4000 доз иммунной плазмы разных групп крови, из них перелито 1 152 дозы пациентам с COVID-19.

Для инфекционных стационаров I и II уровней, в случае нетранспортабельности тяжелобольных пациентов, организованы выездные бригады экстренного реагирования.

– Для контроля за ситуацией и принятия оперативных мер создан Центр локализации очагов КВИ, который объединяет пять цифровых модулей – от анализа инфицированных (по данным лабораторий) до локализации очагов и координации работы 584 медэпидбригад. При необходимости количество бригад будет увеличено до 684, – отмечает Ермек Омарбеков.

Система Центра позволяет медицинским, санитарным и полицейским службам совместно с исполнительными органами значительно ускорить принятие экстренных мер по борьбе с распространением вируса, получать критически важную информацию по инфицированным и контактным лицам, контролировать лечение и соблюдение карантинных мер.

ДОСТУПНОСТЬ МИРОВОГО УРОВНЯ

Несмотря на борьбу с пандемией, в области продолжается работа по модернизации системы здравоохранения. К слову, успешная реализация государственных программ развития здравоохранения в течение трёх лет позволила существенно улучшить материально-техническую базу поликлиник и больниц в Восточном Казахстане.

Только за последние три года в регион было закуплено более двух тысяч единиц современного оборудования, соответствующего международным стандартам. Увеличен объём высокотехнологичной медицинской техники в 2,5 раза, внедрено более 130 тысяч новых методов диагностики и лечения, на сто процентов выполнены задачи международного аудита.

Изменилась и идеология использования материально-технической базы лечебных организаций – выработаны критерии работы на современном медицинском оборудовании по видам и объёмам в соответствии с международным опытом.

Что немаловажно, в регионе повышено качество доступности специализированной медицинской помощи сельскому населению.

В частности, в Алтае и Аягозе открыты оснащённые современным оборудованием и укомплектованные высококвалифицированными кадрами кардиологические центры, а также родильные отделения третьего уровня, межрайонные травматологические отделения. Это позволило обеспечить специализированной и высокотехнологичной медицинской помощью свыше 300 тысяч сельских жителей. Таким образом, в рамках «золотого часа» пациентам оказывается квалифицированная помощь без необходимости многочасовой поездки в областной центр. Кроме того, жители района Алтай, Аягозского и соседних районов могут пройти компьютерную томографию, коронарографию с установкой стентов.

– Программа развития сельского здравоохранения будет продолжена, – поясняет руководитель облздрава. – В этом году в рамках комплексной программы повышения эффективности здравоохранения запланировано повышение уровня организации службы родовспоможения в сельских населённых пунктах. Для этого планируется закуп медицинского оборудования на 3,3 млрд тенге.

На первый уровень службы родовспоможения начнёт поэтапно переходить районная больница села Маркаколь. С первого на второй уровень перейдут больницы Тарбагатайского, Глубоковского, Урджарского, Жарминского, Катон-Карагайского районов и Риддера. Благодаря этому будущим мамам не придётся выезжать в Усть-Каменогорск или Семей на роды. Они смогут получить качественную и доступную помощь в своих районных больницах. Кроме того, в районных больницах медики смогут принимать более сложные роды и выхаживать недоношенных детей весом от 1,5 килограмма.

К слову, предпринятые меры уже позволяют говорить об улучшении динамики основных показателей. Снизилась младенческая смертность на 14,8 процента, смертность от злокачественных новообразований – на 5,9 процента, от туберкулёза – на 63 процента.

Также в регионе проводится реабилитация маленьких пациентов. Для этого на базе Центра матери и ребёнка открыт детский реабилитационный центр Первого Президента РК, оснащённый современным оборудованием.

В этом году в Семее открылся первый в стране Центр ядерной медицины и онкологии, благодаря чему медики будут выявлять онкологические заболевания и другие патологии на самых ранних стадиях и успешно их лечить.

Здесь будут предоставлять полный цикл высокотехнологичного лечения: от производства радиофармпрепарата до проведения радионуклидной диагностики и терапии. При участии Международного агентства по атомной энергии для Центра подготовлено 13 специалистов, которые обучались в ведущих медцентрах Германии, Италии, Польши, Хорватии, Австрии, Венгрии.

К МЕДИЦИНЕ БУДУЩЕГО

В настоящее время в Усть-Каменогорске ведётся строительство первого в стране Центра гематологии.

– С введением в 2022 году в эксплуатацию Центра гематологии дополнительно к имеющимся в области Центру ядерной медицины, Центру роботизированной хирургии, Гибридной операционной в Восточном Казахстане будет создан мощный медицинский кластер. Наши соотечественники смогут получать высокоспециализированную помощь, не выезжая за рубеж, а имеющиеся мощности позволят оказывать услуги и жителям приграничных регионов России. Это даст серьёзный импульс развитию медицинского туризма, – озвучил перспективы Ермек Омарбеков.

Также в нынешнем году начнётся строительство пяти объектов первичной медико-санитарной помощи. На побережье озера Алаколь планируется возвести фельдшерско-акушерский пункт. Врачебные амбулатории появятся в Курчумском, Урджарском, Глубоковском районах.

В области ведётся внедрение цифровой системы PACS для архивации и обмена рентгеновских снимков. Это позволит централизовать чтение рентгенографических, КТ-снимков и маммограмм, что значительно увеличит выявляемость онкозаболеваний и туберкулёза на ранних стадиях. Цифровая система позволит врачам проводить диагностику из любой точки региона.

– Четыре года назад в регионе была начата трёхуровневая программа обучения специалистов в ведущих зарубежных клиниках, – говорит Ермек Омарбеков. – На реализацию программы за три года местным бюджетом было выделено 3,4 млрд тенге, обучено 5 511 специалистов. В прошлом году обучение прошли пять специалистов в клиниках Турции. Проведено пять мастер-классов с приглашением ведущих специалистов мирового класса, в ходе которых повысил компетенцию 281 человек. Кроме того, в рамках сотрудничества с Российской Федерацией для обмена опытом в июле прошлого года специалисты из Республики Татарстан оказали консультативно-методическую помощь медицинским работникам области, проведели мастер-классы.

В ближайшее время в рамках реализации проекта планируется запуск современной комплексной лаборатории для диагностики болезней крови, в том числе цитогенетика, молекулярная биология методом ПЦР, секвенирования, NGS.

Самым уникальным ресурсом является лаборатория клеточных технологий, развитие которых даст возможность внедрения современных персонифицированных методов лечения с использованием генно-инженерных технологий.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников