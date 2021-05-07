После войны был мирный фронт

В Курчумском районе остался единственный участник Великой Отечественной войны. Ахметкариму Ахмадиевичу Ахмадиеву исполнилось 96 лет, но он, кажется, помнит каждый свой день, что прошёл в солдатской шинели.

Родился фронтовик в селе Саршокы нынешнего Кокпектинского района. Рано потерял родителей и познал сиротскую долю. Много лет жил в семье русских друзей своего отца в селе Миролюбовка. Позже вернулся в родной аул и трудился в колхозе. В декабре 1942 года был призван на фронт.

НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ

Ветеран хорошо помнит, как 450 новобранцев из Курчума, Самарского, Тарбагатая и Маркаколя отправились по Иртышу на пароходе до Усть-Каменогорска. Разместили молодой призыв в здании школы, которая находилась в районе нынешнего городского центрального базара. Началась военная служба, новобранцев учили обращаться с винтовкой, другой необходимой солдатской науке. В марте 1943 года 400 восточноказахстанцев погрузили в вагоны и отправили на Восточный фронт.

– Попали мы на Забайкальский фронт, в 36-ю армию, 14-й артиллерийский полк, – вспоминает собеседник. – После полугода обучения я получил специальность миномётчика. Наш полк стоял на китайско-маньчжурской границе. Помню, что посёлок назывался Мунунгутой. Довелось увидеть Хинганские горы, подземные укреплённые бункеры японцев и многое другое.

Самым большим потрясением для солдата стал случай, когда на его глазах разорвало миной товарища… После окончания войны А. Ахмадиева оставили служить. Демобилизовался он лишь в 1950 году и вернулся в родной аул, где его ждала жена Шакен. Послевоенные колхозы ещё жили трудной жизнью, людям не хватало одежды, пищи.

УСПЕХИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Фронтовика направили в колхоз имени Ленина, что в селе Миролюбовка. На общем собрании его избрали заместителем председателя. Позже тот уехал на учёбу и возглавить колхоз пришлось Ахмадиеву. Через два года вызвали в райком партии и поставили в известность о том, что он рекомендован на должность председателя колхоза в село Амангельды.

Началась работа по подъёму довольно отсталого хозяйства. Приходилось заниматься разной работой, в том числе созданием с нуля новых ферм – птицеводческой и свиноводческой. Для того чтобы поставить дело, нужны были знающие специалисты. Вот только где их было взять? Ахмадиев всё же нашёл выход из ситуации: он пригласил к себе в колхоз семь немецких семей, которые хорошо знали, как выращивать свиней, птицу. Ещё одним шагом к реализации поставленной задачи стало получение займа из банка.

В 1954 году в колхозе были отстроены свиноводческий комплекс на 500 голов и ферма на 30 тысяч кур, уток и гусей. В 1956 году хозяйство сдало государству 700 центнеров качественной свинины. От каждой курицы-несушки получали в среднем 215 яиц в год. Поэтому за успешное выполнение задания и грамотную организацию производственного процесса председатель был награждён орденом «Знак Почёта». Высоких наград удостоились ещё несколько колхозников. Кроме того, хозяйство обрело грузовую автомашину и легковую «Победу».

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

В декабре 1960 года А. Ахмадиев был назначен директором далёкого, недавно созданного совхоза «Калгутинский». Впереди были 10 лет борьбы, упорного труда по подъёму хозяйства, решению социальных проблем входящих в него сёл. Достаточно сказать, нашему герою посчастливилось дважды побывать на приёме руководителя республики тех лет Динмухамеда Кунаева. Таким образом удалось решить проблему строительства новой школы в селе Каратогай, где находилась центральная усадьба совхоза.

– Кунаев распорядился выделить деньги на школу, и в конце сентября они поступили на счёт совхоза, – вспоминает ветеран. – На дворе была осень, но стройка должна была стартовать до окончания года. Я нашёл семь экскаваторов, которые прорыли траншеи под фундамент школы. Затем собрал бригаду строителей, которые занялись заливкой фундамента. Успели это сделать за шесть дней. На следующий год за стройку взялась строительная организация ПМК. В 1963 году новая двухэтажная кирпичная школа распахнула двери. Она была одной из первых в районе. Обучалось в ней около 500 ребятишек.

В 1962 году тружеников хозяйства ждало большое событие: к ним приехал писатель Сабит Муканов. Он был поражён красотой местной природы. Ближе к завершению программы пребывания писателя ждал сюрприз: его именем был назван один из местных пиков. Поэтому в местечке Кызылшокы можно увидеть пик Сабита Муканова.

Директор совхоза «Калгутинский» был привержен новаторству, поиску нестандартных хозяйственных решений. К примеру, только ему пришло в голову зарыбление имеющихся на территории хозяйства небольших озёр. Доставив мыслимыми и немыслимыми путями из Ленинградской области мальков пеляди, выпустил их в озеро Арасан. Было ещё много разных проектов, нацеленных на повышение производительности труда и улучшение благосостояния семей тружеников.

В то время выполнение поставленного плана по посеву различных культур было делом безоговорочным. Невыполнение влекло за собой очень неприятные последствия, наказание. В то же время в сухой безводной степи часть имевшихся в обороте площадей не давала урожай и год за годом приносила одни убытки. Распахивались и засевались они больше для отчётности. Чтобы убрать гектары из оборота, Ахмадиеву пришлось встретиться с Д. Кунаевым.

ВОЗРАСТ ДЕЛУ НЕ ПОМЕХА

Отдав 10 лет в качестве директора совхозу «Калгутинский», наш герой перевёлся на работу в районный центр. Он возглавил организацию «Райавтодор», затем «ПМК-60». В последней пришлось заниматься строительством водопоев для скота, оросительных каналов. В 1985 году Ахметкарим Ахмадиевич вышел на пенсию.

К сожалению, не стало его верной подруги Шакен. Супруги дали жизнь и вырастили шестерых детей: троих сыновей и трёх дочерей. Все они стали достойными гражданами своей страны. Есть среди них дорожник, строитель, специалист сельского хозяйства, медик, экономист, бухгалтер. Дети подарили 14 внуков и 32 правнука.

Солидный возраст не стал для ветерана поводом отказаться от активной жизни, неравнодушной позиции в общественно значимых вопросах. Так, он обратился с письмом в Сенат Парламента РК. Ветеран рассказал о вопросах приграничных маркакольских сёл, ждущих своего решения, а также проблеме переправы через Бухтарминское водохранилище.

По глубокому убеждению человека, прошедшего большой жизненный путь, необходимо принять государственные меры для решения проблем приграничья. Как известно, такая программа была принята. В настоящее время в Курчуме реализуется Комплексный план развития приграничных районов на 2020–2024 годы.

– Считаю, что в районе есть все предпосылки для самообеспечения всеми необходимыми продуктами питания, – говорит ветеран. – У нас имеется большой пахотный клин, включая поливные гектары. Поэтому у фермеров есть для этого хорошие возможности. В том числе для организации производства птичьего мяса.

ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Встреча с А. Ахмадиев состоялась накануне 9 Мая – праздника Великой Победы. Этот день остаётся самым главным в календаре для бывшего фронтовика. С сожалением говорит он о том, что из боевых друзей-товарищей остался лишь один. Из его родного села ушли на фронт добровольцами 59 человек. Вернулись только 17. Из этого числа в живых остался только А. Ахмадиев.

Не так давно ветеран издал свою вторую книгу. В ней автор делится своими мыслями, накопленной за продолжительную жизнь мудростью. Кроме того, в книге содержится большой пласт народных изречений.

– Я собирал их почти всю жизнь, – говорит он. – Под сиденьем служебной машины всегда лежала тетрадь, в которую записывал услышанные мудрые изречения. Потом перечитывал и соизмерял свой путь и эти изречения. Надеюсь, что они пригодятся моим читателям, в особенности молодёжи. Кроме этого, в книге я решил опубликовать фотографии из семейного архива.

Наш герой награждён несколькими орденами, множеством медалей. Кроме того, является почётным гражданином сразу двух районов – Курчумского и Кокпектинского. С нетерпением ждёт 9 Мая, когда дом наполнится радостью. Жизнь не утрачивает своих красок и в 96 лет.

Рысбек Жантыкеев

Фото автора и из семейного архива

Курчумский район