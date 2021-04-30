История в фронтовых письмах

Жителей Восточного Казахстана приглашают принять участие в акции «Фронтовые треугольники».

В преддверии праздника Великой Победы Восточно-Казахстанская областная библиотека имени А. С. Пушкина проводит виртуальную акцию «Фронтовые треугольники».

– Акция призвана озвучить и показать историю Великой Отечественной войны через строки фронтовых писем, прочитанных потомками солдат-победителей, и сформировать у молодого поколения чувство уважения к героям незабываемых событий 1941 — 1945 годов, – говорят организаторы. – В ней могут принять участие все желающие и неравнодушные к событиям тех лет восточноказахстанцы.

Для этого необходимо найти в семейном или другом архивах, в музеях региона, библиотеках (в книгах или периодических изданиях) письмо солдата с фронта, записать видеоролик, прочитать письма, представить его автора и кому оно было адресовано (приветствуется творческий подход: костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и прочее).

Организаторы отмечают, что видеоролик можно записать как самостоятельно, так и прибегнув к помощи сотрудников библиотеки. Ролик нужно отправить до 22 июня 2021 года по электронному адресу: pushkinlibrary@yandex.kz с указанием темы «Фронтовые треугольники». Вместе с видеороликом желательно прикрепить отсканированные варианты фронтовых писем и фотографию солдата – автора письма. Конечно, если они есть в наличии.

После прохождения процедуры модерации (проверки соответствия содержания заявленной теме) видеоролики будут размещены в группе библиотеки им. А. С. Пушкина в социальной сети Facebook.

Акция не случайно названа «Фронтовые треугольники». Дело в том, что фронтовые письма времён Великой Отечественной войны имели треугольную форму. Тогда был дефицит бумаги, не хватало марок и конвертов. И появилась такая форма письма: на одной стороне бумаги писали текст, а потом лист складывали в треугольник, на внешней стороне которого указывали адрес. Благодаря этому они меньше мялись и не раскрывались во время транспортировки.

К тому же, есть и ещё одно преимущество – их было легко проверить цензорам (поэтому письма не запечатывали), которые просматривали переписку, чтобы солдаты не раскрыли каких-то секретных данных. Например, расположение воинских частей или планы армий. С тех пор сохранилось множество таких писем-треугольников, которые во время войны приносили почтальоны.

Сейчас, конечно, многих удивляет необычная форма письма, но 80 лет назад её не считали странной. Это была крайне ценная доставка, которую только мог принести почтальон, – ведь в этом тре-угольнике находилась весточка с фронта от родного человека. Содержание было разным: солдаты писали о своей любви к родным, об однополчанах или земляках, рисовали что-то для своих детей и обещали вернуться домой с победой!

– Письма с фронтов Великой Отечественной войны – это документы огромной важности. В пропахших порохом строках – дыхание войны, подвиг и величие её участников. И пусть сегодня чтение этих живых строк станет данью преклонения перед светлой памятью тех, кто их писал, – отмечают организаторы.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников