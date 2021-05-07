Подвиги трудовые и военные

Накануне своего 85-летия труженик тыла, почётный ветеран Вооружённых Сил Республики Казахстан, подполковник в отставке Виктор Севастьянович Лях рассказал, как труд повлиял на его жизнь и закалил характер.

Виктор Лях родился в крестьянской семье в Томской области, селе Александрово Александровского района. Как его родные два брата и сестра, он тоже хорошо знал с самых юных лет, что такое труд.

– Я родился в военное время, и мне, как и многим, досталась нелёгкая участь трудовой жизни в тылу, – признаётся Виктор Лях. – Дети работали наравне со взрослыми – от темна и до темна в колхозе, каникул у нас почти не было. Только один сплошной длинный трудовой день. Однако дети понимали, что делают что-то важное и значимое на благо всех. Помню, я ребёнком ложусь спать и так крепко засыпаю, а утром меня будят, а мне кажется, что я вообще не спал. Было обидно, что работа тяжёлая и никак нельзя выспаться.

После окончания школы Виктор Лях поступил в военно-техническое училище со строительным уклоном в Новосибирске. Трудолюбивого и весёлого парня уважали.

– Наша армейская группа выполняла строительные работы особого назначения, связанные с атомной промышленностью, – рассказывает юбиляр. – После окончания училища я работал некоторое время в Красноярске. Мне также довелось строить Академгородок. Ещё помню шесть лет, отданные железной дороге Навои–Учкудук, и в 70 км от неё посёлок Зарафшан, где я жил и трудился два года.

Забегая вперёд, расскажем, что в этом населённом пункте Виктору Севастьяновичу встретилась его судьба – будущая супруга Валентина. Это произошло в 1961 году, когда строили новый городок. Она тоже работала на стройке, к слову, почти всю жизнь.

– Это был ответственный, нелёгкий труд, – вспоминает Виктор Севастьянович. – Имея техническое образование, она умудрялась превращать свою работу в творчество. Вместе мы делили все радости и горести, жили во времянках, в квартирах, которые получали. В общей сложности мы вместе прошли путь почти в треть века. У нас родились две дочери. Ирина сейчас живёт и работает в Москве, а Елена – в Усть-Каменогорске. На сегодняшний день у меня двое внуков и два правнука.

Продолжая рассказ о своей насыщенной трудовой жизни, Виктор Лях вспоминает о важной работе в Соликамске на деревообрабатывающем комбинате.

– Несмотря на мирное название объекта, мы производили там атомные взрывы, – говорит он. – Это был грандиозный проект министра среднего машиностроения СССР и руководителя атомной промышленности Союза Ефима Павловича Славского, который лично следил, как будет осуществлено 250 взрывов для строительства большого канала.

Затем Виктор Лях трудился в Усть-Каменогорске, где также остался «след» трудов Славского, на арматурном заводе, УМЗ и других важных промышленных объектах города – флагмана металлургии Казахстана.

– Строить было так же значимо, как, например, восстанавливать город после землетрясения, – отмечает ветеран. – Так, после ташкентского землетрясения особые строители нужны были везде. И в Министерстве обороны они играли такую же важную роль, как и военные!

Звание подполковника Виктор Лях получил именно в областном центре Восточного Казахстана, который стал ему самым родным городом после десяти напряжённых лет работы на различных предприятиях Усть-Каменогорска.

– Обращаясь к молодёжи, хотел бы пожелать всегда помнить о том, что оборона страны – это первостепенная задача, – резюмировал Виктор Лях. – Быть готовым к труду и обороне – почётно и ответственно. Если молодёжь закалить трудом, то никакие испытания ей нипочём. Не лениться надо, а трудиться!

Ева Ким

Фото из семейного архива