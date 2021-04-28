Война всему учила быстро

Полине Ачимовой было 17, когда её, вчерашнюю школьницу, даже не окончившую курс средней школы, утвердили на должность главного бухгалтера в домоуправление города Аягуза (ныне Аягоз). Работать было некому: всех мужчин забирали на фронт. Шла Великая Отечественная война…

Полина родилась и выросла и семье железнодорожников. Это было в 1926 году в селе Круглое Алтайского края. Отец, Яков Андреевич Котляр, был путейцем, строил знаменитый Турксиб. А потому вся большая семья – у родителей было пятеро детей – вместе со строительством железнодорожной магистрали переезжала с места на место: от Бийска до самого Аягуза. В 1934 году, выстроив единственное на этом участке дороги локомотивное депо – НГЧ, отец семейства был оставлен в Аягузе. Но через два года после этого Яков Андреевич трагически погиб во время обхода путей.

Полине было 15, когда началась Великая Отечественная война. Аягуз как-то быстро опустел: мужчин и юношей забрали в армию. В городке остались лишь старики, женщины и дети. Рабочих рук катастрофически не хватало. Старшеклассников забирали после уроков в поля, где они помогали колхозникам выращивать и убирать урожай, пасти скот, спасать страну, отправляя на фронт всё необходимое.

– Нас было трое – комсомолок, отличниц, 17-летних девушек, окончивших 9-й класс. Неожиданно пригласили в районный партком. Никогда не забуду этой минуты. Начало лета 1943 года, война была в самом разгаре, и в городе совсем не оставалось здоровых мужчин. И, главное, не хватало специалистов в финансовой сфере. Именно по этому вопросу нас и пригласили в партком. Предложили поучиться на курсах счетоводов и бухгалтеров, чтобы занять места ушедших на фронт специалистов на предприятиях Аягуза, – вспоминает Полина Яковлевна.

Вот так, не получив аттестат зрелости, Полина Котляр пошла учиться на краткосрочные курсы счетоводов, а потом на ускоренный курс бухгалтеров Алма-Атинского финансового техникума, который в тот момент был расквартирован в Аягузе. Школу, кстати, она оканчивала параллельно, перейдя на вечернюю форму обучения.

И уже к концу 1943 года стала молодым специалистом, главным бухгалтером одного из домоуправлений в Аягузе, заняв место только что уехавшего на фронт главбуха. Вчерашней школьнице было непросто взвалить на свои плечи такое хозяйство. Но коллеги помогли, поддержали. А ещё через несколько месяцев её вызвали в Алма-Ату и предложили стать главным бухгалтером того самого НГЧ, который в Аягузе строил её отец. Коллектив – 950 человек, объём работы огромный, но Полина Яковлевна, несмотря на её 19 лет, справилась. Война всему учила быстро.

Судьбоносная встреча произошла в 1947 году, уже после войны. К ней на приём пришел с рабочим вопросом молодой фронтовик, сотрудник КГБ Иван Ачимов. Грудь в орденах и медалях, красавец. Герой войны скромно присел на стуле и терпеливо ждал, когда главбух освободится от важных дел.

Вот так и познакомились. Много позже Полина узнала, что Иван специально пришёл к ней на работу… на смотрины. Сослуживец подсказал ему, что на железной дороге работает весьма симпатичный главный бухгалтер. Но с условием: знакомство только с серьёзными намерениями. Ну что ж, парень действительно женился. И прожили они душа в душу 58 лет, чуть-чуть не дотянув до бриллиантовой свадьбы.

Молодые поселились в Аягузе. Здесь же родился в 1948 году их первенец, Олег. Но тогда декретный отпуск длился всего три месяца, и оставить младенца было не с кем. А надо было выходить на работу и исполнять обязанности секретаря Комитета комсомола. Молодой матери это было не под силу. И тогда глава семейства попросил о переводе в город Чу, что и было сделано. И на 12 лет Полина Яковлевна забыла, что такое производственная необходимость, посвятив себя семье и дому. Нужно было много внимания уделять детям, особенно дочери, которая в результате неудачного столкновения с велосипедом сломала ногу, кости очень плохо срастались. Но после многочисленных операций и курсов реабилитации проблема была решена, девочка выздоровела, выросла и сегодня Ольга Ивановна Пересыпкина – уважаемый работник общественного здравоохранения ВКО и аккредитованный независимый медицинский эксперт, врач высшей квалификационной категории.

В 1951 году Ивана Ермолаевича по службе перевели в Семипалатинск, вернее, на территории Семипалатинского полигона. Семья поселилась в уютной служебной квартире возле железнодорожного вокзала. Незаметно подросли дети, и мать семейства задумалась о том, чтобы вернуться к любимой работе. Талантливого главного бухгалтера помнили по годам войны и первым послевоенным пятилеткам. Так что в среде железнодорожников Полина Яковлевна была более чем востребованным специалистом. Она работала в бухгалтерии военизированной охраны на железной дороге, потом в погрузочно-разгрузочной службе, а в 1974 устроилась в ШЧ-11, откуда в 1982 году ушла на заслуженный отдых.

В 2005 году Ивана Ермолаевича не стало. И с тех пор Полина Яковлевна живёт одна. Но её всегда окружают родные и близкие: дочь, внуки, правнуки. Сын Олег – полковник в отставке – живёт в Челябинске, звонит матери каждые выходные. Да и скучать Полине Яковлевне некогда. Особенно сейчас, когда снег растаял, всё подсохло и скоро начнётся огородный сезон.

28 апреля Полина Яковлевна Ачимова отметит свой 95-й день рождения! Она радуется каждому прожитому дню, солнцу, весне, наступающему лету. И нам остаётся только пожелать нашей дорогой героине долголетия и крепкого здоровья! С юбилеем, Полина Яковлевна!

Софья Соболевская

Семей