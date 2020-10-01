Вокзал не для двоих 

Десятки лет в селе Бескарагай не было автовокзала. Теперь все неудобства, связанные с его отсутствием, для жителей районного центра уйдут в прошлое. Вопрос об открытии в селе автостанции решён положительно.

Напомним, эта проблема беспокоила жителей района с 90-х годов прошлого века. К сожалению, тридцать лет этот вопрос не находил даже альтернативного решения. Люди вынуждены были ездить в соседние сёла и Семей на такси. С этого года привычный способ передвижения между населёнными пунктами для бескарагайцев изменится.

– 17 июня 2020 года на сессии Бескарагайского районного маслихата, в которой принимали активное участие члены Общественного совета района, представители государственных органов, было выделено десять миллионов тенге на приобретение здания под автостанцию и его текущий ремонт, – прокомментировал ситуацию заместитель акима Бескарагайского района Бауыржан Баталов. – Подчеркну, что уже 11 августа составлен акт приёмки-передачи на его выкуп на сумму 4 360 тыс. тенге. На сегодняшний день в стадии заключения договор о государственных закупках с индивидуальным предпринимателем на проведение текущего ремонта здания автостанции на сумму 5 035,1 тыс. тенге. Уверен, в самое ближайшее время мы сообща решим этот важный для села вопрос.

Аким Бескарагайского сельского округа Юрий Слоницкий отметил: чтобы обеспечить работу автовокзала, запланировано на альтернативной основе произвести передачу автостанции в доверительное управление. Это станет хорошим рычагом, стимулом.

– Вместе с тем отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района прорабатывает вопрос по маршрутам заезда автобусов в село Бескарагай, – добавил Юрий Слоницкий. – Всё это сделано для удобства наших граждан.

По словам сельчан, они благодарны за принятое решение в нынешних непростых условиях. Люди понимают, что все силы брошены на борьбу с пандемией, однако вопросы социального развития также нельзя оставлять без внимания.

– Вопрос организации автостанции, а главное – регулярного транспортного сообщения общественность района поднимала неоднократно, – отметила председатель Совета матерей Бескарагайского района РуфияКисамиева. – Мы рады, что наш районный центр преобразился: благоустроена площадь, отремонтированы дороги и уже в этом году увидим результат работы, проделанной акиматом, для снятия проблемы с автовокзалом. На заседаниях Совета мы также рассматриваем другие актуальные вопросы по мерам социальной поддержки граждан. Например, обсуждаем порядок назначения адресной социальной помощи, госпрограмму «Еңбек» для развития предпринимательства среди многодетных семей и многие другие вопросы.

Ева Ким